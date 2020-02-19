Вы помните, как выглядели защищённые смартфоны лет эдак 10 назад? Они напоминали игрушечные танки или вездеходы, а я даже придумал собственную методику определения степени защиты, оценивая так называемый показатель «тракторности». Она состояла в том, что если смартфон и на смартфон-то не походил, вызывая стойкие ассоциации с вездеходом, значит, он защищён не только от воды, но и от падений, а если его внешность больше напоминала надувную подушку, значит, от ударов его лучше уберечь, а вот с влагой можно особенно не запариваться. Однако со временем от ударостойкости производители отказались совсем, а влагозащиту научились скрывать так тщательно, что определить такие аппараты по внешним признакам стало совершенно невозможно. Вот только не для всех это стало весомым аргументом.

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Действительно, несмотря на то что с появлением неразборных смартфонов снабжать их защитным инструментарием, который бы препятствовал попаданию влаги, стало проще, многие производители по-прежнему старательно игнорируют этот аспект. Казалось бы, ну что здесь такого? Ведь в том, чтобы проложить силиконовую прокладку по внутреннему периметру корпуса и мало-мальски защитить внешние разъёмы, нет ничего сложного, но даже самые популярные вендоры не делают этого, по сути, снижая устойчивость своих аппаратов к воздействиям внешней среды. Но причина у этого определённо есть.

Что значит защита IP68

Наверное, все знают, что сегодня общепризнанной гарантией защиты от влаги и пыли является сертификация по одному из IP-стандартов. На письме он состоит из собственно аббревиатуры IP и двух цифр, в каждой из которых зашифрована степень защиты (от пыли – в интервале 0-6, от воды – в интервале 0-8). В результате получается, что IP08 – это отсутствие защиты от пыли и наличие защиты от долгосрочных погружений в воду, а IP68 – наличие защиты от общего проникновения пыли и наличие защиты от долгосрочных погружений.

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Однако сам производитель, даже если он очень честный, не может присвоить себе тот или иной стандарт, а должен обратиться в аккредитованную организацию. Само собой, эта процедура не является бесплатной, а требует покупки специального сертификата, который имеет ограниченный срок действия и обычно выдаётся на три года, после чего его нужно продлить, чтобы иметь право указывать в характеристиках устройства защиту по IP-стандарту. Если этого не сделать, соответствующее право теряется и на производителя даже могут подать в суд, отсудив у него нехилую сумму денег.

Какие смартфоны можно погружать в воду

Поэтому многие компании, которые экономят на себестоимости смартфонов, предпочитают не оснащать их защитой от воды. Но не потому, что им жалко полметра силиконового шнура для прокладки, а потому что для того, чтобы иметь возможность заявлять аппарат как влагостойкий, необходимо иметь сертификат, за который нужно заплатить. По большому счёту ничего не мешает вендорам просто заявлять смартфоны как влагостойкие устно, однако в этом случае они не смогут описать в инструкции, что с ними можно делать, а что нельзя. В результате, если пользователь случайно «утопит» аппарат и обратится за гарантийным ремонтом, возможности провести проверку произошедшего будет невозможно, потому что и ориентиров, на которые следует ориентироваться, просто нет.

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Что же получается, производители экономят три копейки на сертификации, а пользователи вынуждены страдать от отсутствия защиты? Ну, на самом деле это не совсем так. Вся проблема в том, что исследования для сертификации по стандартам IP проводятся в лабораторных условиях и в качестве воды всегда берётся вода без примесей и солей. В природе и даже в бассейнах воды такого качества практически не встречается, поэтому, когда производители, которые раскошелились на сертификацию, говорят, что их смартфоны без труда выдерживают погружение на глубину до двух метров, они лукавят, поскольку ничего не уточняют ни о качестве воды, ни о её свойствах.