Почему опасно делиться скриншотами

Делать скриншоты — нормальное явление. Это проще, чем копировать текст, пересказывать чей-то диалог или запоминать какое-то задание по работе. С развитием технологий скриншоты стало делать гораздо удобнее — достаточно лишь зажать необходимую комбинацию клавиш на смартфоне и изображение экрана сохранится в вашей медиатеке. Сейчас скриншоты стали частью нашей жизни и целым жанром: о них снимают фильмы и за счет них процветают целые сообщества в социальных сетях. Но так ли это безопасно? Почему скриншоты вредят отношениям между людьми? Как сделать скриншот и никого не обидеть?

Как сделать скриншот на смартфоне

Снимок экрана можно сделать двумя способами: нажать необходимую комбинацию клавиш на устройстве или использовать стороннее приложение. Первый способ — самый лучший. Ваш снимок хранится только на вашем смартфоне, при условии, что у вас отключено резервное копирование. При использовании сторонней программы изображение загружается на сервер. Помните, что перед использованием вы соглашаетесь с публичным использованием ваших данных, поэтому все картинки с сервера есть в открытом доступе. Рекомендуем быть осторожными с личными данными — их может посмотреть кто угодно и использовать в корыстных целях. Подробнее о конфиденциальности читайте в нашем Яндекс.Дзен.

Скриншоты личной переписки

Личная переписка — это очень интимный момент. В наше время пользователи совершенно не думают о том, что выкладывают. Снимки экранов могут содержать подробности личной жизни, данные карт, номеров телефонов, кредитных карт и адресов. Особенно этим не гнушаются знаменитости в социальных сетях, выкладывая в ленту переписку, кажущуюся им забавной, совершенно не думая о том, что на собеседника может свалиться внезапная агрессия. Именно по причине такого халатного отношения к личной информации формируются целые сообщества в социальных сетях, где высмеивается чужая переписка.

В наше время многие приложения запрещают делать снимки экранов, например, приложение для знакомств Badoo, чтобы обезопасить своих пользователей от распространения личных переписок — на Android сделать изображение или запись экрана не получится вовсе, а на iOS при попытке записать экран появляется сообщение, предупреждающее не распространять скриншот. Похожая функция есть и Telegram: система предупреждает другого пользователя о том, что был сделан снимок экрана, но работает это только в секретном чате. У Instagram, но работает только в режиме исчезающих сообщений в Direct. Похожим образом работает и Viber. Хотите, чтобы мессенджеры активнее работали с этой проблемой? Поделитесь своей точкой зрения в нашем Telegram-канале.

На фоне халатности всех мессенджеров и социальных сетей особенно радует онлайн-кинотеатр Кинопоиск — он попросту не позволяет сделать запись экрана. Попытавшись это сделать, вы получите просто темный экран. У многих пользователей это вызывает гнев, но стриминговые сервисы работают над защитой контента, в отличие от того же YouTube. Странно то, что защита работает только на смартфонах и планшетах — можно запросто заскринить изображение с ноутбука или ПК. В Twitter шутят, что так стриминги защищают себя от зуммеров, которые используют исключительно смартфоны.

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Как правильно сделать скриншот

Если вы сделали снимок экрана переписки, которая кажется вам смешной, не забудьте с умом отнестись к редактированию, чтобы не подставлять собеседника — в 2021 году шила в мешке не утаишь и изображение уже через пару часов может оказаться в паблике, где пользователи любят судачить, не стесняясь в выражениях.

Обрежьте изображение так, чтобы на нем не присутствовала фотография вас и вашего собеседника

Замаскируйте личные данные: номера телефонов, данные банковских карт, адреса или пароли от различных учетных записей

Избегайте личных фотографий других пользователей. Таким образом, вы избежите претензий со стороны собеседника и внезапной «популярности»

На всякий случай заручитесь согласием того, с кем переписываетесь — это обезопасит вас от недопонимания и испорченных отношений

Зачастую чужие скриншоты, попавшие к третьим лицам, создают почву не только для недопонимания между людьми, но и для мошенничества. Поэтому никогда не помешает сделать снимок переписки и заверить его у нотариуса. Это очень помогает при активной травле в соцсетях и при нарушении авторских прав — таким способом пользуются не только граждане, но и некоторые госорганы.

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Переписка в мессенджерах и соцсетях также признается доказательством при разбирательстве в суде по разным делам — главное, чтобы она была допустимой и достоверной, а номера телефонов должны принадлежать участникам переписки.

Не стоит бояться делать скриншоты, но лучше ими не разбрасываться и не отправлять кому попало — как оказалось, скриншот может быть доказательством в каком-либо деле. Если вы решили поделиться условным снимком экрана с животными или какой-то новостью, то бояться точно не стоит. Гораздо сложнее обстоять дела с нарушением тайны чужой переписки — за это можно получить лишние проблемы, а сам скриншот станет камнем преткновения.