Почему опасно покупать смартфоны неизвестных брендов

Когда мы видим недорогой смартфон, большинству всегда хочется спросить, а чем же он хуже того, который стоит в два раза дороже. Действительно, у них одинаковые камеры, один процессор, память вроде такая же. Вот только цена отличается. Во-первых, все цифры могут быть одинаковыми ”на бумаге”, но сильно отличаться в реальной работе. А во-вторых, никто ничего не раздает бесплатно. В итоге, производители зарабатывают другим образом и совсем не тем, которым хочется нам. Например, миллионы смартфонов одного относительно известного китайского бренда были поражены троянами. Пользователи могли и не знать об этом, но такое массовое заражение просто не могло быть случайным.

Кто ворует данные со смартфонов

Недавно китайская судебная структура опубликовала документ о незаконном контроле над компьютерными информационными системами, которые, как было установлено, выполнялись на телефонах Gionee. Звучит по-юридически сложно, но на деле просто кто-то получал доступ к смартфона и пользовался этим.

Согласно данным суда, в период с декабря 2018 по октябрь 2019 года более 20 миллионов телефонов Gionee были намеренно заражены вирусами, ворующими пользовательские данные. Так же они позволяли выводить на экран рекламу, которую пользователи не просили. Кроме того, что это неприятно, это еще и незаконно.

Суд установил, что Shenzhen Zhipu Technology Co., Ltd. (дочерняя компания Gionee) обращалась за помощью к другим компаниям, чтобы внедрить троян в телефоны Gionee. Программное обеспечение автоматически обновляется на уязвимых мобильных телефонах Gionee без ведома пользователя и дальше смартфон переставал принадлежать только пользователю.

Как могут украсть данные со телефона

Если не вдаваться в подробности, заражение производилось через платформу «Dark Horse Platform», которая и отвечала за установку обновления и самой вредоносной программы для использования на смартфоне жертвы.

Судебные данные показали, что с декабря 2018 года по октябрь 2019 года Beijing Baice Company и Shenzhen Zhipu Company успешно провели операции по вытягиванию данных в общей сложности 2,88 миллиарда раз. С апреля 2019 года количество устройств, которые отправляли или были готовы в любой момент отправить данные на сторонние серверы, превысило 21,75 миллиона.

Вот это поворот: Google Play назвали главным источником вирусов для Android

Что касается доходов, то компании по разным оценкам заработали от своей деятельности 27,85 миллиона юаней (примерно 310 миллионов рублей или 4,2 миллиона долларов). Их предполагаемые расходы оцениваются в 8,425 миллиона юаней (примерно 96,5 миллионов рублей или 1,32 миллиона долларов). Итого, чистая прибыль могла составить чуть меньше трех миллионов долларов. Эта сумма ничто для Apple, Samsung, Huawei или других крупных брендов, но существенна для небольшой компании.

Суд постановил, что обвиняемая Shenzhen Zhipu Technology Co., Ltd. совершила преступление в виде незаконного контроля над компьютерной информационной системой. Причастные были осуждены на срок от 3 до 3,5 лет и к штрафу 200 000 юаней (примерно 2,3 миллиона рублей или 30,5 тысяч долларов) с каждого.

Для ясности, Shenzhen Zhipu Technology Co., Ltd. является дочерней компанией Shenzhen Gionee Communication Equipment Co., Ltd. Если верить документам, то Shenzhen Gionee владеет 85% акций Shenzhen Zhipu Company. Сфера деятельности Shenzhen Zhipu Company включает разработку компьютерных технологий, рекламный бизнес и использование информационных сетей для управления игровыми продуктами. Ее уставный капитал составляет 10 миллионов юаней, а ее законным представителем является Сюй Ли.

Суть этой статьи не в том, чтобы рассказать кто у кого сколько украл и кого на сколько посадили, а в том, чтобы еще раз поднять тему излишне дешевых смартфонов. Я уже рассказывал о том, что многие люди готовы продать свою конфиденциальность за недорогой смартфон, но там слежка была относительно законной и пользователи могли ее прекратить.

Можно ли покупать смартфоны неизвестных производителей?

Сейчас мы говорим о полностью незаконной слежке за пользователями. В наше время нет ничего более ценного, чем информация. В итоге, когда вам предлагают недорогой смартфон с функциями дорого, надо крепко задуматься и понять, может ли тут быть какая-то незаконная схема.

Бывают случаи, когда бренды действительно выходят на рынок и пытаются предложить хороший смартфон за небольшие деньги. Но такое могут позволить себе только крупные компании, но уж точно не мелкие производители пары моделей устройств.

Собрать смартфон из готовых компонентов почти ничего не стоит, но заработать на нем можно очень много, если продолжать получать выгоду с пользователей и после того, как они заплатят за само устройство.

Кого-то это не смущает и он лучше заплатит меньше, но получит больше, чем его данные будут конфиденциальными. Выбор каждый делает сам, но неприятно же, когда кто-то постоянно подглядывает за тобой? Не так ли? Вымогать деньги производители не будут, это чревато большими проблемами, а вот шпионить по чуть-чуть — это запросто. Так и риски судебного преследования намного ниже.