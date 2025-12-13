Почему опасно устанавливать моды WhatsApp и Telegram на Android

Герман Вологжанин

В последнее время огромную популярность начали набирать моды WhatsApp и Telegram. Частота их поиска и последующей загрузки достигла пика, когда Роскомнадзор начал ограничивать работу иностранных мессенджеров. Такой рост легко объяснить, ведь в каком-нибудь приложении Telega (мод Telegram) звонки продолжают работать, а еще в сторонних клиентах есть куча дополнительных функций. Но не все так радужно, как изначально может показаться. Моды WhatsApp и Telegram потенциально опасны, и это нужно иметь в виду перед их установкой.

Почему опасно устанавливать моды WhatsApp и Telegram на Android. Рассказываем, почему не стоит рассчитывать на безопасность сторонних мессенджеров. Фото.

Рассказываем, почему не стоит рассчитывать на безопасность сторонних мессенджеров

Конфиденциальность в сторонних клиентах WhatsApp и Telegram

Почти все иностранные мессенджеры позиционируют себя как безопасные инструменты для конфиденциального общения. То есть, по словам разработчиков, с содержанием вашей переписки в них, в отличие от российского MAX, никто не может ознакомиться. WhatsApp для этого по умолчанию использует технологию сквозного шифрования, а Telegram заявляет о децентрализованном хранении чатов в зашифрованном виде.

Моды WhatsApp и Telegram могут работать иначе. Их разработчики зачастую игнорируют сквозное шифрование и децентрализованное хранение чатов, по сути, перехватывая вашу переписку и заливая ее на свои серверы. Это не означает, что кто-то обязательно читает вашу переписку. Однако, устанавливая мод, вы не должны рассчитывать на изначальную конфиденциальность, которая есть в Telegram и WhatsApp.

Безопасность модифицированных мессенджеров

При использовании сторонних клиентов WhatsApp и Telegram потенциальной опасности подвергается не только ваша переписка, но и само устройство. Моды недоступны в Google Play и других магазинах приложений, которые заботятся о защите пользователей. То есть они почти никогда никем не регулируются.

Безопасность модифицированных мессенджеров. Безопасность самого устройства тоже снижается. Фото.

Безопасность самого устройства тоже снижается

В модификацию Telegram или WhatsApp может быть вшит вирус, и после его инсталляции потенциальной опасности будут подвергнуты все данные, сохраненные на устройстве. Хотите ли вы идти на такие риски — решайте сами.

Бан аккаунта при использовании стороннего клиента WhatsApp

Наконец, использование модов может привести к бану учетной записи WhatsApp. С подобным неоднократно сталкивались пользователи сторонних клиентов GBWhatsApp, FMWhatsApp и WhatsApp Plus. Порой после входа в мод они видят сообщение о блокировке аккаунта, которое может быть временным или постоянным. И виной всему борьба WhatsApp с неоргинальными версиями своего приложения.

С Telegram ситуация иная. Этот мессенджер обладает открытым исходным кодом. То есть он сам побуждает сторонних разработчиков заниматься созданием модов. Но это не значит, что Telegram как-то их контролирует. Напротив, при возникновении любых утечек среди пользователей модов мессенджер Павла Дурова дистанцируется, заявляя об отсутствии своего отношения к таким приложениям.

