Почему плохо снимает камера смартфона и как исправить

Камера сегодня является ключевым компонентом подавляющего большинства флагманских смартфонов на Android. Пожалуй, не осталось ни одного производителя, который бы не переориентировался на выпуск камерофонов. В результате 5-модульные системы съёмки с невероятным разрешением, 3D-датчиками и объективами на все случаи жизни стали абсолютной нормой жизни. Однако именно из-за обилия функциональных элементов обеспечивать работоспособность таких камер стало куда как сложнее, чем раньше. Не верите? Тогда вот вам, кстати, хороший пример.

Почему не стоит пользоваться старыми смартфонами на Android

Какое-то время назад владельцы Huawei P40 и Huawei P40 Pro, считающихся главными камерофонами на рынке, стали массово жаловаться на снижение качества съёмки. Причины озвучивались самые разные, но в качестве основной большинство рассматривало именно проблемы в программной части, вызванные одним из последних обновлений. Тем более что и сбой носил явно программный характер – камера подолгу не могла настроить фокус, а снимки получались размытыми вне зависимости от используемого режима съёмки.

Почему камера смартфона стала плохо снимать

Тогда разработчики стали копать, но, когда не нашли в прошивке смартфона никаких сбоев и выяснили, что производственный брак не влечёт за собой такого результата, решили, что, вероятно, они просто не там ищут. Однако, проведя массу испытаний в лабораторных условиях, инженеры Huawei всё-таки вышли на истинную причину низкого качества снимков. Как оказалось, её вызывали вовсе не сбои прошивки и не производственный брак модуля камеры, а неофициальные чехлы, которые пользователи одевали на свои аппараты.

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Поверить в то, что это действительно так, откровенно говоря, несложно, поскольку Huawei сделала такое заявление не с бухты-барахты. Компания действительно провела исследование чехлов, которые присутствуют в продаже, изучила их конструктивное устройство и наглядно показала, что конкретно вызывает сбой в работе камеры. Как видно на представленных ниже фотографиях, часть кейсов перекрывает датчики, отвечающие за съёмку, из-за чего камера не может нормально сфокусироваться и выдать качественный результат. Другие чехлы не перекрывают датчики совсем, но оставляют им слишком мало места для стабильной и правильной работы.

Почему в чехле камера снимает хуже

Однако два смартфона сложно назвать релевантной выборкой. Другое дело, что от таких проблем страдают не только Huawei P40 и P40 Pro, но и многие другие смартфоны. Больше всего проблема низкокачественных снимков распространена среди владельцев аппаратов с ToF-сенсорами. Многие производители задействуют их не только для построения виртуальной карты пространства, но и для фокусировки, а неофициальные чехлы, которые не учитывают конструктивных особенностей смартфонов, зачастую либо закрывают их полностью, либо частично, от чего страдает итоговый результат.

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Впрочем, подробное исследование проблемы показало, что иногда даже официальные чехлы, которые разработаны с учётом всех особенностей смартфонов, мешают ведению фото- и видеосъёмки. Главный редактор AndroidInsider.ru Ренат Гришин, который пользуется iPhone как основным смартфоном, тоже замечает такую проблему при использовании Smart Battery Case от Apple. Поэтому, говорит он, если ему нужно получить качественный кадр, он предпочитает снять кейс и вести съёмку без него.

Как отличаются фото в чехле и без чехла

У меня фирменный чехол Apple с аккумулятором. Сидит очень плотно, все вырезы подогнаны идеально. Но когда снимаешь на заднюю камеру фото или видео, наблюдается эффект, будто вся камера в отпечатках пальцев. Этакое замыливание… Но стоит только снять чехол, как эффект пропадает. Я связываю это с тем, что камере нужен свет не только «в лоб», но и боковой. А за счёт того, что камера слегка утоплена в чехол, света становится меньше и качество съемки падает. При обычной съемке с рук этого не заметно. А вот если хочется сделать более-менее художественный кадр — чехол всегда приходится снимать, увы, — говорит Гришин.

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Я тоже думаю, что причина в том, что чехол, даже если он не перекрывает функциональные датчики, мешает съёмке тем, что просто возвышается над объективом, опоясывая его со всех сторон. Из-за этого матрица недополучает боковой свет, а вспышка, если она используется, может отражаться от внутренних стенок аксессуара и засвечивать кадр. Это одинаково характерно как для прозрачных силиконовых чехлов, так и для плотных кожаных или пластмассовых кейсов. Поэтому, если хотите качественный снимок, снимайте чехол и, простите за парадокс, снимайте.