Почему поиск Google для iOS оказался лучше, чем Android

Каким поисковиком вы пользуетесь? Скорее всего, это Google. Нет, наверное, есть и те, кто предпочитает Яндекс, но для подавляющего большинства заграничное решение является более предпочтительным выбором хотя бы из-за обилия источников, с которыми оно работает. Google выбирают независимо от операционной системы, используя его хоть на iOS, хоть на Android, хоть на Windows или Mac. Другое дело, что не везде поисковик работает одинаково. Во всяком случае, применительно к iOS.

Пользователи iOS нашли новую причину пересесть на Android

Для начала небольшой экскурс. Всем известно, на чём зарабатывает Google. Несмотря на то что сам по себе поисковик бесплатный, данные пользователей, которые собирает Google, представляют из себя весьма ценный товар.

Их можно продать за неплохие деньги, можно оставить про запас, а можно состряпать из них виртуальный портрет пользователя, изучить его предпочтения и показывать ему рекламу, по которой он обязательно что-нибудь купит, и получить за это процент с продаж. Но это по умолчанию.

Безопасный просмотр в Safari

А Apple, как известно, не любит никаких умолчаний, а потому старается всё либо усовершенствовать, либо как минимум подстроить это под себя. То же самое произошло и с Google. Несмотря на то что Google Search является независимым продуктом, в Купертино кое-что подкрутили и сделали так, что Google больше не может собирать данные пользователей iOS.

По словам Мачея Стаховяка, главы разработки WebKit в Apple, в iOS 14.5 появился специальный механизм, который прогоняет все поисковые запросы пользователей, направленные в Google, через собственные сервера Apple. В основе технологии лежит режим безопасного просмотра, с помощью которого Apple препятствует выходу данных пользователей за пределы своих серверов.

Почему собственные приложения Google для iOS лучше, чем для Android

Изначально предназначение безопасного просмотра заключалось только в том, чтобы предупреждать пользователей Safari о потенциально поддельных, вредоносных или фишинговых сайтах. В основе режима лежит сервис Google с аналогичным названием, поскольку своей инфраструктуры для проверки веб-ресурсов у Apple нет.

То есть фактически Apple отправляла запросы пользователей в Google, та анализировала их, и выдавала им готовый результат, не забыв предварительно собрать всю полезную для формирования виртуального портрета информацию.

Безопасность iOS и Android

Чтобы предотвратить несанкционированный сбор данных, Apple решила воспользоваться копией базы данных безопасного просмотра. В результате пользователи iOS получили, во-первых, защиту своих данных, а, во-вторых, не менее высокую скорость работы.

Ведь если бы Apple предпочла просто прогонять запросы через свои сервера, шифруя их и перенаправляя в Google, это заняло бы гораздо больше времени. А так в Купертино договорились с поисковым гигантом и выбили для своих пользователей фактически эксклюзивные условия.

Почему Google боится, что пользователи Android уйдут на iOS

Нововведение вступит в силу с выходом iOS 14.5. С этого момента все запросы, которые отправляются в Google через Safari с включённым режимом безопасного просмотра, будут проходить проверку через сервера Apple. Такие запросы будут помечаться в адресной строке особым образом:

proxy.safebrowsing.apple

safebrowsing.g.applimg.com

token.safebrowsing.apple

Очевидно, что Apple делает всё, чтобы защитить клиентов от несанкционированного сбора данных. То ли дело Google. Она хоть и согласилась прекратить следить за пользователями iOS через фирменные приложения, на Android ничего подобного не сделала. Поэтому было бы странно ожидать, что поисковый гигант добровольно откажется от деятельности, которая приносит ему деньги.

Я уже не говорю о том, чтобы прекратить собирать пользовательские данные в интернете, которые фактически являются платой за доступ к фирменному поисковику Google. Но рано или поздно это приведёт к негативным последствиям, и в компании не могут этого не осознавать. По крайней мере, я на это надеюсь.