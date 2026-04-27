С апреля 2026 года десятки российских сервисов перестали пускать пользователей с включенным VPN — от Госуслуг до маркетплейсов. Долгое время в самих компаниях это никак не комментировали, а пользователи терялись в догадках, почему вместо привычного экрана видят сообщение об ограничении доступа. Наконец, Минцифры объяснило, почему приложения не работают с VPN.

Почему российские приложения блокируют VPN

В пресс-релизе ведомство объяснило ограничения заботой о безопасности. По версии Минцифры, большинство VPN не обеспечивает защиту персональных данных, а часто используются злоумышленниками для перехвата трафика. Особенно это касается госсервисов, где хранятся персональные данные граждан.

Большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных, и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации, — сообщили в ведомстве.

Звучит логично, но реальная причина в другом. По данным «Коммерсанта», перед Минцифры поставлена задача снизить использование VPN россиянами, и для этого ведомство разработало пакет мер давления на бизнес. Если компания позволяет заходить в свои приложения с включенным VPN, ей грозит:

исключение из «белых списков»;

удаление приложений из перечня для обязательной предустановки на устройства;

лишение IT-аккредитации, которая дает налоговые льготы, IT-ипотеку и другие преимущества.

Для крупных площадок потерять аккредитацию — это удар по бизнесу. Поэтому Сбер, Яндекс, VK, Wildberries, Ozon, Avito и еще полтора десятка сервисов получили поручение ограничить доступ с VPN к 15 апреля 2026 года — и выполнили его. Подробно о том, как именно приложения блокируют VPN на Android и какие сообщения при этом показывают, рассказывали отдельно.

Работают ли Озон и Вайлдберриз с VPN

Как оказалось, блокировка VPN касается только приложений — веб-версии маркетплейсов работают с VPN без проблем, в чем вы можете убедиться сами. В то же время, Яндекс Маркет — только при входе через ПК. В крайнем случае, можете попробовать нажать в браузере на кнопку меню и запросить показ полной версии сайта.

То есть если приложение Ozon или Wildberries не открывается с включенным VPN, просто зайдите на сайт через браузер. Каталог откроется, корзина и заказы будут доступны, оплата пройдет. Разница только в удобстве: в приложении интерфейс заточен под смартфон, в браузере — нет. Может быть не очень удобно.

Почему так? Видимо, по той причине, что веб-версии технически сложнее блокировать по признаку VPN без риска зацепить обычных пользователей. Сколько это продлится — вопрос открытый, но на момент апреля 2026 года способ работает, пусть и не у всех компаний.

Что делать, если приложение не работает с VPN

Если веб-версия не подходит и нужно именно приложение, выбор небольшой. Самый простой вариант — лучше отключить VPN на Android на время использования сервиса.

Иногда помогает смена типа подключения. Если не работают Госуслуги с VPN на мобильном интернете — попробуйте Wi-Fi или наоборот. Часть проверок завязана на IP-адрес, и смена сети может изменить результат. Однако полноценного решения проблемы нет. Это компромисс между удобством и доступом. И, судя по риторике Минцифры, ситуация будет только ужесточаться: список приложений с блокировкой VPN продолжит расти.