Почему смартфон быстро разряжается зимой, и что делать, если он отключается на морозе

Зима — сложное время года, чью суровость на себе ощущают не только люди, но и устройства, которыми они пользуются. В частности, смартфоны. Рекомендованная температура эксплуатации наших карманных устройств находится в диапазоне от 0°С до 35°С, и в зимнее время попасть в этот промежуток не представляется возможным. Оттого возникает целый ряд проблем: то аккумулятор быстро разряжается на морозе, то и вовсе телефон отключается сам по себе. Разберемся, почему низкие температуры оказывают столь пагубное влияние, и как с ним бороться.

Почему телефон быстро разряжается на морозе

Причина быстрой разрядки смартфона на холоде заключается в особенностях работы его аккумулятора. Как правило, современные модели используют литий-ионные и литий-полимерные АКБ, у которых много достоинств и один существенный недостаток — зависимость от температуры. С ее падением снижается проходимость ионов лития сквозь электролит. Ради поддержания нужного для работы смартфона напряжения приходится задействовать больший ресурс аккумулятора, из-за чего он быстрее разряжается.

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Существует прямая зависимость от температуры электролита и снижения энергоэффективности АКБ в сравнении с комнатными показателями. Если она опускается до 0°С, смартфон разряжается примерно на 10% быстрее, а при падении температуры до -15° — уже на 50-60%. В условиях российской зимы такие показатели зависимости смотрятся пугающе. Но важно заметить, что речь идет о температуре электролита, а не воздуха. По понятным причинам эти величины не идентичны.

Другая опасность низких температур для аккумулятора — сокращение срока службы. Это происходит каждый раз, когда температура электролита выходит за рамки рекомендованного диапазона от 0°С до 35°С. Также аккумулятор смартфона боится резких перепадов, что обязательно нужно учитывать в процессе эксплуатации.

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Как пользоваться смартфоном зимой

Можем ли мы как-то повлиять на ситуацию, когда разряжается телефон на морозе? Да. Для сохранения срока службы АКБ и привычных показателей автономности нужно сделать все возможное, чтобы наше мобильное устройство находилось в оптимальных температурных условиях. И на это будет влиять материал корпуса смартфона.

Стекло и в большей степени металл отличаются высокой теплопроводностью. Чтобы снизить ее, необходимо поместить смартфон в чехол. Тогда его корпус будет медленнее остужаться, а еще у него появится своего рода «шубка», которая удерживает тепло, вырабатываемое устройством во время работы.

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Если вы привыкли носить смартфон в сумке или рюкзаке, при долгом пребывании на улице в зимний период стоит изменить свои паттерны поведения. Лучше держать устройство ближе к телу, от которого исходит столь необходимое тепло. Подойдет карман штанов, но еще лучше — внутренний карман зимнего пуховика.

По сути, эти советы касаются хранения и переноски смартфона на холоде. А как быть с его эксплуатацией? Рекомендуется сократить время использования устройства, обращаясь к нему только при крайней необходимости в течение 10-минутных сессий и не более того. Также ни в коем случае не пытайтесь заряжать телефон на морозе.

Почему телефон на морозе отключается

Если с быстрой разрядкой еще можно хоть как-то мириться, то ситуация, когда телефон отключается на морозе, для многих людей становится критической. Происходит все это по причине, описанной выше: низкая температура электролита замедляет ионы лития, и в какой-то момент АКБ уже не в состоянии подавать требуемое напряжение. Как противостоять подобной напасти? Утеплить смартфон и постараться реже им пользоваться.

Говоря о случаях отключения смартфона на холоде, важно заострить внимание на разнице литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов. Первые являются более чувствительными к низким температурам, а потому устройства с такими АКБ быстрее разряжаются и рискуют быстро отключиться на морозе. Литий-полимерные аналоги имеют более широкий диапазон рекомендованных температур (от -10°С до 35°С).

Что делать, если телефон отключается на холоде

Допустим, ваш смартфон отключился на морозе. Что нужно делать в первую очередь? Для начала необходимо согреть устройство. Лучше всего — вернуться домой и дать ему отлежаться 20 минут, но при желании во что бы то ни стало включить телефон на улице можно подержать его то же количество времени ближе к телу, если ранее он находился в сумке.

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Подключать телефон к зарядке нужно только тогда, когда температура его корпуса вернется к комнатным значениям. В противном случае вы рискуете погубить аккумулятор, существенно сократив срок его службы.