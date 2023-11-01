Почему смартфон быстро разряжается зимой, и что делать, если он отключается на морозе

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Герман Вологжанин

Зима — сложное время года, чью суровость на себе ощущают не только люди, но и устройства, которыми они пользуются. В частности, смартфоны. Рекомендованная температура эксплуатации наших карманных устройств находится в диапазоне от 0°С до 35°С, и в зимнее время попасть в этот промежуток не представляется возможным. Оттого возникает целый ряд проблем: то аккумулятор быстро разряжается на морозе, то и вовсе телефон отключается сам по себе. Разберемся, почему низкие температуры оказывают столь пагубное влияние, и как с ним бороться.

Почему смартфон быстро разряжается зимой, и что делать, если он отключается на морозе. Смартфоны очень боятся холодов, и это легко объяснить. Фото.

Смартфоны очень боятся холодов, и это легко объяснить

Почему телефон быстро разряжается на морозе

Причина быстрой разрядки смартфона на холоде заключается в особенностях работы его аккумулятора. Как правило, современные модели используют литий-ионные и литий-полимерные АКБ, у которых много достоинств и один существенный недостаток — зависимость от температуры. С ее падением снижается проходимость ионов лития сквозь электролит. Ради поддержания нужного для работы смартфона напряжения приходится задействовать больший ресурс аккумулятора, из-за чего он быстрее разряжается.

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Существует прямая зависимость от температуры электролита и снижения энергоэффективности АКБ в сравнении с комнатными показателями. Если она опускается до 0°С, смартфон разряжается примерно на 10% быстрее, а при падении температуры до -15° — уже на 50-60%. В условиях российской зимы такие показатели зависимости смотрятся пугающе. Но важно заметить, что речь идет о температуре электролита, а не воздуха. По понятным причинам эти величины не идентичны.

Почему телефон быстро разряжается на морозе. Не торопитесь ставить смартфон на зарядку, если на улице холодно. Фото.

Не торопитесь ставить смартфон на зарядку, если на улице холодно

Другая опасность низких температур для аккумулятора — сокращение срока службы. Это происходит каждый раз, когда температура электролита выходит за рамки рекомендованного диапазона от 0°С до 35°С. Также аккумулятор смартфона боится резких перепадов, что обязательно нужно учитывать в процессе эксплуатации.

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Как пользоваться смартфоном зимой

Можем ли мы как-то повлиять на ситуацию, когда разряжается телефон на морозе? Да. Для сохранения срока службы АКБ и привычных показателей автономности нужно сделать все возможное, чтобы наше мобильное устройство находилось в оптимальных температурных условиях. И на это будет влиять материал корпуса смартфона.

Как пользоваться смартфоном зимой. Смартфоны с металлическими рамами и стеклянными крышками разряжаются еще быстрее. Фото.

Смартфоны с металлическими рамами и стеклянными крышками разряжаются еще быстрее

Стекло и в большей степени металл отличаются высокой теплопроводностью. Чтобы снизить ее, необходимо поместить смартфон в чехол. Тогда его корпус будет медленнее остужаться, а еще у него появится своего рода «шубка», которая удерживает тепло, вырабатываемое устройством во время работы.

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Если вы привыкли носить смартфон в сумке или рюкзаке, при долгом пребывании на улице в зимний период стоит изменить свои паттерны поведения. Лучше держать устройство ближе к телу, от которого исходит столь необходимое тепло. Подойдет карман штанов, но еще лучше — внутренний карман зимнего пуховика.

Как пользоваться смартфоном зимой. Старайтесь класть смартфон во внутренний карман. Фото.

Старайтесь класть смартфон во внутренний карман

По сути, эти советы касаются хранения и переноски смартфона на холоде. А как быть с его эксплуатацией? Рекомендуется сократить время использования устройства, обращаясь к нему только при крайней необходимости в течение 10-минутных сессий и не более того. Также ни в коем случае не пытайтесь заряжать телефон на морозе.

Почему телефон на морозе отключается

Если с быстрой разрядкой еще можно хоть как-то мириться, то ситуация, когда телефон отключается на морозе, для многих людей становится критической. Происходит все это по причине, описанной выше: низкая температура электролита замедляет ионы лития, и в какой-то момент АКБ уже не в состоянии подавать требуемое напряжение. Как противостоять подобной напасти? Утеплить смартфон и постараться реже им пользоваться.

Почему телефон на морозе отключается. Смартфон может отключиться даже при наличии достаточного количества энергии просто из-за того, что аккумулятор перестанет подавать напряжение. Фото.

Смартфон может отключиться даже при наличии достаточного количества энергии просто из-за того, что аккумулятор перестанет подавать напряжение

Говоря о случаях отключения смартфона на холоде, важно заострить внимание на разнице литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов. Первые являются более чувствительными к низким температурам, а потому устройства с такими АКБ быстрее разряжаются и рискуют быстро отключиться на морозе. Литий-полимерные аналоги имеют более широкий диапазон рекомендованных температур (от -10°С до 35°С).

Что делать, если телефон отключается на холоде

Допустим, ваш смартфон отключился на морозе. Что нужно делать в первую очередь? Для начала необходимо согреть устройство. Лучше всего — вернуться домой и дать ему отлежаться 20 минут, но при желании во что бы то ни стало включить телефон на улице можно подержать его то же количество времени ближе к телу, если ранее он находился в сумке.

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Подключать телефон к зарядке нужно только тогда, когда температура его корпуса вернется к комнатным значениям. В противном случае вы рискуете погубить аккумулятор, существенно сократив срок его службы.

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