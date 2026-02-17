Почему смартфоны начинают тормозить со временем

Все хорошее когда-то заканчивается, так и наши смартфоны, будучи еще вчера топовыми флагманами, постепенно превращаются в тыкву. Приложения запускаются не так быстро, да и лаги возникают все чаще. Короче говоря, телефон начинает тормозить со временем. Но почему? Что к этому приводит, и можно ли избежать старения техники, заставив ее работать действительно много лет? Давайте разбираться.

Приложения и фоновые процессы

По мере использования смартфона мы загружаем на него новые приложения. Со временем их становится больше, и каждая программа потребляет ресурсы нашего устройства, даже если она не запущена напрямую. Push-соединения держат открытые сокеты, а Галерея индексирует изображения, пока остальные приложения синхронизируются с облаком.

👉 Официальный канал AndroidInsider.ru в MAX

То есть приложения работают в фоновом режиме Android. И, чем больше таких программ и соединений, тем сильнее нагружается наш смартфон. Поэтому со временем он начинает тормозить, ведь приложений становится больше, поскольку после установки новых мы обычно не удаляем старые.

Переполнение памяти смартфона

Параллельно с этим происходит заполнение памяти Android. Приложения накапливают кэш, в Галерее появляются новые фото и видео, а на смартфон мы то и дело загружаем файлы из интернета. Памяти становится меньше, и от ее количества напрямую зависит быстродействие устройства.

Когда памяти на телефоне становится мало, ему приходится стирать старые блоки и перераспределять данные. Операции записи происходят медленнее, появляются мелкие задержки. Именно поэтому телефон лагает, и проявляется это обычно со временем, а не сразу.

Деградация накопителя смартфона

Одновременно с заполнением сам накопитель, на котором хранятся данные, постепенно изнашивается. Увеличивается количество битых ячеек, контроллер активнее перераспределяет блоки, растет коррекция ошибок. В итоге падает скорость случайных операций, из-за чего телефон начинает работать медленнее.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Это неизбежный процесс, ведь сама по себе мобильная память имеет определенный ресурс циклов перезаписи. По мере его уменьшения и снижается скорость работы смартфона, что в итоге и вовсе может привести к его выводу из строя.

Что плохого в обновлениях на Android

Пользуясь смартфоном, мы регулярно устанавливаем обновления системы и приложений. Хотя разработчики всякий раз заявляют об оптимизации, программное обеспечение обрастает новыми функциями и эффектами анимаций, из-за чего ПО начинает потреблять больше ресурсов.

Проблема заключается в том, что процессор смартфона не может работать быстрее своих возможностей. Поэтому топовая модель 2020 года сейчас чувствует себя в лучшем случае как бюджетный аппарат с соответствующей скоростью работы. И это, пожалуй, главная причина, почему телефон тормозит со временем.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как замедлить старение смартфона

Можно ли предотвратить замедление смартфона? Полностью — нет. Но можно немного снизить влияние внешних факторов, позволив ему обеспечить вам чуть больше времени комфортной работы:

держите в свободном доступе 20-30% памяти от общего объема накопителя;

удаляйте ненужные приложения;

отключайте лишнюю фоновую активность;

периодически делайте сброс до заводских настроек Android.

Все это позволит чуть дольше сохранить высокую скорость смартфона, но важно помнить о стартовых позициях. Более дорогая модель с мощным процессором априори работает быстрее, а потому у нее выше запас прочности.