Почему смартфоны начинают тормозить со временем

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Все хорошее когда-то заканчивается, так и наши смартфоны, будучи еще вчера топовыми флагманами, постепенно превращаются в тыкву. Приложения запускаются не так быстро, да и лаги возникают все чаще. Короче говоря, телефон начинает тормозить со временем. Но почему? Что к этому приводит, и можно ли избежать старения техники, заставив ее работать действительно много лет? Давайте разбираться.

Почему смартфоны начинают тормозить со временем. Из-за чего стареют смартфоны, и как это предотвратить? Фото.

Из-за чего стареют смартфоны, и как это предотвратить?

Приложения и фоновые процессы

По мере использования смартфона мы загружаем на него новые приложения. Со временем их становится больше, и каждая программа потребляет ресурсы нашего устройства, даже если она не запущена напрямую. Push-соединения держат открытые сокеты, а Галерея индексирует изображения, пока остальные приложения синхронизируются с облаком.

👉 Официальный канал AndroidInsider.ru в MAX

То есть приложения работают в фоновом режиме Android. И, чем больше таких программ и соединений, тем сильнее нагружается наш смартфон. Поэтому со временем он начинает тормозить, ведь приложений становится больше, поскольку после установки новых мы обычно не удаляем старые.

Переполнение памяти смартфона

Параллельно с этим происходит заполнение памяти Android. Приложения накапливают кэш, в Галерее появляются новые фото и видео, а на смартфон мы то и дело загружаем файлы из интернета. Памяти становится меньше, и от ее количества напрямую зависит быстродействие устройства.

Переполнение памяти смартфона. Со временем памяти становится меньше. Фото.

Со временем памяти становится меньше

Когда памяти на телефоне становится мало, ему приходится стирать старые блоки и перераспределять данные. Операции записи происходят медленнее, появляются мелкие задержки. Именно поэтому телефон лагает, и проявляется это обычно со временем, а не сразу.

Деградация накопителя смартфона

Одновременно с заполнением сам накопитель, на котором хранятся данные, постепенно изнашивается. Увеличивается количество битых ячеек, контроллер активнее перераспределяет блоки, растет коррекция ошибок. В итоге падает скорость случайных операций, из-за чего телефон начинает работать медленнее.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Это неизбежный процесс, ведь сама по себе мобильная память имеет определенный ресурс циклов перезаписи. По мере его уменьшения и снижается скорость работы смартфона, что в итоге и вовсе может привести к его выводу из строя.

Что плохого в обновлениях на Android

Пользуясь смартфоном, мы регулярно устанавливаем обновления системы и приложений. Хотя разработчики всякий раз заявляют об оптимизации, программное обеспечение обрастает новыми функциями и эффектами анимаций, из-за чего ПО начинает потреблять больше ресурсов.

Что плохого в обновлениях на Android. Берегитесь обновлений на Android. Фото.

Берегитесь обновлений на Android

Проблема заключается в том, что процессор смартфона не может работать быстрее своих возможностей. Поэтому топовая модель 2020 года сейчас чувствует себя в лучшем случае как бюджетный аппарат с соответствующей скоростью работы. И это, пожалуй, главная причина, почему телефон тормозит со временем.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как замедлить старение смартфона

Можно ли предотвратить замедление смартфона? Полностью — нет. Но можно немного снизить влияние внешних факторов, позволив ему обеспечить вам чуть больше времени комфортной работы:

  • держите в свободном доступе 20-30% памяти от общего объема накопителя;
  • удаляйте ненужные приложения;
  • отключайте лишнюю фоновую активность;
  • периодически делайте сброс до заводских настроек Android.

Все это позволит чуть дольше сохранить высокую скорость смартфона, но важно помнить о стартовых позициях. Более дорогая модель с мощным процессором априори работает быстрее, а потому у нее выше запас прочности.

Теги
Новости по теме
Как обновить системные приложения на Xiaomi, и для чего это нужно
Samsung отменила One UI 8.5 для нескольких десятков смартфонов. Какие Galaxy не получат обновление?
Как пополнить карту «Тройка» и рассчитать стоимость поездки в Яндекс Картах
Лонгриды для вас
Что делать, если заблокировали аккаунт в MAX

В условиях блокировки зарубежных мессенджеров в России приложение MAX стало единственным способом поддержки коммуникации с родными и близкими. Но отечественный софт, призванный заменить конкурентов и предложить нечто большее, сам нередко создает неприятности людям. В частности, MAX блокирует пользователей. Это может случиться с любым человеком, который установил национальный мессенджер, а потому важно знать, как выйти из такой непростой ситуации.

Читать далее
Лайфхаки для распродажи 11.11 на AliExpress: забираем секретные купоны и снижаем цены до минимума

11 ноября — это не просто день в календаре, а дата, когда начинается распродажа 11.11. Маркетологи приучили нас, что она является самой выгодной в году. Но как реально сэкономить и не купить ничего лишнего? Для ответа на этот вопрос мы сделали подробный материал о том, как работает распродажа 11.11. Здесь вы узнаете о ее секретах и сможете подобрать что-то реально стоящее.

Читать далее
В России начали официально продавать SIM-карты с номерами, у которых никогда не было владельцев. Что это дает

Вы когда-нибудь задумывались, почему на ваш телефон ежедневно покушаются сотни навязчивых банков, студий красоты и юридических компаний? При этом вы никогда им не звонили и даже близко не подходили. Ответ прост: номер могли засветить в базе спамеров еще прошлые владельцы.

Читать далее
Новости партнеров
Почему глаза кошек светятся в темноте?
Почему глаза кошек светятся в темноте?
Не могу выложить историю в Телеграм без подписки Premium в России. Что делать
Не могу выложить историю в Телеграм без подписки Premium в России. Что делать
Романтические схемы обмана в криптовалютах набирают обороты ко Дню святого Валентина. Что происходит?
Романтические схемы обмана в криптовалютах набирают обороты ко Дню святого Валентина. Что происходит?