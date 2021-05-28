Почему стоит установить последнее обновление Google Chrome

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Иван Кузнецов 0

Поддержка Google Chrome – пожалуй, самое стабильное из того, с чем мне вообще доводилось сталкиваться в сфере программного обеспечения. Кажется, ни один другой разработчик не обновляет свои приложения с такой регулярностью и настойчивостью, раз за разом совершенствуя его всё больше. Не бывает таких апдейтов Google Chrome, которые не содержат в себе заметных нововведений. Абсолютно всегда это будут и новые функции, и какие-то архитектурные изменения, которые делают браузер быстрее и экономичнее. Chrome 91 – не исключение.

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На этой неделе Google выпустила Chrome 91. Поначалу я не хотел писать об этом обновлении, потому что изменений, на мой взгляд, оказалось не так много. В основном это были какие-то интерфейсные доработки, так что уделять им целую статью совершенно не было желания. В конце концов, те, кто обновятся, и так это увидят. Но потом я узнал, что в Chrome 91 разработчики Google переработали внутреннее устройство браузера и смогли разогнать его на 23% от показателей прошлой версии.

Как разогнать Google Chrome

Google Chrome

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Прирост быстродействия стал возможно благодаря доработке компилятора JavaScript. Не буду объяснять, что это такое, потому что для рядового пользователя это не имеет никакого значения. Скажу лишь, что этот апгрейд привёл к тому, что теперь браузер соображает намного быстрее при переключении скоростей. Проще говоря, теперь он меньше времени тратит на выбор оптимизированного или ускоренного режима работы, эффективно переключаясь между ними за доли секунды. Это привело к тому, что скорость обработки команд выросла почти на четверть.

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Google уверяет, что Chrome стал одновременно и более быстрым, и более экономичным. Понятно, что компания сравнивает свой браузер с ним самим, не используя для сравнения браузеры конкурентов. Однако сомневаться в том, что апгрейд действительно удался, не приходится. Ведь Google уже давно ведёт работы по совершенствованию механизмов работы с JavaScript. Так, в одном из предыдущих обновлений появился специальный таймер JavaScript, который запрещал страницам, запущенным в фоновом режиме, обновляться чаще, чем один раз в минуту.

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Гугл Хром

Заметить прирост быстродействия во всех сценариях скорее всего не получится. но это не значит, что обновляться не стоит

Принудительное ограничение на перезагрузки привело к тому, что ресурсоёмкость Chrome снизилась весьма ощутимо. Во-первых, он стал расходовать меньше процессорной мощности, высвобождая её для других задач, а, во-вторых, стал экономить энергию аккумулятора, что очень актуально для портативных устройств. Google уверяет, что тот апгрейд способен добавить ноутбукам до полутора часов работы без подзарядки. Правда, о каком режиме работы идёт речь, не понятно.

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Честно сказать, я не думаю, что вы прямо-таки заметите на практике 23-процентный прирост быстродействия. Тем более, что скорее всего этот апгрейд будет проявлять себя не во всех сценариях использования, а только, например, при переключении между тяжёлыми веб-сайтами на лёгкие. Но, поскольку скорость работы, которую добавляют обновления Chrome, суммируются друг с другом, подобно акциям в магазинах электроники, пренебрегать установкой этого апдейта я бы не рекомендовал. Во всяком случае, хуже он вам не сделает.

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