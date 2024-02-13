Почему стоит включить Always On Display на Android-смартфоне и умных часах

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Кирилл Пироженко

Функция Always On Display, или, как ее называют во многих прошивках, Активный экран, появилась на Android-смартфонах уже очень давно. С того самого момента между владельцами аппаратов с AOD идут ожесточенные споры о том, стоит ли включать его или лучше сэкономить заряд аккумулятора. Прошлым летом я впервые купил себе смартфон с этой функцией и с того момента не отключал ее ни разу. Настолько она оказалась удобной и практичной.

Почему стоит включить Always On Display на Android-смартфоне и умных часах. От Always On Display можно получить много пользы. Изображение: sammobile.com. Фото.

От Always On Display можно получить много пользы. Изображение: sammobile.com

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С помощью Always On Display я всегда в курсе текущего времени, легко определяю, что на устройстве есть непрочитанные уведомления, а самое главное, что никакого критического расхода аккумулятора на смартфоне при этом нет. Если вы все еще находитесь в раздумьях, включать AOD или нет, то эта статья вам точно поможет определиться.

Часы на Активном экране

Часы на Активном экране. Когда на экране смартфона постоянно отображаются часы, это очень удобно. Кстати, AOD на iPhone потребляет значительно больше заряда из-за высокой яркости. Изображение: phonearena.com. Фото.

Когда на экране смартфона постоянно отображаются часы, это очень удобно. Кстати, AOD на iPhone потребляет значительно больше заряда из-за высокой яркости. Изображение: phonearena.com

Первая и самая главная функция Always On Display на всех устройствах, будь то умные часы или смартфоны — это постоянное отображение времени. Вам достаточно просто бросить взгляд на лежащий на столе смартфон, и вы будете в курсе как минимум следующей информации:

  • Время;
  • Дата;
  • День недели;
  • Уровень заряда устройства.

Эти данные выводится по умолчанию практически на всех смартфонах с функцией Always On Display. Как показала практика, это одна из самых крутых фишек AOD. Я привык работать с ноутбуком за обычным офисным столом, а смартфон стоит рядом на подставке. Я могу просто глянуть на экран своего POCO F5 Pro и увидеть всю необходимую мне информацию. К тому же это очень удобно, когда вы находитесь за рулем. Просто размещаете аппарат в специальном держателе, и перед вами всегда будет актуальное время и дата.

Уведомления в Always On Display

Уведомления в Always On Display. Удобно, когда увидеть входящее уведомление можно, даже не подсвечивая экран. Фото.

Удобно, когда увидеть входящее уведомление можно, даже не подсвечивая экран

Вместе с часами и датой на экран смартфона в режиме Always On Display выводится информация о непрочитанных уведомлениях. Большинство производителей отображает их плюс-минус одинаково: в виде небольшой иконки каждого приложения, а значит, сильно в глаза они не бросаются. Тем не менее этой информации более чем достаточно, чтобы понимать, что вы получили какое-то сообщение, e-mail, ваш заказ доставлен или вам кто-то звонил в тот момент, когда вы не смотрели на смартфон.

В умных часах это реализовано еще интереснее. К сожалению, не все подобные устройства выводят на экран в режиме Always On Display индикатор о входящих уведомлениях. Но там, где эта функция есть, используется небольшая точка, по которой очень легко определить, что вам кто-то написал.

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Кстати, AOD на смартфоне позволяет легко обходиться без умных часов. Когда раньше я работал из дома, то обязательно надевал их на запястье, переживая, что могу пропустить какие-то важные уведомления из рабочих чатов. Как только в моем телефоне появился Активный экран, больше необходимости в часах я не вижу. Все входящие уведомления от разных приложений я вижу в Always On Display своего телефона и еще ни разу ничего не пропустил.

Расход батареи в Always On Display

Расход батареи в Always On Display. Отключение Активного экрана на моем смартфона добавляет совсем мало дополнительного времени работы. Фото.

Отключение Активного экрана на моем смартфона добавляет совсем мало дополнительного времени работы

Самой большой проблемой Always On Display многие владельцы устройств с этой технологией называют повышенный расход аккумулятора. А так ли это на самом деле. Давайте разбираться вместе. Я пользуюсь смартфоном POCO F5 Pro. Заряжать мне его приходится ежедневно. В POCO, как и в любых других смартфонах Xiaomi, в разделе “Батарея” система регулярно подкидывает советы по уменьшению энергопотребления. Отключение Активного экрана при заряде смартфона в 81% принесет всего 14 минут использования, а при заряде 62% — 11 минут. Вы до сих пор считаете, что Always On Display с часами и индикатором уведомлений реально потребляет что-то существенное?

Кстати, отмечу, что у меня стоят не просто часы, а в течение дня отображается положение солнца. Оно соответствует времени в моем часовом поясе. Поэтому расходует он несколько больше, чем статичная картинка или просто часы. Понятное дело, что если вы сделаете AOD, как на Айфоне, когда обычный локскрин с обоями и стандартными уведомлениями становится просто немного тусклее, то расход аккумулятора будет значительно больше. С умными часами все еще интереснее. С 2021 года я пользуюсь Amazfit GTR 2. С первого дня в этой модели работает AOD по расписанию с 7 до 23 часов. В таком режиме, как и почти три года назад, я заряжаю устройство раз в неделю. При этом часы у меня работают как настоящие часы.

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Расход батареи в Always On Display. Удобно, когда для того, чтобы узнать время, не надо вскидывать руку с часами. Фото.

Удобно, когда для того, чтобы узнать время, не надо вскидывать руку с часами

Перед глазами всегда время, и не надо делать взмах рукой, чтобы экран загорелся. Так что если вы все еще верите в мифы, что Always On Display убивает автономность не только умных часов, но и смартфона, то переставайте слушать сказки. Производители давно оптимизировали этот режим и не только поработали над временем работы, но и защитили экран от остаточного изображения постоянным смещением картинки. Так что включайте Always On Display везде, где только можете, и наслаждайтесь вашими устройствами на полную катушку. Ну а если вы все еще сомневаетесь, то прочитайте заодно о том, почему AOD включать не стоит. Может быть это вам точно поможет определиться.

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