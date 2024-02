Почему стоит включить Always On Display на Android-смартфоне и умных часах

Функция Always On Display, или, как ее называют во многих прошивках, Активный экран, появилась на Android-смартфонах уже очень давно. С того самого момента между владельцами аппаратов с AOD идут ожесточенные споры о том, стоит ли включать его или лучше сэкономить заряд аккумулятора. Прошлым летом я впервые купил себе смартфон с этой функцией и с того момента не отключал ее ни разу. Настолько она оказалась удобной и практичной.

С помощью Always On Display я всегда в курсе текущего времени, легко определяю, что на устройстве есть непрочитанные уведомления, а самое главное, что никакого критического расхода аккумулятора на смартфоне при этом нет. Если вы все еще находитесь в раздумьях, включать AOD или нет, то эта статья вам точно поможет определиться.

Часы на Активном экране

Первая и самая главная функция Always On Display на всех устройствах, будь то умные часы или смартфоны — это постоянное отображение времени. Вам достаточно просто бросить взгляд на лежащий на столе смартфон, и вы будете в курсе как минимум следующей информации:

Время;

Дата;

День недели;

Уровень заряда устройства.

Эти данные выводится по умолчанию практически на всех смартфонах с функцией Always On Display. Как показала практика, это одна из самых крутых фишек AOD. Я привык работать с ноутбуком за обычным офисным столом, а смартфон стоит рядом на подставке. Я могу просто глянуть на экран своего POCO F5 Pro и увидеть всю необходимую мне информацию. К тому же это очень удобно, когда вы находитесь за рулем. Просто размещаете аппарат в специальном держателе, и перед вами всегда будет актуальное время и дата.

Уведомления в Always On Display

Вместе с часами и датой на экран смартфона в режиме Always On Display выводится информация о непрочитанных уведомлениях. Большинство производителей отображает их плюс-минус одинаково: в виде небольшой иконки каждого приложения, а значит, сильно в глаза они не бросаются. Тем не менее этой информации более чем достаточно, чтобы понимать, что вы получили какое-то сообщение, e-mail, ваш заказ доставлен или вам кто-то звонил в тот момент, когда вы не смотрели на смартфон.

В умных часах это реализовано еще интереснее. К сожалению, не все подобные устройства выводят на экран в режиме Always On Display индикатор о входящих уведомлениях. Но там, где эта функция есть, используется небольшая точка, по которой очень легко определить, что вам кто-то написал.

Кстати, AOD на смартфоне позволяет легко обходиться без умных часов. Когда раньше я работал из дома, то обязательно надевал их на запястье, переживая, что могу пропустить какие-то важные уведомления из рабочих чатов. Как только в моем телефоне появился Активный экран, больше необходимости в часах я не вижу. Все входящие уведомления от разных приложений я вижу в Always On Display своего телефона и еще ни разу ничего не пропустил.

Расход батареи в Always On Display

Самой большой проблемой Always On Display многие владельцы устройств с этой технологией называют повышенный расход аккумулятора. А так ли это на самом деле. Давайте разбираться вместе. Я пользуюсь смартфоном POCO F5 Pro. Заряжать мне его приходится ежедневно. В POCO, как и в любых других смартфонах Xiaomi, в разделе “Батарея” система регулярно подкидывает советы по уменьшению энергопотребления. Отключение Активного экрана при заряде смартфона в 81% принесет всего 14 минут использования, а при заряде 62% — 11 минут. Вы до сих пор считаете, что Always On Display с часами и индикатором уведомлений реально потребляет что-то существенное?

Кстати, отмечу, что у меня стоят не просто часы, а в течение дня отображается положение солнца. Оно соответствует времени в моем часовом поясе. Поэтому расходует он несколько больше, чем статичная картинка или просто часы. Понятное дело, что если вы сделаете AOD, как на Айфоне, когда обычный локскрин с обоями и стандартными уведомлениями становится просто немного тусклее, то расход аккумулятора будет значительно больше. С умными часами все еще интереснее. С 2021 года я пользуюсь Amazfit GTR 2. С первого дня в этой модели работает AOD по расписанию с 7 до 23 часов. В таком режиме, как и почти три года назад, я заряжаю устройство раз в неделю. При этом часы у меня работают как настоящие часы.

Перед глазами всегда время, и не надо делать взмах рукой, чтобы экран загорелся. Так что если вы все еще верите в мифы, что Always On Display убивает автономность не только умных часов, но и смартфона, то переставайте слушать сказки. Производители давно оптимизировали этот режим и не только поработали над временем работы, но и защитили экран от остаточного изображения постоянным смещением картинки. Так что включайте Always On Display везде, где только можете, и наслаждайтесь вашими устройствами на полную катушку. Ну а если вы все еще сомневаетесь, то прочитайте заодно о том, почему AOD включать не стоит. Может быть это вам точно поможет определиться.