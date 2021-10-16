Почему телефон быстро садится и как с этим бороться

Ресурс любого автономного устройства конечен. И сейчас я говорю не о том, что оно рано или поздно сломается, а о том, что в какой-то момент у него кончится энергия и оно превратиться в набор технологичных микросхем. Конечно, хочется, чтобы это случалось реже, и производители стараются делать все от них зависящее, а что не сделали они, пробуют наверстать производители внешних аккумуляторов. Но ведь и мы сами можем отчасти решить проблему автономности своего устройства. Порой мы даже не замечаем, когда теряем до половины заряда в пустоту. А иногда надо просто сходить в сервис и за пару тысяч рублей решить все проблемы. Давайте назовем несколько причин, почему телефон садиться очень быстро и что можно с этим сделать.

Плохой аккумулятор в телефоне

Самой логичной причиной быстрого разряда батареи может служить ее износ. Некоторые телефоны имеют встроенную утилиту для проверки состояния аккумулятор, а где ее нет, можно воспользоваться сторонними приложениями, но их эффективность, как и этого способа, довольно низкая и часто бывают ошибки.

Просто помните, что аккумулятор телефона выдерживает 500-700 циклов зарядка-разрядка. Важно понимать, что это не обязательно просадка до 0% с последующей зарядкой до 100%. Например, если вы два раза разрядили телефон до 50% и полностью зарядили его, то в сумме вы набрали 100% заряда и это минус один цикл от ресурса.

Безопасно ли заряжать телефон в машине?

И это если мы говорим об обычной, а не супербыстрой зарядке за 30 минут. В этом случае ресурс будет еще ниже. Получается, если телефону уже около двух лет, скорее всего, причина именно в батарее. Впрочем, давайте рассмотрим другие причины. Возможно, получится пока немного сэкономить и не обращаться в сервисный центр.

Телефон выключается на холоде

Несмотря на то, что аккумуляторы становятся все менее привередливыми, они все равно плохо относятся к жаре и холоду. Это относится ко всем аккумуляторам — от пультовых до тех, что устанавливаются в автомобили Tesla. Просто в последнем случае они умны и могут сами регулировать свою температуру.

Когда за бортом меньше нуля градусов, а телефон лежит во внешнем кармане куртки, он переохлаждается, и даже исправная новая батарея садится намного быстрее. Старайтесь убирать телефон во внутренний карман или пользоваться чехлом. Так телефон будет меньше охлаждаться. Особенно, если вы им пользуетесь. Выделяемое им тепло будет меньше рассеиваться и немного подогревать батарею.

А вот летом чехол наоборот вреден. Он может привести к перегреву устройства. В этом случает мы столкнемся не с быстрой разрядкой, а скорее с сокращением ресурса. В самых экстремальных случаях аккумулятор может вздуться и взорваться. Впрочем, это уже совсем крайний случай. Такое возможно, только если играть без остановки или включить навигатор с максимальной подсветкой под палящим солнцем.

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Автоматическая регулировка яркости экрана

Максимальная подсветка вообще враг аккумулятора номер один. Приятно смотреть на красочную картинку, но за нее приходится платить зарядом аккумулятора.

Замечали, как летом телефон иногда очень быстро садится. Это не только из-за того, что мы часто достаем его, чтобы что-то сфотографировать. Виновата еще и автоматическая регулировка. Мы просто не замечаем, как на ярком солнце она всегда стоит на 100% яркости. В помещении обычно достаточно 70-80% и этой разницы достаточно для того, чтобы быстро разрядить батарею.

Надо ли отключать Bluetooth в телефоне

Я не сторонник повального отключения всего в телефоне, но надо понимать, что Bluetooth, Wi-Fi, NFC и другие системы связи расходуют энергию. Не надо отключать Wi-Fi, когда уходишь из дома на час. Но если у вас в помине нет Bluetooth-наушников или смарт-часов, лучше отключите его.

Сильно ли навигатор в телефоне сажает аккумулятор

Еще одним потребителем является GPS. Его работа отъедает очень много заряда. Особенно, если работает не только определение местоположения, но и картографическое приложение в фоновом режиме.

Узнать об этом можно по характерному нагреву телефона или проверив список запущенных приложений. Если условные Яндекс.Карты работают в фоне, просто остановите их. А если вы пользуетесь навигатором по прямому назначению, будьте готовы, что телефон быстро сядет, и подумайте, как обеспечить ему питание. Хотя я бы вообще не рекомендовал долго пользоваться навигатором в телефоне.

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Телефон постоянно ищет сеть

Если телефон плохо ловит сеть, это тоже может влиять на время работы. В режиме поиска модуль связи работает с повышенной мощностью и довольно быстро разряжает батарею. Чтобы избежать этого, включайте авиарежим, когда долго нет сети. Например, если вы едете в поезде, оказываетесь в подвале или другом месте с плохим приемом. Когда покинете его, выключите авиарежим, и аккумулятор скажет вам спасибо.

Вирусы в телефоне

А еще есть вирусы, которые могут вести свою деятельность в фоновом режиме и нагружать компоненты телефона, такие, как процессор и модуль связи. Их наличие в телефоне опять же можно узнать по нагреву корпуса или по быстрой разрядке аккумулятора, если на это нет никаких других причин.

В этом случае поможет или проверка антивирусом, или запуск телефона в безопасном режиме (только для Android). Удаление вируса возможно через сброс к заводским настройкам, вернет вашему телефону былую автономность.