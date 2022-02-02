Почему телефон не видит карту памяти и что с этим делать

Большинство смартфонов на Android по-прежнему оснащают слотом для карт памяти: это самый простой способ увеличить объем памяти в смартфоне. Уже давно появились облачные хранилища — более гибкий способ хранить свои данные и не переживать за то, что с ними что-то случится. Того же нельзя сказать про карты памяти: они часто ломаются или смартфон перестает попросту ее не видит. Если с их недолговечностью уже ничего не поделать, то проблему карточки, которую не видит смартфон, решить вполне реально. Так что, если ваша MicroSD не отображается в телефоне, не спешите отправляться в магазин за новой — попробуйте устранить ошибку собственными силами.

Почему не отображается карта памяти

Ситуация, по которой смартфон не видит карту памяти, случается достаточно часто и происходит по самым разным причинам. Это может быть сбой в работе ПО, смартфона, попадание влаги или падение устройства с большой высоты, в результате чего произошло повреждение. Возможно, произошла поломка самого накопителя. Конечно, можно сразу отправиться за новой флэшкой, но лучше попробовать кое-что сделать.

Перезагрузите смартфон . Лучше всего отключить его на пару минут, а уже потом включать. Это самый простой способ избавиться от внутреннего сбоя Android.

. Лучше всего отключить его на пару минут, а уже потом включать. Это самый простой способ избавиться от внутреннего сбоя Android. Достаньте карту памяти из смартфона и вставьте обратно. Возможно, контакты плохо прилегают друг к другу.

и вставьте обратно. Возможно, контакты плохо прилегают друг к другу. Сбросьте параметры смартфона до заводских настроек.

смартфона до заводских настроек. Попробуйте вставить свою MicroSD в другое устройство. Если оно не обнаружит карту, значит, все дело именно в ней.

Читайте также: Что такое Smart Lock на телефоне

Как выбрать карту памяти

Нам хочется, чтобы MicroSD стоила недорого и вмещала как можно больше данных. К сожалению, это редко совпадает с реальным положением вещей. Многие производители устанавливают ограничение на используемый объем внешних накопителей, из-за чего происходит сбой в работе.

Например, когда устанавливаете карту на 512 Гб в смартфон, поддерживающий лишь 256 Гб. Также у недорогих смартфонов на Android есть ограничение на объем MicroSD, например, 64 Гб и ниже. Эту информацию можно проверить на сайте производителя.

Перед покупкой обязательно уточните, какой формат карты памяти в вашем смартфоне: microSD, SDHC или SDXC. Они отличаются между собой скоростью записи и, соответственно, долговечностью. Не все смартфоны работают корректно с разными форматами.

Не забудьте подписаться на наш Яндекс.Дзен: еще больше лайфхаков по управлению смартфоном!

Как форматировать карту памяти на телефоне

Иногда помогает форматирование карты памяти. Это сотрет все данные, но вернет необходимые конфигурации файловой системы. Сделать это можно с помощью ПК или смартфона. Как это сделать с компьютера?

Вставьте MicroSD в картридер и установите в ПК

После обнаружения нажмите правой кнопкой мышки на название накопителя и выберите «Форматировать».

В появившемся окошке нажмите «Начать».

После окончания форматирования вставьте карту в смартфон.

Форматирование можно провести и с помощью встроенных инструментов Android сразу двумя способами. Вот как это можно сделать прямо в смартфоне.

Зайдите в Настройки, выберите «Память».

Нажмите Форматировать SD («Очистить SD»).

Если не смогли форматировать карту памяти на смартфоне этим способом, то попробуйте сделать это с помощью Recovery Menu.

Выключите ваш телефон и зажмите кнопку питания и увеличения громкости.

С помощью кнопок громкости выберите строку «wipe cache partition»

Нажмите кнопку включения, чтобы выбрать пункт.

Теперь сброс произойдет после перезагрузки.

Чем Самсунг А отличается от М. Тут всё, что нужно знать

Карта памяти вышла из строя

Иногда карты памяти попросту выходят из строя из-за перегрева или механического повреждения. Именно из-за этого смартфон не видит флэшку. Если видимых повреждений нет, то можете попробовать почистить карту памяти: окислившиеся или загрязненные контакты могут стать причиной того, что она не отображается в телефоне.

Часто там скапливается пыль, например, если MicroSD долгое время лежала в столе без упаковки или была установлена в смартфоне. Почистить контакты можно ластиком, влажной спиртовой салфеткой или ушной палочкой.

Кроме того, всему виной могут быть поддельные карты памяти, которые продаются за копейки. Контрафакт приобретается в магазинах и содержит в себе на порядок меньше памяти, чем это заявлено на упаковке: на ПК или смартфоне вы сразу увидите, что заветных ГБ не хватает. Этот обман производится благодаря прошивке — по этой причине ваш смартфон не видит карту памяти.

А какие методы помогают вам разобраться с этой проблемой? Поделитесь с другими читателями в нашем Telegram-чате.