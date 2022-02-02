Почему телефон не видит карту памяти и что с этим делать

Большинство смартфонов на Android по-прежнему оснащают слотом для карт памяти: это самый простой способ увеличить объем памяти в смартфоне. Уже давно появились облачные хранилища — более гибкий способ хранить свои данные и не переживать за то, что с ними что-то случится. Того же нельзя сказать про карты памяти: они часто ломаются или смартфон перестает попросту ее не видит. Если с их недолговечностью уже ничего не поделать, то проблему карточки, которую не видит смартфон, решить вполне реально. Так что, если ваша MicroSD не отображается в телефоне, не спешите отправляться в магазин за новой — попробуйте устранить ошибку собственными силами.
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Почему не отображается карта памяти
Ситуация, по которой смартфон не видит карту памяти, случается достаточно часто и происходит по самым разным причинам. Это может быть сбой в работе ПО, смартфона, попадание влаги или падение устройства с большой высоты, в результате чего произошло повреждение. Возможно, произошла поломка самого накопителя. Конечно, можно сразу отправиться за новой флэшкой, но лучше попробовать кое-что сделать.
- Перезагрузите смартфон. Лучше всего отключить его на пару минут, а уже потом включать. Это самый простой способ избавиться от внутреннего сбоя Android.
- Достаньте карту памяти из смартфона и вставьте обратно. Возможно, контакты плохо прилегают друг к другу.
- Сбросьте параметры смартфона до заводских настроек.
- Попробуйте вставить свою MicroSD в другое устройство. Если оно не обнаружит карту, значит, все дело именно в ней.
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Как выбрать карту памяти
Нам хочется, чтобы MicroSD стоила недорого и вмещала как можно больше данных. К сожалению, это редко совпадает с реальным положением вещей. Многие производители устанавливают ограничение на используемый объем внешних накопителей, из-за чего происходит сбой в работе.
Например, когда устанавливаете карту на 512 Гб в смартфон, поддерживающий лишь 256 Гб. Также у недорогих смартфонов на Android есть ограничение на объем MicroSD, например, 64 Гб и ниже. Эту информацию можно проверить на сайте производителя.
Перед покупкой обязательно уточните, какой формат карты памяти в вашем смартфоне: microSD, SDHC или SDXC. Они отличаются между собой скоростью записи и, соответственно, долговечностью. Не все смартфоны работают корректно с разными форматами.
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Как форматировать карту памяти на телефоне
Иногда помогает форматирование карты памяти. Это сотрет все данные, но вернет необходимые конфигурации файловой системы. Сделать это можно с помощью ПК или смартфона. Как это сделать с компьютера?
- Вставьте MicroSD в картридер и установите в ПК
- После обнаружения нажмите правой кнопкой мышки на название накопителя и выберите «Форматировать».
- В появившемся окошке нажмите «Начать».
- После окончания форматирования вставьте карту в смартфон.
Форматирование можно провести и с помощью встроенных инструментов Android сразу двумя способами. Вот как это можно сделать прямо в смартфоне.
- Зайдите в Настройки, выберите «Память».
- Нажмите Форматировать SD («Очистить SD»).
Если не смогли форматировать карту памяти на смартфоне этим способом, то попробуйте сделать это с помощью Recovery Menu.
- Выключите ваш телефон и зажмите кнопку питания и увеличения громкости.
- С помощью кнопок громкости выберите строку «wipe cache partition»
- Нажмите кнопку включения, чтобы выбрать пункт.
Теперь сброс произойдет после перезагрузки.
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Карта памяти вышла из строя
Иногда карты памяти попросту выходят из строя из-за перегрева или механического повреждения. Именно из-за этого смартфон не видит флэшку. Если видимых повреждений нет, то можете попробовать почистить карту памяти: окислившиеся или загрязненные контакты могут стать причиной того, что она не отображается в телефоне.
Часто там скапливается пыль, например, если MicroSD долгое время лежала в столе без упаковки или была установлена в смартфоне. Почистить контакты можно ластиком, влажной спиртовой салфеткой или ушной палочкой.
Кроме того, всему виной могут быть поддельные карты памяти, которые продаются за копейки. Контрафакт приобретается в магазинах и содержит в себе на порядок меньше памяти, чем это заявлено на упаковке: на ПК или смартфоне вы сразу увидите, что заветных ГБ не хватает. Этот обман производится благодаря прошивке — по этой причине ваш смартфон не видит карту памяти.
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Горячо любимая редакция!
Я рад, что те крохи знаний, которыми вы усеиваете ваши публикации, упали на благодатно вспаханное поле моего внимания и, слегка подумавши, спешу донести до вас мою благодарность и сочувствие умершим носителями информации.
Хорошая, полезная статья, показывающая, что для смартфона всё одно, в какой формат вы отформатируете крохотный кусочек памяти — FAT32, exFAT, NTFS — должен, зараза читать, ибо это предопределено! Или нет? Или какой-то формат предпочтительней, а какой-то вообще не читаем телефоном?
Должен же читать, раз вы процедуру форматирования через комп так подробно описали [sacazm detected].
Кстати, не мешало бы заодно описать как разницу между форматами, так и типы карт памяти, раз взялись за это неблагодарное дело (Но я поблагодарил! Горячо! 😁).
Во последних строках свово письма раскрою ещё одну, самую вероятно причину, по которой смартфон не видит, или перестаёт видеть карту памяти.
Это покупка карты на неизменно любимом вами Алиэкспресс.
Ибо покупка там любого носителя, от USB flash до SSD диска и карт памяти иже с ними, это лотерея с непредсказуемый началом и вполне предвиденным концом.. Печальным.
Я понимаю, что нарушу некий флёр дешевизны и удобства покупок на китайском ресурсе, но по моему личному опыту (который я никому не навязываю), а так же по отзывам других покупателей, покупка там памяти приводит к тому, что карта :
— не работает сразу
-не работает после форматирования
-не работает через пару месяцев.
Счастливые исключения из правила входят в пределы статистической погрешности и могут смело во внимание не приниматься [humour detected]
Ну, а в целом — интересная, смешная статья. 😊
Автору — успехов, в том числе и творческих. 😁
ПыСы : Кстати, а без Глери Утилитиз можно карту форматнуть? Ну, которая на картинке? Мне то без разницы, но ребята спрашивают… 😉
ПыПыСы : Касательно оплата покупок носителей на Али ни на чём не настаиваю, в конце концов, каждый сам хозяин своих денег. 😊
«касательно опыта» — автокоррекция вмешалась.