Почему Telegram просит почту, и как ее привязать к аккаунту

Для входа в Telegram необходимо ввести номер телефона, а также — одноразовый код, подтверждающий ваше владение аккаунтом. Обычно он приходит через SMS, что является привычным способом прохождения авторизации в мессенджере Павла Дурова и других сервисах. Но с недавних пор Telegram просит электронную почту. Причем так настойчиво, что не дает права отказаться. Объясняем, почему это происходит, и как привязать почту к Telegram.

Почему Telegram просит почту, и как ее привязать к аккаунту. Разбираемся, зачем Telegram просит адрес почты. Изображение: Research And Solution. Фото.

Разбираемся, зачем Telegram просит адрес почты. Изображение: Research And Solution

Почему Telegram просит почту при входе

Сообщения о том, что Telegram просит адрес почты, появились еще в 2022 году, однако российские пользователи начали сталкиваться с ним лишь этим летом. Сам мессенджер никак не объясняет мотивировку своего решения. Однако в 2023 году ребята с сайта tginfo.me выявили закономерность, согласно которой подобное требование предъявляется к людям, часто проходящим авторизацию на новых устройствах.

Зачем Telegram просит почту? Чтобы присылать вам одноразовые коды через e-mail, а не посредством SMS. Почему? Потому что отправка кодов при помощи SMS обходится дубайскому мессенджеру дороже, чем посредством e-mail, и таким переводом создатели приложения хотят сэкономить на вас деньги. Код на почту Telegram — менее безопасное решение, поскольку ее можно взломать подбором пароля. Но администрацию мессенджера это не волнует: им важнее сэкономить на спичках.

Как привязать почту к Telegram

Добавить почту в Telegram можно через окно, которое появляется при входе. Достаточно указать e-mail в соответствующем поле, а затем — код из письма. Еще проще — нажать кнопку «Войти через аккаунт Google». Тогда коды будут приходить на почту, привязанную к учетной записи Android.

Как привязать почту к Telegram. Такое сообщение появляется все чаще. Фото.

Такое сообщение появляется все чаще

Также привязать почту к Telegram можно через настройки. Для этого посетите раздел «Конфиденциальность», а затем — «Почта для входа». Далее останется ввести e-mail и подтвердить его привязку одноразовым кодом.

Что делать, если нет доступа к почте Telegram

А что, если нет доступа к почте для входа в Telegram? Если вы авторизованы в мессенджере на другом устройстве, то коды параллельно с e-mail будут приходить через служебные уведомления.

Что делать, если нет доступа к почте Telegram. Одноразовые коды можно получать напрямую через Telegram. Фото.

Одноразовые коды можно получать напрямую через Telegram

Кроме того, у вас есть возможность сбросить почту Telegram. Для этого при попытке входа на этапе ввода одноразового кода нужно нажать кнопку «Нет доступа к почте?», а затем — подождать 7 дней, после чего e-mail будет сброшен.

Что делать, если нет доступа к почте Telegram. Почту можно сбросить, но есть нюанс. Фото.

Почту можно сбросить, но есть нюанс

Почему 7 дней? Потому что разработчикам мессенджера нужны деньги. Конечно, вы можете сразу сбросить электронную почту Telegram, но только при наличии Premium-подписки. Если ее нет — ждите.

Что делать, если нет доступа к почте Telegram. Обязательно измените почту, если не имеете доступа к текущей. Фото.

Обязательно измените почту, если не имеете доступа к текущей

Наконец, если у вас нет доступа к e-mail, но вам все-таки удалось зайти в аккаунт мессенджера, обязательно измените почту Telegram:

  1. Откройте настройки Telegram через «три полоски» в левом верхнем углу.
  2. Перейдите в раздел «Конфиденциальность», а затем — «Почта для входа».
  3. Введите e-mail, к которому у вас есть доступ.
  4. Подтвердите привязку новой почты при помощи кода, отправленного вам на указанный адрес.

Почта Telegram и все, что с ней связано, — это не просто альтернативный способ входа и точно не более безопасный вариант авторизации, а наглядная демонстрация экономии на спичках, которую можно сравнить с отказом некоторых производителей смартфонов от зарядки в комплекте. Разработчики мессенджера таким образом пытаются сэкономить деньги на пользователях, наплевав на безопасность их аккаунтов.

