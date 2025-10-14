Почему у глобальной версии Xiaomi меньше аккумулятор, чем в Китае

Герман Вологжанин

Китайская и глобальная версия Xiaomi — это два разных смартфона. Производитель из Поднебесной постоянно делит пользователей на «своих» и «чужих», предлагая отечественному потребителю не только выгодные цены, но и более продвинутые характеристики устройств вкупе с регулярными обновлениями ПО. Одно из главных отличий, особенно заметных в последние годы, — аккумулятор Xiaomi. Зачастую у китайских версий он больше, чем у глобальных. Но неужели Xiaomi намеренно ограничивает автономность своих международных версий?

Почему у глобальной версии Xiaomi меньше аккумулятор, чем в Китае. Глобалки Xiaomi обделяют большими аккумуляторами. Изображение: Tech Spurt. Фото.

Глобалки Xiaomi обделяют большими аккумуляторами. Изображение: Tech Spurt

Аккумулятор глобальной версии Xiaomi

Дифференцирование началось после появления кремний-углеродных аккумуляторов, позволивших Xiaomi и другим брендам преодолеть планку в 5000 мАч. В то время как в Китае производитель начал делать смартфоны с батареями на 6000 мАч, а то и 7000 мАч, на глобальном рынке одни и те же модели получали АКБ меньшей емкости. Вот лишь несколько примеров:

СмартфонАКБ в китайской версииАКБ в глобальной версии
Redmi Note 14 Pro 5G5500 мАч5110 мАч
Redmi Note 14 Pro+ 5G6200 мАч5110 мАч
Xiaomi 155400 мАч5240 мАч
Xiaomi 15 Ultra6000 мАч5400 мАч

Кроме того, по последним утечкам, новый Xiaomi 17, получивший на внутреннем рынке аккумулятор на 7000 мАч, за пределы Китая будет поставляться с батареей на 6330 мАч. И это тенденция, которой не видно конца и края.

Почему у глобальной версии Xiaomi меньше аккумулятор

Xiaomi не объясняет, почему у глобальной версии меньше аккумулятор, чем у китайской. Однако наиболее вероятной причиной считаются строгие правила сертификации АКБ на территории Европейского Союза — самого крупного рынка для Xiaomi за пределами Поднебесной.

В странах ЕС действует ограничение на транспортировку одноэлементных АКБ, не позволяющих Xiaomi установить батарею большей емкости. Это же касается и других брендов. В частности, компания vivo планирует поставлять новый vivo X300 Pro на глобальный рынок с аккумулятором на 5440 мАч вместо 6510 мАч. Некоторые производители решают проблему установкой двухэлементных АКБ, но Xiaomi не входит в их число.

Аккумуляторы смартфонов в России

Россия не является частью Европейского Союза, и в нашей стране не действуют такие строгие правила на транспортировку аккумуляторов. Поэтому vivo X300 Pro в России будет поставляться с АКБ на 6510 мАч, как и в Китае. Но почему так же не может сделать Xiaomi.

Аккумуляторы смартфонов в России. Смартфоны других брендов поставляются в Россию с большими АКБ. Фото.

Смартфоны других брендов поставляются в Россию с большими АКБ

Будучи третьим по популярности брендом на территории ЕС (впереди только Apple и Samsung), Xiaomi опасается ввода вторичных санкций, а потому всеми способами скрывает свое присутствие в России. В частности, после 2022 года продукция компании рекламируется у нас исключительно через торговые сети. То же самое, к слову, касается и Samsung.

Скрывая свое присутствие, Xiaomi не сильно заморачивается над разработкой смартфонов для России, чего нельзя сказать о других китайских брендах, для которых наша страна является одним из наиболее приоритетных рынков. Поэтому к нам попадают те же глобалки только с шильдиком сертификата ЕАС и двумя десятками обязательных приложений, в то время как vivo, realme и прочие более гибко адаптируются под российскую аудиторию, предлагая смартфоны с аккумуляторами повышенной емкости.

