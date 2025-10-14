Почему у глобальной версии Xiaomi меньше аккумулятор, чем в Китае

Китайская и глобальная версия Xiaomi — это два разных смартфона. Производитель из Поднебесной постоянно делит пользователей на «своих» и «чужих», предлагая отечественному потребителю не только выгодные цены, но и более продвинутые характеристики устройств вкупе с регулярными обновлениями ПО. Одно из главных отличий, особенно заметных в последние годы, — аккумулятор Xiaomi. Зачастую у китайских версий он больше, чем у глобальных. Но неужели Xiaomi намеренно ограничивает автономность своих международных версий?
Аккумулятор глобальной версии Xiaomi
Дифференцирование началось после появления кремний-углеродных аккумуляторов, позволивших Xiaomi и другим брендам преодолеть планку в 5000 мАч. В то время как в Китае производитель начал делать смартфоны с батареями на 6000 мАч, а то и 7000 мАч, на глобальном рынке одни и те же модели получали АКБ меньшей емкости. Вот лишь несколько примеров:
|Смартфон
|АКБ в китайской версии
|АКБ в глобальной версии
|Redmi Note 14 Pro 5G
|5500 мАч
|5110 мАч
|Redmi Note 14 Pro+ 5G
|6200 мАч
|5110 мАч
|Xiaomi 15
|5400 мАч
|5240 мАч
|Xiaomi 15 Ultra
|6000 мАч
|5400 мАч
Кроме того, по последним утечкам, новый Xiaomi 17, получивший на внутреннем рынке аккумулятор на 7000 мАч, за пределы Китая будет поставляться с батареей на 6330 мАч. И это тенденция, которой не видно конца и края.
Почему у глобальной версии Xiaomi меньше аккумулятор
Xiaomi не объясняет, почему у глобальной версии меньше аккумулятор, чем у китайской. Однако наиболее вероятной причиной считаются строгие правила сертификации АКБ на территории Европейского Союза — самого крупного рынка для Xiaomi за пределами Поднебесной.
В странах ЕС действует ограничение на транспортировку одноэлементных АКБ, не позволяющих Xiaomi установить батарею большей емкости. Это же касается и других брендов. В частности, компания vivo планирует поставлять новый vivo X300 Pro на глобальный рынок с аккумулятором на 5440 мАч вместо 6510 мАч. Некоторые производители решают проблему установкой двухэлементных АКБ, но Xiaomi не входит в их число.
Аккумуляторы смартфонов в России
Россия не является частью Европейского Союза, и в нашей стране не действуют такие строгие правила на транспортировку аккумуляторов. Поэтому vivo X300 Pro в России будет поставляться с АКБ на 6510 мАч, как и в Китае. Но почему так же не может сделать Xiaomi.
Будучи третьим по популярности брендом на территории ЕС (впереди только Apple и Samsung), Xiaomi опасается ввода вторичных санкций, а потому всеми способами скрывает свое присутствие в России. В частности, после 2022 года продукция компании рекламируется у нас исключительно через торговые сети. То же самое, к слову, касается и Samsung.
Скрывая свое присутствие, Xiaomi не сильно заморачивается над разработкой смартфонов для России, чего нельзя сказать о других китайских брендах, для которых наша страна является одним из наиболее приоритетных рынков. Поэтому к нам попадают те же глобалки только с шильдиком сертификата ЕАС и двумя десятками обязательных приложений, в то время как vivo, realme и прочие более гибко адаптируются под российскую аудиторию, предлагая смартфоны с аккумуляторами повышенной емкости.