Почему указывают несколько рейтингов защиты от воды даже если есть максимальный

Еще недавно один IP-рейтинг был нормой для смартфонов. Это означало, что телефон может выдержать брызги, выжить в пыльной среде и, возможно, даже справиться с быстрым погружением в бассейн. Но в последнее время производители телефонов начали указывать несколько IP-рейтингов на одном устройстве. Например, новый Realme GT 8, например, хвастается защитой IP66 + IP68 + IP69 от воды и пыли. OPPO Find X9 также гордо перечисляет все три рейтинга. Звучит впечатляюще, но для обычных пользователей это скорее запутывает, чем успокаивает. Если IP69 — самый высокий в серии, разве он уже не должен покрывать то, что обещают IP66 и IP68? Так зачем перечислять все три?

Что означают IP-рейтинги защиты смартфонов

IP расшифровывается как Ingress Protection — международный стандарт, который измеряет, насколько хорошо устройство противостоит пыли и воде. Рейтинг всегда имеет формат IPXY, где X обозначает защиту от пыли (от 0 до 6), а Y — защиту от воды (от 0 до 9).

Например, IP66 означает полную защиту от пыли и защиту от мощных водяных струй. IP68 означает полную защиту от пыли и защиту от длительного погружения под воду. IP69 означает полную защиту от пыли и защиту от высокотемпературных водяных струй высокого давления.

Каждое число представляет различный вид испытания, проводимого по-разному. Именно здесь все становится интересным. Тесты для IP66, IP68 и IP69 не пересекаются — они проверяют разные условия нагрузки. Вот почему некоторые современные телефоны перечисляют все три рейтинга.

Почему один рейтинг не покрывает все условия

Предположим, телефон имеет сертификацию IP68. Это означает, что он пережил погружение в пресную воду (не соленую), обычно на глубину 1,5 метра в течение 30 минут. Но IP68 не тестирует водяные струи, что означает отсутствие гарантии выдерживания мощной струи воды со всех сторон.

Именно здесь появляются IP66 и IP69. IP66 тестирует способность устройства выдерживать мощные водяные струи (около 100 литров в минуту). IP69 идет еще дальше, используя горячую воду при температуре 80°C и еще более высокое давление (80-100 бар).

Таким образом, телефон может пройти IP68 (погружение), но не пройти IP69 (давление). И наоборот, что-то может выжить под струями высокого давления, но медленно протекать при погружении. Это разные режимы отказа, и производители хотят доказать защиту со всех сторон.

Рост числа смартфонов с несколькими IP-рейтингами

Несколько лет назад большинство телефонов, включая флагманы, придерживались IP67 или IP68. Этого было достаточно для нормальной жизни — дождя и паlений в воду. Но в 2024 и 2025 годах все больше брендов хвастаются IP69 или имеют два-три рейтинга одновременно.

Частично это смесь инженерной зрелости и маркетинговой психологии. Конструкция смартфонов значительно улучшилась в последние годы. Клеи, конструкции прокладок и нанопокрытия теперь облегчают прохождение этих экстремальных тестов. С маркетинговой стороны, бренды знают, что «IP69» звучит круто, но не все понимают, что это означает. Поэтому перечисление нескольких рейтингов вместе создает впечатление полного покрытия.

Различия между тестами защиты от воды

Можно видеть, почему ни один тест не может охватить все сценарии. Телефон технически может выжить при погружении, но выйти из строя при попадании кипящей воды из пистолета высокого давления. Реальные несчастные случаи не происходят в однородных условиях, поэтому наличие нескольких IP-сертификатов — более полная гарантия безопаснссти.

IP67 обеспечивает полную защиту от пыли и возможность погружения на глубину до 1 метра на 30 минут — выживает при случайном падении в лужу. IP68 предлагает полную защиту от пыли и погружение глубже 1 метра, обычно до 1,5 м на 30 минут — справляется с бассейнами но только с пресной водой. IP69 означает полную защиту от пыли и защиту от высокотемпературных водяных струй высокого давления, что актуально для мойки под давлением и промышленной очистки.

Нужны ли все три рейтинга обычным пользователям

Для большинства людей три рейтинга не нужны. Если не планируется мыть телефон под давлением, одного IP68 более чем достаточно. Можно фотографировать под дождем, пролить кофе или уронить его в ванну, и он, вероятно, выживет.

Более высокий рейтинг IP69 более актуален для промышленных устройств, защищенных телефонов и оборудования военного класса, где они могут столкнуться с очисткой под высоким давлением или экстремальными пыльными условиями. Но поскольку производители смартфонов любят превосходство, теперь мы видим, как обычные телефоны также заимствуют эти рейтинги.

Главное помнить, что наличие рейтинга не является полной гарантией защиты, а лишь говорит о том, что производитель провел испытания смартфона в специальной лаборатории и тот справился. Все производители мелким шрифтом пишут, что гарантия не действует, если внутрь корпуса попала вода. С одной стороны парадокс, но с другой все логично, ведь защита может потеряться со временем. Падение, перегрев или просто могут нарушить герметичность корпуса. Поэтому относитесь к защите, как к дополнительной страховке, а не как к обещанию, что с ним точно ничего не случится.