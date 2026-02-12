Почему в России плохо работает Telegram

Telegram — один из двух самых популярных мессенджеров в России. Наряду с WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) он имеет самую большую аудиторию, но в последнее время испытывает серьезные трудности. Все чаще поступают жалобы на то, что не работает Telegram. Проблемы возникают самые разные от звонков и сообщений до получения кода подтверждения для входа. Однако причина, почему плохо работает Telegram, во всех случаях одинаково.

Почему не проходят звонки в Telegram

Серьезные проблемы у мессенджера Павла Дурова начались в августе 2025 года. Тогда в России заблокировали звонки в Telegram, а Роскомнадзор выступил с заявлением:

Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах.

Таким образом, блокировка звонков в Telegram стала первым серьезным ограничением в отношении мессенджера. Но далее проблемы навалились на мессенджер снежным комом.

Почему не приходит код в Telegram

Осенью 2025 года начали массово поступать жалобы на то, что не приходит код Telegram, необходимый для авторизации в мессенджере. И, хотя Роскомнадзор никак не комментировал данное ограничение, отраслевые источники связывают его именно с действиями регулятора.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Команда Павла Дурова оперативно отреагировала на проблему, предложив получать код Telegram на электронную почту. Кроме того, в декабре разработчики добавили возможность создать ключ доступа Telegram, чтобы получать коды подтверждения вне зависимости от ограничений Роскомнадзора.

Почему долго грузит Telegram

В конце 2025 года началось замедление Telegram. Пользователи жаловались на долгую загрузку видео и других файлов, но Роскомнадзор никак не комментировал введение новых ограничений. Лишь 11 февраля 2026 года ведомство подтвердило замедление.

Заявлению предшествовали жалобы на масштабный сбой Telegram, который начался за сутки до публикации официальных комментариев регулятора. Почти у всех жителей России мессенджер замедлился настолько, что им стало почти невозможно пользоваться.

Заблокируют ли Telegram в России

Поступательный ввод ограничений в отношении мессенджера Павла Дурова намекает на будущую блокировку Telegram в России. Причина подобного решения — несоблюдение платформой закона РФ о «приземлении», который обязывает зарубежные сервисы хранить данные пользователей на серверах внутри страны.

В условиях, когда в России не работает Telegram, нам важно оставаться на связи со своими читателями. С этой целью мы создали официальный канал AndroidInsider.ru в MAX. Подпишитесь на него, чтобы не пропустить ничего важного из происходящего в мире Android.

AndroidInsider.ru в MAX

Также вы можете узнать, что из себя представляет мессенджер MAX и безопасно ли им пользоваться. Эти темы мы подробно освещали на страницах нашего сайта, рассказывая обо всех нюансах работы приложения, разработанного в рамках Федерального закона «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».