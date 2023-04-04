Почему в России смартфоны настолько дороже, чем в Китае

Если вынести за скобки Apple и Samsung, то российский рынок смартфонов сплошь и рядом состоит из китайских устройств. Как правило, их покупают из-за оптимального соотношения цены и характеристик. Но, если посмотреть, сколько стоят смартфоны в Китае, то окажется, что мы приобретаем их отнюдь не с такой выгодой, как жители Поднебесной. Один из недавних примеров — Xiaomi 13. На родине его представили еще в декабре 2022 года, предложив новинку за 3 999 юаней (~ 44 600 ₽) без учета скидок, а до нашей страны официально аппарат доехал лишь на днях, прибавив в цене почти 80%. Xiaomi 13 в России стоит 79 990 ₽. И подобная ценовая политика свойственна почти всем китайским брендам.

Почему в России смартфоны стоят дорого? Безусловно, это можно легко объяснить тем, что китайская техника разрабатывается и собирается в Поднебесной. Но давайте копнем глубже и попробуем понять, на каком из этапов формируется та самая разница и каких масштабов она достигает, когда устройство оказывается на прилавке российского магазина.

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Расходы на транспортировку товара

Пожалуй, самая понятная статья расходов, которая увеличивает стоимость смартфона — его транспортировка. Несмотря на то, что у нашей страны довольно протяженная граница с Китаем, основным хабом является Москва (расстояние от Пекина по прямой — 5 800 км), откуда техника развозится по городам и весям.

В отличие от Apple и Samsung, китайские производители продолжают класть зарядку в комплект, а иногда даже и чехол с наушниками. Казалось бы, причем здесь это? Коробка условного vivo в два раза больше упаковки, в которой лежит новенький iPhone, а потому для перевозки аналогичной партии устройств требуется в два раза больше ресурсов. В конечном итоге расходы на транспортировку смартфонов составляют до 10% от себестоимости.

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Ввоз смартфонов в Россию

На нашем сайте был очень подробный материал, в котором подробно рассказывалось, как смартфоны попадают в Россию. За всеми юридическими тонкостями стоит обращаться именно туда. Я же напомню о такой важной статье расходов, как сертификация. Товар должен пройти проверку на безопасность, чтобы подтвердить свое соответствие нормам страны, в которую он попадает. У нас и во всех странах Евразийского Экономического союза используется обязательная сертификация ЕАС. Именно эти три буквы вы можете наблюдать на упаковках смартфонов, которые официально (не через параллельный импорт) попадают в Россию.

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Сертификация требует дополнительных расходов, которые ложатся на плечи дистрибьютора, о котором мы поговорим позже. При этом совершенно спокойно даже в довольно крупных магазинах можно найти несертифицированную технику (глобальные и китайские версии тех же самых смартфонов). Ввезти их могли вполне легально, пройдя полную процедуру растаможки (тоже небесплатно, как вы понимаете), но в стоимость таких смартфонов не заложены расходы на получение знака ЕАС. Поэтому на Яндекс Маркете и других платформах-агрегаторах можно заметить большой разброс цен одного и того же смартфона (допустим, Xiaomi 12), предназначенного для разных стран:

китайская версия — от 42 990 ₽;

глобальная — от 47 000 ₽;

официальная (ЕАС) — от 66 000 ₽.

Но не стоит думать, будто во всем виноват пресловутый знак ЕАС. Совсем нет. Большая часть дополнительных расходов, напомню, ложится на плечи дистрибьютора, которые уходят отнюдь не только на сертификацию товара.

Купить Xiaomi 12 в России

Дистрибьютор смартфонов — кто это

Дистрибьютор — это фирма (или индивидуальный предприниматель), осуществляющая оптовую закупку товара у производителя для сбыта на региональном рынке. И, если вы думаете, что при покупке смартфона платите всю сумму китайской компании, то заблуждаетесь. К примеру, официальным дистрибьютором Xiaomi в России является Smart Orange. Именно эта фирма занимается всем маркетингом бренда на территории нашей страны. А сама Xiaomi к рекламе в России не имеет никакого отношения.

Плюс ко всему попадание смартфона в руки дистрибьютора — это еще не финальный этап. Товар нужно сбыть торговым сетям, которые, безусловно, тоже хотят получить свой кусочек пирога. И порой в процентном соотношении они намеренно делают наценку выше, чем в Китае, чтобы привлечь покупателя подарками и скидками.

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НДС на смартфоны в России

Размер НДС на смартфоны в России составляет 20%. Это налог, который платит дистрибьютор от себестоимости товара и его транспортировки. В Китае размер НДС составляет 13%, а в США он и вовсе отсутствует. Правда, в большинстве штатов есть налог с продаж, который не входит в цену, указанную на витрине, а его размер отличается в зависимости от региона.

А теперь максимально условно посчитаем расходы, которые делающие смартфон в России дороже:

транспортировка (~10%);

НДС + налог РСП (~23%, так как налог взимается в том числе со стоимости транспортировки);

расходы дистрибьютора (~20%);

наценка торговой сети (~25%).

Это лишь примерные цифры, которые не стоит принимать за истину. Тем не менее, они позволяют проследить динамику увеличения цены по мере того, как китайский смартфон сходит с конвейера и попадает в Россию. При этом важно помнить, что дистрибьютор закупает товар по оптовой цене, а она, разумеется, существенно ниже официальной стоимости устройства в Поднебесной.

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Какие бывают версии смартфонов

И последнее, о чем многие из нас забывают. Говоря о том, что Xiaomi 13 в Китае стоит 3 999 юаней (~ 44 600 ₽), я подразумеваю базовую версию смартфона на 8/128 Гб. А в России за 79 990 ₽ официально продается только модификация на 12/256 Гб. На родине она стоит не 3 999 юаней, а 4 599 юаней (~ 51 300 ₽). И подобное происходит со многими китайскими смартфонами, доезжающими до нас отнюдь не во всех версиях памяти.

Купить Xiaomi 13 в России

Подведем итог. При формировании стоимости товара внутри Китая производитель сам занимается маркетингом, не тратит деньги на транспортировку и растаможку, платит меньший НДС (фактически 13% вместо 22%) и ничего не знает о налоге РСП, а еще в Поднебесной не распространена практика специальных предложений для первых покупателей со скидками и подарками. Все это делает стоимость смартфонов существенно ниже.