Почему в смартфоне меньше памяти, чем заявлено производителем

У каждого пользователя при покупке нового телефона существуют свои требования. Одним нужен мощный процессор, другим — крутая камера, третьим — объем накопителя. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему производитель указывает на смартфоне одни характеристики а по факту все совсем иначе? Да-да, я говорю о памяти. На коробке было заявлено 64 Гб, а п по факту только 43 ГБ. При этом, по непонятной причине с процессором так делать нельзя, а с хранилищем можно.

Недавно я заметил, что с каждым новым смартфоном, количество постоянной памяти на нем возрастает ровно в два раза. Помню, как еще вчера наслаждался новым накопителем на 16 ГБ, а сейчас уже 64 ГБ кажется мало. Тогда я решил разобраться в чем дело и узнал много нового.

Теперь я знаю, в чем главная проблема дорогих телефонов.

Во-первых, растет объем памяти фотографий, приложений и других файлов. Картинка становится красивее, приложения функциональнее, музыка лучше. В итоге с внедрением каких-то новых фишек в операционную систему, места она занимает тоже больше.

Как только я забил свои 64 ГБ полностью, решил залезть в настройки и с удивлением обнаружил, что доступно всего 43,3 ГБ. На ум сразу же пришла аналогия с флешками, которую никогда не удастся забить под завязку. Ну а здесь-то в чем причина?

Сколько места занимает система

Для начала следует сказать про саму операционную систему. Ежу понятно, что она занимает свободное пространство. Но вот что производители это не учитывают, я до этого не знал.

Android может занимать разный объем памяти в зависимости от версии. Android 9, в свое время, весил около 13 ГБ, а 10 и 11 версия — около 20 ГБ. При этом, каждый производитель может как увеличить, так и уменьшить это значение за счет некоторых настроек и предустановленных приложений.

Не кажется ли вам, что 20 ГБ — весьма многовато? Это все потому, что сюда входят такие разделы, как bootloader, который загружает систему в первый раз, recovery — позволяет прошить определенные файлы, System — здесь находится сама прошивка, а также еще много других настроек.

Чтобы точно убедиться, сколько памяти занимает система на вашем телефоне, перейдите в Настройки, Хранилище и посмотрите на вкладку Система. Здесь же можно узнать про остальные приложения, которые вы устанавливали самостоятельно. Примечательно, что если тапнуть на вкладку Система, то можно увидеть надпись: пространство, занимаемое системой, чтобы Android работал правильно.

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Предустановленные приложения на Android

Разные производители каждый раз стремятся установить как можно больше приложений сразу из коробки. Зачем они это делают? В первую очередь ради рекламы. Каждый кулик свое болото хвалит. Так, например, Xiaomi устанавливает на свои гаджеты Mi Видео, ShareMe, Mi Пульт, Mi Wallet и другие.

Хотелось бы написать, что в России таким не занимаются, но, увы. Такой способ рекламы у нас в стране нашел отклик у компании Яндекс с приложениями: почта, Дзен, погода и другими. Нет, не подумайте. Я обожаю эту компанию.

Думаю, что в русскоязычном интернете они лучшие, но насильно загружать такой софт — уже слишком. Интересно, что компания Samsung сделала приложения отечественного разработчика неудаляемыми (без root). С тех пор пользователи сильно негодуют.

Зачем нужен кэш

Кэш – это файлы, которые создаются различными программами (или системой) во время их использования, чтобы ускорить работу гаджета.

Так как оперативной памяти не может быть слишком много, система использует кэш для некоторых приложений. Пожалуй, самый яркий пример можно привести с новостной лентой, которая загружается даже при отсутствии интернет-соединения.

Просто все новости находятся в кэше. Это работает не только с файлами из интернета, но и внутри системы. Получается, что каждый телефон индивидуален, ведь одни чаще запускают Инстаграм, а другие — Facebook. О том, как, почему и когда надо чистить кэш на Android, ранее писал автор AnroidInsider.ru Артем Сутягин. Рекомендую ознакомиться.

А вы когда-нибудь смотрели сколько пространства занимает система? Готовы ли были к несоответствию после покупки? Предлагаю поделиться в нашем Телеграм-чате, будет интересно почитать.