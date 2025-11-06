Почему в Telegram две галочки означают прочтение сообщения, а в WhatsApp — не всегда

Общаясь в мессенджерах, вы точно видели галочки, которые отображаются под сообщением, и наверняка знаете, что они показывают. Это своего рода индикаторы прочтения. Обычно одна галочка сигнализирует об успешной отправке сообщения, а две — о его прочтении. Однако в популярных мессенджерах они работают по-разному. В частности, вы могли видеть две серые галочки в WhatsApp, которых нет в Telegram. Почему так происходит?

Что значат две галочки в мессенджерах

Telegram использует максимально простую систему отчетов о прочтении:

одна галочка — сообщение доставлено на сервер;

— сообщение доставлено на сервер; две галочки — сообщение прочитано получателем.

В случае с мессенджером конкурента все совсем иначе. В WhatsApp мы почти всегда видим две галочки, поскольку это приложение использует другую систему индикации:

одна серая галочка — сообщение доставлено на сервер;

— сообщение доставлено на сервер; две серые галочки — сообщение доставлено на устройство получателя;

— сообщение доставлено на устройство получателя; две синие галочки — сообщение прочитано получателем.

Если у получателя отключены отчеты о прочтении, вы будете видеть только серые галочки в WhatsApp.

Таким образом, Telegram, в отличие от WhatsApp, не сигнализирует о доставке сообщения на устройство. Но почему так происходит?

Разница между Telegram и WhatsApp

Несмотря на функциональную схожесть, Telegram и WhatsApp — два совершенно разных мессенджера. WhatsApp по умолчанию использует технологию сквозного шифрования, которая предполагает, что сообщения не хранятся на серверах компании (они выступают лишь в качестве посредника между устройствами). В Telegram, напротив, вся коммуникация через обычные чаты заточена на хранении пользовательской информации в облаке, а сквозное шифрование доступно лишь в Secret Chat.

В Telegram и WhatsApp сообщения при передаче попадают на сервер в зашифрованном виде. Но после того, как текст в WhatsApp загружается на устройство получателя, он тут же исчезает из облака. Telegram продолжает держать сообщения у себя, а потому не может определить, доставлено оно получателю или нет. К слову, то же самое касается мессенджера MAX, который показывает только одну или две галочки без деления на «серые» и «синие».