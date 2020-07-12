Почему вам не нужен дорогой смартфон, чтобы делать классные снимки

Несмотря на то что качественная камера всегда была важным условием при выборе смартфона для большинства пользователей, сегодня это едва ли не основной критерий, который определяет флагман. Само собой, культ возник не на ровном месте. Чтобы это произошло, производителям пришлось провести масштабную маркетинговую кампанию, которая в результате дала плоды и позволила им вполне резонно накрутить цены своих смартфонов. Всё-таки четырёхкамерные системы со 10-кратным оптическим зумом, ультрашироким углом обзора и макро-съёмкой априори не могут стоить дёшево, поскольку обеспечивают отличный результат независимо от условий съёмки. Но, как оказалось, совершенно необязательно тратить баснословные деньги, чтобы получить красивое фото.

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Болгарский фотограф Михаин Минков доказал, что сделать качественную фотографию можно даже на недорогой смартфон с не самой продвинутой камерой. Для этого он взял Redmi Note 9 Pro и, чтобы версия о том, что фотографирует не камера, а человек, выглядела максимально правдоподобно, решил продемонстрировать свои умения на примере ночной съёмки.

Как снимает камера Redmi Note 9 Pro

Но, прежде чем мы перейдём к результатам съёмки, давайте немного поговорим Redmi Note 9 Pro. Начать следует с того, что это всё-таки не самый бюджетный смартфон. В России его цена стартует от 23 990 рублей, что по меркам многих уже относится скорее к среднему сегменту. Однако на фоне Galaxy S20 Ultra за 100 тысяч рублей и Huawei P40 Pro+ за 70 тысяч рублей Redmi Note 9 Pro всё равно выглядит вполне приемлемо.

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Тем не менее, камера у Redmi Note 9 Pro – явно не самая худшая. Во-первых, она состоит из четырёх модулей и имеет разрешение 64 Мп. Во-вторых, судя по отзывам на «Яндекс.Маркете», этот смартфон во многом покупают именно из-за качественных фото, которые аппарат делает независимо от сценария съёмки. Поэтому, если так можно выразиться, фотограф немного схитрил, что, впрочем, ни в коей мере не отменяет его профессионализма. Вы только посмотрите на фотографию!

Как настроить камеру для ночной съёмки

Несмотря на то что Redmi Note 9 Pro имеет ночной режим и поддерживает портированную Google Камеру, фотограф предпочёл пользоваться штатным приложением камеры, задав те настройки, которые, по его мнению, лучше всего подходили для выбранных им условий съёмки. Он даже представил их на суд общественности:

Оборудование: основной модуль на 64 Мп и стремянка, чтобы создать впечатление съёмки с возвышенности

Экспозиция: 30 секунд

Светочувствительность: ISO 3200

Вот, в общем-то и всё. Правда, нельзя не упомянуть про один чит, которым воспользовался фотограф. На самом деле он сделал два фото с одного и того же ракурса. Просто первое было сделано для того, чтобы запечатлить небо, а второе – чтобы добиться ярких цветов, что важно для качественного отображения подсолнухов и переливов Млечного пути. Затем он совместил два кадра в редакторе и получил поистине выдающийся результат.

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Я, в общем-то, и раньше знал, что фотографы прибегают к методике совмещения кадров, чтобы получить более красивое небо, но в то, что этот приём хоть как-то может «вытянуть» снимок со смартфона, мне поверить было по-настоящему трудно. Причём этот кадр был нарочно сделан без специальных эффектов постобработки, зрительно улучшающих кадр, и ночного режима, лишний раз подтверждая, что в умелых руках отснять классную серию фотографий можно даже на калькулятор.