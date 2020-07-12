Почему вам не нужен дорогой смартфон, чтобы делать классные снимки

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что качественная камера всегда была важным условием при выборе смартфона для большинства пользователей, сегодня это едва ли не основной критерий, который определяет флагман. Само собой, культ возник не на ровном месте. Чтобы это произошло, производителям пришлось провести масштабную маркетинговую кампанию, которая в результате дала плоды и позволила им вполне резонно накрутить цены своих смартфонов. Всё-таки четырёхкамерные системы со 10-кратным оптическим зумом, ультрашироким углом обзора и макро-съёмкой априори не могут стоить дёшево, поскольку обеспечивают отличный результат независимо от условий съёмки. Но, как оказалось, совершенно необязательно тратить баснословные деньги, чтобы получить красивое фото.

Сделать красивый снимок можно даже на недорогой смартфон и даже без спецэффектов

Мне не нужна видеокамера в смартфоне. А вам?

Болгарский фотограф Михаин Минков доказал, что сделать качественную фотографию можно даже на недорогой смартфон с не самой продвинутой камерой. Для этого он взял Redmi Note 9 Pro и, чтобы версия о том, что фотографирует не камера, а человек, выглядела максимально правдоподобно, решил продемонстрировать свои умения на примере ночной съёмки.

Как снимает камера Redmi Note 9 Pro

Попробуйте получить качественное фото в условиях недостаточного освещения без ночного режима. Оказывается, это реально

Но, прежде чем мы перейдём к результатам съёмки, давайте немного поговорим Redmi Note 9 Pro. Начать следует с того, что это всё-таки не самый бюджетный смартфон. В России его цена стартует от 23 990 рублей, что по меркам многих уже относится скорее к среднему сегменту. Однако на фоне Galaxy S20 Ultra за 100 тысяч рублей и Huawei P40 Pro+ за 70 тысяч рублей Redmi Note 9 Pro всё равно выглядит вполне приемлемо.

Что все производители смартфонов стремятся сделать с камерами

Тем не менее, камера у Redmi Note 9 Pro – явно не самая худшая. Во-первых, она состоит из четырёх модулей и имеет разрешение 64 Мп. Во-вторых, судя по отзывам на «Яндекс.Маркете», этот смартфон во многом покупают именно из-за качественных фото, которые аппарат делает независимо от сценария съёмки. Поэтому, если так можно выразиться, фотограф немного схитрил, что, впрочем, ни в коей мере не отменяет его профессионализма. Вы только посмотрите на фотографию!

Как настроить камеру для ночной съёмки

Насколько круто выглядит это фото! А ведь его сделали на смартфон

Несмотря на то что Redmi Note 9 Pro имеет ночной режим и поддерживает портированную Google Камеру, фотограф предпочёл пользоваться штатным приложением камеры, задав те настройки, которые, по его мнению, лучше всего подходили для выбранных им условий съёмки. Он даже представил их на суд общественности:

  • Оборудование: основной модуль на 64 Мп и стремянка, чтобы создать впечатление съёмки с возвышенности
  • Экспозиция: 30 секунд
  • Светочувствительность: ISO 3200

Вот, в общем-то и всё. Правда, нельзя не упомянуть про один чит, которым воспользовался фотограф. На самом деле он сделал два фото с одного и того же ракурса. Просто первое было сделано для того, чтобы запечатлить небо, а второе – чтобы добиться ярких цветов, что важно для качественного отображения подсолнухов и переливов Млечного пути. Затем он совместил два кадра в редакторе и получил поистине выдающийся результат.

Galaxy A51 против iPhone SE 2020: чья камера лучше?

Я, в общем-то, и раньше знал, что фотографы прибегают к методике совмещения кадров, чтобы получить более красивое небо, но в то, что этот приём хоть как-то может «вытянуть» снимок со смартфона, мне поверить было по-настоящему трудно. Причём этот кадр был нарочно сделан без специальных эффектов постобработки, зрительно улучшающих кадр, и ночного режима, лишний раз подтверждая, что в умелых руках отснять классную серию фотографий можно даже на калькулятор.

Теги
Читайте также
Почему приложения для Android выгружаются и не присылают уведомления

Android, кто бы что ни говорил, - операционка очень продуманная и функциональная. Даже если Google периодически подворовывает у iOS те или иные нововведения, это совсем не значит, что у неё нет своих уникальных наработок. На самом деле их довольно много, просто большая часть механизмов, которые обеспечивают комфортную и стабильную работу смартфонов, делают это в пассивном режиме. Ведь лучший механизм - тот, которого не видно. Правда, иногда производителям начинает казаться, что они умнее Google. Тогда они начинают делать лучше и, к сожалению, всё ломают.

Читать далее
Бренд Kingston вновь удивил своей картой памяти. Что на этот раз?

По работе и просто для себя я пользуюсь огромным количеством гаджетов, многие из которых работают с картой памяти. Часто это накладывает ограничения, связанные с необходимостью ее покупки. Если с телефоном все просто и понятно - у него есть встроенная память - то с камерами, дронами и игровыми консолями все же приходится озаботиться выбором такого простого на первый взгляд аксессуара, на котором я крайне не рекомендую экономить. Особенно, если вы планируете пользоваться картой больше одного раза. Не так давно я начал пользоваться картой памяти от известного бренда Kingston и понял, что я не пользовался его продукцией уже очень давно. Тем интереснее мне было разобраться в вопросе.

Читать далее
Почему читатели AndroidInsider.ru выбирают Android, а не iOS

Едва ли не с самых первых дней существования Android вокруг неё сформировался образ платформы для недорогих устройств. Несмотря на то что флагманские смартфоны на базе ОС от Google стоили ничуть не дешевле, а иногда и дороже топовых iPhone, разрушить сложившийся стереотип было практически невозможно. Как бы ни пытались пользователи оправдать свой выбор открытостью Android, её функциональностью и широкими возможностями кастомизации, в это всё равно никто не верил. Поэтому мне стало интересно, а за что на самом деле люди предпочитают Android?

Читать далее

Новый комментарий