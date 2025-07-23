Почему WhatsApp нагло копирует функции Telegram и делает это так поздно

WhatsApp и Telegram — два главных конкурента на рынке международных мессенджеров, чьи создатели то и дело подкалывают друг друга. В то же время американское приложение вполне логично считают этаким «слоупоком», ведь многие возможности проекта Павла Дурова подопечные Марка Цукерберга интегрируют с большим опозданием. В этой связи мы решили собрать 5 функций WhatsApp, скопированных у Telegram, но не в виде банального перечисления, а с подробным объяснением, почему более популярный мессенджер так долго тянул с их внедрением.
Содержание
Сквозное шифрование сообщений
Сегодня WhatsApp вполне обоснованно считается более безопасным мессенджером, чем Telegram, ведь он по умолчанию использует технологию сквозного шифрования, предполагающую, что сообщения собеседников хранятся только на их устройствах и не загружаются на удаленный сервер, к которому потенциально могут получить доступ третьи лица.
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Но есть нюанс: сквозное шифрование появилось в Telegram еще в 2013 году, а в WhatsApp — только в 2016-м. Почему? Дело в том, что как тогда, так и сейчас сквозное шифрование в Telegram используется как дополнительная функция секретных чатов, в то время как при обычном общении вся переписка заливается в облако. WhatsApp, в свою очередь, изначально делал сквозное шифрование для всех чатов, что потребовало от разработчиков больших усилий и вложений. В этом, по сути, и заключается отставание американского мессенджера в области внедрения других технологий.
Использование WhatsApp на двух смартфонах
Забавно, но до 2023 года не было возможности использовать WhatsApp на двух смартфонах. Как только ты заходил в мессенджер на втором, из первого автоматически выполнялся выход. Все изменилось лишь в мае 2023-го, когда разработчики добавили функцию привязки второго смартфона, третьего и даже четвертого.
Хорошо, что эту возможность добавили, но почему она была доступна пользователям Telegram еще в 2013-м? Все вновь объясняется технологией сквозного шифрования. Секретные чаты Telegram, если вы заметите, хранятся только на одном смартфоне, и команда Дурова до сих пор не придумала способа сделать их доступными на других устройствах, преподнося это как фичу.
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WhatsApp же долгое время разрабатывал такую техническую возможность и пришел к ней только в 2021-м, когда запустил бета-тестирование подключения дополнительных устройств. В отличие от Telegram, после привязки чаты подгружаются не через облако, а напрямую передаются с одного смартфона на другой, сохраняя максимальный уровень конфиденциальности. Поэтому в WhatsApp только одно устройство является основным, давая возможность управлять аккаунтом, а все остальные лишь дублируют переписку.
Каналы в Telegram и WhatsApp
В случае с каналами объяснение про сквозное шифрование не работает. Это фишка, на которую создатели WhatsApp просто не обращали внимания, делая мессенджер исключительно для личного и безопасного общения.
Через несколько лет после запуска Telegram начал превращаться в суперприложение по примеру китайского WeChat, где помимо общения доступны самые широкие возможности от чтения новостей до оплаты покупок. В такой концепции Павел Дуров увидел отличный способ монетизации, а потому уже в 2015-м внедрил функцию создания и ведения Telegram-каналов — своеобразных блогов внутри мессенджера.
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Рост популярности Telegram и его доходов заставил присмотреться к каналам и создателей WhatsApp, которые внедрили аналогичную функцию в 2023 году. Правда, у нас она все равно не работает. Дело в том, что российские власти пригрозили американскому мессенджеру блокировкой в случае появления каналов:
«Если WhatsApp, действительно, запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным — пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки», — писал депутат Хинштейн в своем телеграм-канале.
Впрочем, негласная сделка с российскими властями, похоже, не помогла популярному мессенджеру. В июле этого года депутаты активно заговорили о неминуемой блокировке WhatsApp в России. Случится ли она — сказать с уверенностью на 100% нельзя, но все движется к негативному для пользователей исходу.
Редактирование сообщений в мессенджере
Сбавим градус и вспомним, что редактировать сообщения в WhatsApp стало можно только в 2023 году, в то время как Telegram начал предоставлять такую опцию еще в 2016-м.
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Почему WhatsApp так затянул? Все вновь объясняется стремлением разработчиков соблюсти строгие правила безопасности и шифрования. В конечном итоге создатели мессенджера смогли найти компромисс и реализовали редактирование сообщения как отдельную команду, привязанную к исходному содержимому. Поэтому, кстати, отредактировать сообщение в WhatsApp можно только в течение 15 минут с момента отправки.
Отправка сообщений себе
И последнее. Наверное, многие из вас пользуются чатом «Избранное» в Telegram, который выступает в роли своеобразного хранилища, когда пользователь отправлять сообщение самому себе. Мессенджер Павла Дурова обрел такую опцию в 2017 году, а WhatsApp — в 2022-м.
Сложность отправки сообщения себе для WhatsApp заключалась в том, чтобы не сломать шифрование, ведь содержимое, напомним, не загружается в облако, как в случае с Telegram. Но в итоге создатели мессенджера ввели специальный чат, где отправитель и получатель совпадают. Для этого они сделали исключение в логике, и в WhatsApp вы не просто отправляете сообщение себе, а создаете специальный канал связи.
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Таким образом, WhatsApp и Telegram — два совершенно разных мессенджера с полярными приоритетами. Если первый поставил во главу угла конфиденциальность, что в итоге привело его к большому технологическому отставанию от конкурента, то Telegram почти сразу пошел по пути компромисса между безопасностью и функциональностью, сделав своим главным приоритетом удобство. Сложно сказать, кто окажется прав в битве двух идеологий, но пока WhatsApp остается самым популярным мессенджером в мире, а угроза блокировки висит не только над ним, но и над Telegram, которому в России уже придумали замену по имени MAX.