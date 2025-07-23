Почему WhatsApp нагло копирует функции Telegram и делает это так поздно

WhatsApp и Telegram — два главных конкурента на рынке международных мессенджеров, чьи создатели то и дело подкалывают друг друга. В то же время американское приложение вполне логично считают этаким «слоупоком», ведь многие возможности проекта Павла Дурова подопечные Марка Цукерберга интегрируют с большим опозданием. В этой связи мы решили собрать 5 функций WhatsApp, скопированных у Telegram, но не в виде банального перечисления, а с подробным объяснением, почему более популярный мессенджер так долго тянул с их внедрением.

Сквозное шифрование сообщений

Сегодня WhatsApp вполне обоснованно считается более безопасным мессенджером, чем Telegram, ведь он по умолчанию использует технологию сквозного шифрования, предполагающую, что сообщения собеседников хранятся только на их устройствах и не загружаются на удаленный сервер, к которому потенциально могут получить доступ третьи лица.

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Но есть нюанс: сквозное шифрование появилось в Telegram еще в 2013 году, а в WhatsApp — только в 2016-м. Почему? Дело в том, что как тогда, так и сейчас сквозное шифрование в Telegram используется как дополнительная функция секретных чатов, в то время как при обычном общении вся переписка заливается в облако. WhatsApp, в свою очередь, изначально делал сквозное шифрование для всех чатов, что потребовало от разработчиков больших усилий и вложений. В этом, по сути, и заключается отставание американского мессенджера в области внедрения других технологий.

Использование WhatsApp на двух смартфонах

Забавно, но до 2023 года не было возможности использовать WhatsApp на двух смартфонах. Как только ты заходил в мессенджер на втором, из первого автоматически выполнялся выход. Все изменилось лишь в мае 2023-го, когда разработчики добавили функцию привязки второго смартфона, третьего и даже четвертого.

Хорошо, что эту возможность добавили, но почему она была доступна пользователям Telegram еще в 2013-м? Все вновь объясняется технологией сквозного шифрования. Секретные чаты Telegram, если вы заметите, хранятся только на одном смартфоне, и команда Дурова до сих пор не придумала способа сделать их доступными на других устройствах, преподнося это как фичу.

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WhatsApp же долгое время разрабатывал такую техническую возможность и пришел к ней только в 2021-м, когда запустил бета-тестирование подключения дополнительных устройств. В отличие от Telegram, после привязки чаты подгружаются не через облако, а напрямую передаются с одного смартфона на другой, сохраняя максимальный уровень конфиденциальности. Поэтому в WhatsApp только одно устройство является основным, давая возможность управлять аккаунтом, а все остальные лишь дублируют переписку.

Каналы в Telegram и WhatsApp

В случае с каналами объяснение про сквозное шифрование не работает. Это фишка, на которую создатели WhatsApp просто не обращали внимания, делая мессенджер исключительно для личного и безопасного общения.

Через несколько лет после запуска Telegram начал превращаться в суперприложение по примеру китайского WeChat, где помимо общения доступны самые широкие возможности от чтения новостей до оплаты покупок. В такой концепции Павел Дуров увидел отличный способ монетизации, а потому уже в 2015-м внедрил функцию создания и ведения Telegram-каналов — своеобразных блогов внутри мессенджера.

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Рост популярности Telegram и его доходов заставил присмотреться к каналам и создателей WhatsApp, которые внедрили аналогичную функцию в 2023 году. Правда, у нас она все равно не работает. Дело в том, что российские власти пригрозили американскому мессенджеру блокировкой в случае появления каналов:

«Если WhatsApp, действительно, запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным — пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки», — писал депутат Хинштейн в своем телеграм-канале.

Впрочем, негласная сделка с российскими властями, похоже, не помогла популярному мессенджеру. В июле этого года депутаты активно заговорили о неминуемой блокировке WhatsApp в России. Случится ли она — сказать с уверенностью на 100% нельзя, но все движется к негативному для пользователей исходу.

Редактирование сообщений в мессенджере

Сбавим градус и вспомним, что редактировать сообщения в WhatsApp стало можно только в 2023 году, в то время как Telegram начал предоставлять такую опцию еще в 2016-м.

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Почему WhatsApp так затянул? Все вновь объясняется стремлением разработчиков соблюсти строгие правила безопасности и шифрования. В конечном итоге создатели мессенджера смогли найти компромисс и реализовали редактирование сообщения как отдельную команду, привязанную к исходному содержимому. Поэтому, кстати, отредактировать сообщение в WhatsApp можно только в течение 15 минут с момента отправки.

Отправка сообщений себе

И последнее. Наверное, многие из вас пользуются чатом «Избранное» в Telegram, который выступает в роли своеобразного хранилища, когда пользователь отправлять сообщение самому себе. Мессенджер Павла Дурова обрел такую опцию в 2017 году, а WhatsApp — в 2022-м.

Сложность отправки сообщения себе для WhatsApp заключалась в том, чтобы не сломать шифрование, ведь содержимое, напомним, не загружается в облако, как в случае с Telegram. Но в итоге создатели мессенджера ввели специальный чат, где отправитель и получатель совпадают. Для этого они сделали исключение в логике, и в WhatsApp вы не просто отправляете сообщение себе, а создаете специальный канал связи.

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Таким образом, WhatsApp и Telegram — два совершенно разных мессенджера с полярными приоритетами. Если первый поставил во главу угла конфиденциальность, что в итоге привело его к большому технологическому отставанию от конкурента, то Telegram почти сразу пошел по пути компромисса между безопасностью и функциональностью, сделав своим главным приоритетом удобство. Сложно сказать, кто окажется прав в битве двух идеологий, но пока WhatsApp остается самым популярным мессенджером в мире, а угроза блокировки висит не только над ним, но и над Telegram, которому в России уже придумали замену по имени MAX.