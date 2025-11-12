Почему WhatsApp просит создать ключ доступа, и как его сделать на Android

В конце октября из сообщений СМИ стало известно, что в России начали ограничивать получение SMS от WhatsApp и Telegram. И, хотя с проблемой столкнулись далеко не все, ее потенциальное влияние сложно переоценить: без одноразового кода нельзя войти в мессенджер. Сейчас каждый пользователь рискует потерять всю переписку, просто поменяв телефон, ведь для входа ему нужно получить SMS. В этой связи иностранные мессенджеры стараются защитить данные пользователь. Так, Telegram призывает подключить почту, а его главный конкурент — создать ключ доступа WhatsApp.

Что такое ключ доступа WhatsApp

Ключ доступа — это одноразовый код для входа в WhatsApp. В отличие от кода из SMS, его поступление нельзя принудительно ограничить. Ведь ключ доступа формируется на самом устройстве через менеджер паролей Google.

У ключа доступа WhatsApp есть несколько преимуществ на фоне кода из SMS, и дело тут отнюдь не в ограничениях:

можно войти в WhatsApp без SIM-карты;

ключ доступа сложнее взломать, даже если кто-то узнает ваш номер;

можно входить по отпечатку пальца, не копируя ключ.

Если вы до сих пор ничего не знали про ключи доступа в WhatsApp, то самое время их завести. А сделать это проще простого, и далее мы расскажем, что для этого нужно сделать.

Как сделать ключ доступа WhatsApp

Первым делом установите Менеджер паролей Google, если его вдруг нет на вашем смартфоне. Приложение пока доступно для загрузки через Google Play в любой стране мира.

Скачать Менеджер паролей Google

Далее нужно выполнить несколько шагов внутри самого WhatsApp:

Запустите мессенджер. Кликните на сообщение «Не рискуйте попасть под блокировки» или откройте настройки мессенджера и перейдите по пути «Аккаунт» => «Ключи доступа». Нажмите кнопку «Создать ключ доступа». Приложите палец к сканеру или введите PIN-код (графический ключ) экрана блокировки.

Теперь при каждом входе в WhatsApp на устройстве будет формироваться ключ доступа, а SMS с кодом больше не потребуется. Как это работает на практике — читайте далее.

Как войти в WhatsApp через ключ доступа

На самом деле, вход в WhatsApp через ключ доступа еще проще, чем по коду из SMS. Вам понадобится:

Ввести свой номер телефона и нажать «Далее». Приложить палец к сканеру или ввести PIN-код (графический ключ) экрана блокировки. Дождаться подтверждения ключа доступа (занимает пару секунд).

Вот и все: никаких звонков и SMS. Далее WhatsApp предложит загрузить резервную копию при ее наличии, и вы увидите на экране свои чаты, после чего сможете продолжить общение.