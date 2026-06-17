Наверняка вы замечали: рядом с роутером скорость летает, а стоит уйти в дальнюю комнату, и страница грузится с боем. При этом роутер вроде мощный, дорогой, с кучей антенн. Так почему сигнал Wi-Fi не проходит через стену? Сразу разочарую любителей брать «помощнее»: дело почти никогда не в мощности. Кстати, по той же логике многие переплачивают за лишнее железо в смартфонах, я вот объяснял, почему никогда не куплю Android-смартфон с 8 ГБ оперативной памяти в 2026 году. А с Wi-Fi причины куда прозаичнее.

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Почему мощный роутер Wi-Fi не пробивает стену

Начнём с главного мифа. В России и Европе мощность Wi-Fi-роутера ограничена законом, примерно 100 мВт, и производитель не вправе её превышать. Поэтому, если у вас не ловит Wi-Fi в дальней комнате, виноват не слабый передатчик, мощность у всех плюс-минус одинаковая.

Красивые цифры в рекламе и грозные антенны — это про стандарты связи, формирование луча и софт, а не про умение пробивать бетон. Грубо говоря, самый дорогой роутер бьёт сквозь стену примерно так же, как бюджетный. Разница лишь в скорости на открытом пространстве и в умной обработке сигнала, а не в дальнобойности через перекрытия.

Почему Wi-Fi 5 ГГц хуже проходит сквозь стены

Чаще всего не работает Wi-Fi через стену у тех, кто сидит на диапазоне 5 ГГц. Тут простая физика: чем выше частота, тем выше скорость, но тем хуже сигнал проходит сквозь препятствия. Диапазон 5 ГГц (а у Wi-Fi 6E и 7 ещё и 6 ГГц) даёт высокую скорость рядом с роутером, но вязнет в стенах.

Старый добрый диапазон 2.4 ГГц медленнее, зато заметно дальнобойнее и лучше огибает преграды. Для дальних комнат есть смысл вручную цепляться к 2.4 ГГц или развести диапазоны на разные имена сети, чтобы телефон не скакал между ними. Больше таких лайфхаков по настройке смартфона и сети я выкладываю в Telegram-канале AndroidInsider, заглядывайте.

Какие стены глушат сигнал Wi-Fi

Теперь про сами стены, ведь именно от них зависит, плохо ловит Wi-Fi через стену или нет. Гипсокартон и дерево сигнал почти не замечает, кирпич глушит средне, а вот армированный бетон с металлической сеткой внутри работает как настоящий экран.

Добавьте к этому зеркала, кафель в санузле, металлические двери, фольгированный утеплитель и большие аквариумы. Если не ловит Wi-Fi в другой комнате, прикиньте, сколько таких преград стоит между вами и роутером. И помните: сигнал, идущий сквозь стену под углом, проходит больше материала и слабеет сильнее, чем по прямой.

Где ставить роутер в комнате

Где стоит ваш роутер? Если в углу квартиры, на полу, за телевизором или в закрытом шкафу, не удивляйтесь, что не ловит Wi-Fi уже через комнату. Половину проблем со связью решает банальная перестановка: поставьте роутер ближе к центру квартиры, повыше и на открытом месте, а антенны разверните под разными углами. Заодно проверьте, не забит ли ваш канал соседями, ведь в многоэтажке десятки сетей толкаются на одной частоте.

Сменить канал вручную или включить авто-выбор часто помогает не хуже покупки нового устройства. Подробнее о том, как улучшить связь и мобильный интернет на Android, я рассказывал отдельно.

Как улучшить сигнал Wi-Fi в квартире

Если перестановка и смена канала не спасли, переходим к технике. Самый надёжный вариант для бетонной квартиры или нескольких этажей — это mesh-система: несколько точек создают единую сеть и передают её по эстафете. Репитер или усилитель проще и дешевле, но и слабее. Ещё можно протянуть кабель и поставить отдельную точку доступа.

И только в последнюю очередь стоит менять сам роутер на модель с Wi-Fi 6 или 7. Кстати, иногда тормозит не сеть, а приложение: я как-то грешил на сигнал, а помог переход с Chrome, после которого лаги в Android исчезли.

Усилитель сигнала

Так что начните с бесплатных шагов и только потом тратьтесь на железо. А если остались вопросы по настройке роутера, задавайте их в чате AndroidInsider, разберёмся вместе.