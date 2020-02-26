Вас устраивает, как сегодня развивается рынок смартфонов? Я имею в виду то, насколько быстро или, наоборот, медленно внедряются новые технологии и насколько оправданы те изменения, которые претерпевают современные аппараты. У меня по большому счёту претензий к смартфонам нет. Я даже готов смириться с тем, что уже до половины площади задней панели новых флагманов занимает камера – в конце концов, это оказывает положительное влияние на качество фото- и видеосъёмки. А вот несъёмные аккумуляторы, на мой взгляд, — реальная проблема, которую нужно решать.

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Власти Евросоюза работают над законопроектом, который обяжет производителей изменить конструкцию своих смартфонов таким образом, чтобы пользователи могли самостоятельно произвести замену аккумуляторов без необходимости обращаться в сервисные центры. Это, во-первых, серьёзно снизит стоимость этой процедуры, поскольку для её осуществления не придётся задействовать специально обученных людей, а, во-вторых, продлит срок службы смартфонов, сократив тем самым появление технических отходов и опасных выбросов в атмосферу из-за их утилизации.

Заменить аккумулятор iPhone

Одной из первых принцип выпуска смартфонов со встроенными аккумуляторами, которые не подлежат самостоятельному изъятию, ввела Apple. В Купертино решили, что пользователь не должен вмешиваться в работу смартфонов, даже если речь идёт о такой простейшей по своей сути манипуляции, как замена аккумуляторов. Впоследствии это ограничение получило ещё один довод, который состоял в необходимости обеспечения водонепроницаемости корпуса, чего при наличии съёмных частей добиться было практически невозможно. Но мы же с вами умные люди и не поведёмся на увещевания компании, целью которой является заработок денег. Не так ли?

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Не знаю, как вы, а я хочу, чтобы мой смартфон имел разборную конструкцию и позволял установить новый аккумулятор, когда степень износа старого достигнет критической отметки. Ведь отсутствие возможности сделать это самостоятельно действительно снижает срок службы мобильных гаджетов. В первую очередь это, как ни странно, происходит из-за высокой (относительно, конечно) стоимости замены батареи в сервисных центрах.

Сколько стоит замена аккумулятора

Чаще всего стоимость этой услуги колеблется в пределах от 1,5 до 4 тысяч рублей в зависимости от модели смартфона. Не сказать, что это какая-то неподъёмная сумма, но в большинстве своём пользователи отказываются её тратить и либо продолжают мириться с сокращением времени автономной работы, либо покупают батарею на AliExpress и меняют её самостоятельно, либо несут в неавторизованные СЦ, где хоть и не дают никаких гарантий, но зато делают быстро и дёшево.

Всё дело в том, что в представлении большинства людей двух-трёхлетний смартфон обретает статус старого устройства. Мало того, что он начинает работать по 3-4 часа от одной зарядки, так ещё и периодически отключается, когда случаются пиковые скачки напряжения. Пользоваться таким аппаратом совершенно не хочется, а тем более отдавать за его ремонт «такие деньжищи», не имея гарантии, что что-нибудь изменится.

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То ли дело самостоятельная замена. Если бы производители дали нам возможность менять аккумуляторы дома путём съёма задней крышки и извлечения старой батареи с последующей заменой на новую, всё было бы куда проще. Достаточно было бы заказать нужный компонент через интернет и спокойно установить его, не выходя из дома. Помню, как в начале двухтысячных я таким образом реанимировал свой старенький Siemens, который по истечении пары лет начал несравнимо хуже держать зарядку, а после «обновления» прослужил мне ещё столько же.

Гарантийное обслуживание затопленных смартфонов

Что касается доводов о проблемах с влагозащитой из-за разборной конструкции, то я в них не верю. Во-первых, я самолично пользовался Siemens M65, который имел разборную конструкцию и при этом был снабжён защитой от попадания воды, а, во-вторых, в большинстве случаев повреждение смартфона от влаги не является гарантийным случаем, потому что затопление происходит именно из-за того, что пользователь роняет свой аппарат и нарушает целостность прокладки. Так вот я бы лучше предпочёл самостоятельно видеть нарушенную герметичность, чем слепо верить, что с моим смартфоном всё в порядке.