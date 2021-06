Почему я не буду оформлять платную подписку на Google Фото

С сегодняшнего дня, как и было обещано полгода назад, Google отключила безлимитное хранилище в «Google Фото. Теперь все фотографии, независимо от качества, будут расходовать память, которую «Google Фото» делит с Google Drive, Gmail и другими службами. Это всего лишь 15 ГБ. Объём откровенно небольшой, поэтому логично, что в ближайшее время плюс-минус всем пользователям сервиса придётся оформить платную подписку. К счастью, стоит она недорого – всего 139 рублей в месяц или 1390 рублей в год, если платить сразу. Но я решил, что подписка – это не мой выбор.

Давайте будем честны: 139 рублей в месяц – это копейки. Это меньше, чем одна поездка на такси, меньше, чем стоит доставка в Delivery Club, и ощутимо меньше, чем вы платите за мобильный интернет. Короче говоря, вопрос денег сразу отметается. Но в моём случае на первое место вырывается вопрос принципа. Поэтому давайте рассуждать логически.

Сколько стоит подписка на Google Фото

Прежде всего меня очень смущает, что подписка на облачное хранилище Google – а подписываетесь вы именно на Google One, а не на «Google Фото» — стоит дороже, чем у Apple. За 149 рублей в месяц iCloud предоставит вам уже не 100 ГБ, как Google One, а целых 200. И это если покупать подписку на облако отдельно. А, если оформить её в пакете Apple One, цена будет куда как ниже.

Как освободить пространство в Google Фото

Причём с удобством проблем явно не будет. Несмотря на то что у iCloud нет собственного приложения для Android, вы вполне сможете пользоваться PWA. О том, что это и как работает, я рассказывал в отдельной статье. Через него вы будете иметь постоянный и комфортный доступ ко всем своим фото и видео, которые хранятся в облаке. Так что если и платить – то только за iCloud.

Что лучше: Google Фото или iCloud

Да, я в курсе, что «Google Фото», в отличие от iCloud, предлагает обширный инструментарий для постобработки фото и видео. Кое-какие из этих надстроек и фильтров даже вызывают реальный интерес у пользователей. Всё-таки Google, чтобы привлечь аудиторию к подписке, добавила в «Google Фото» несколько функций из приложения Google Camera.

Например, это возможность сделать обычный снимок портретным или изменить направление света на уже готовой фотографии. Звучит круто. Но пользоваться на постоянной основе я этим точно не буду. Мне, откровенно сказать, хватает и инстаграмных фильтров. А платить за инструментарий постобработки, который пригодится мне полтора раза в год, я не хочу.

На сколько ещё хватит места в Google Фото

Ну, и самый логичный довод – это экономия. Нет, я не призываю вас ужимать все фотографии перед выгрузкой в «Google Фото», тем более что и Google делать этого не рекомендует. Просто знайте, что по умолчанию у вас есть 15 ГБ. Это 15 тысяч мегабайт. Каждая фотка весит плюс-минус 3 МБ. Значит, в «Google Фото» поместится целых 5000 фотографий. А это реально много.

Я пользуюсь «Google Фото» несколько лет, и за это время израсходовал только 6 ГБ, из которых освободил почти 1,5 ГБ после чистки. Да, до этого я грузил в облако фотки только в высоком, а не исходном качестве. Но вместе с ними я грузил туда тысячи скриншотов, кучу однотипных снимков и видео, которые вообще не имели никакой ценности. Так что просто время от времени проводите чистку у себя в облаке, и его вам хватит очень надолго.