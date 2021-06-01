Почему я не буду оформлять платную подписку на Google Фото

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

С сегодняшнего дня, как и было обещано полгода назад, Google отключила безлимитное хранилище в «Google Фото. Теперь все фотографии, независимо от качества, будут расходовать память, которую «Google Фото» делит с Google Drive, Gmail и другими службами. Это всего лишь 15 ГБ. Объём откровенно небольшой, поэтому логично, что в ближайшее время плюс-минус всем пользователям сервиса придётся оформить платную подписку. К счастью, стоит она недорого – всего 139 рублей в месяц или 1390 рублей в год, если платить сразу. Но я решил, что подписка – это не мой выбор.

Google Photos

Подписка на Google Фото — это не то, за что стоит платить

Анимация, воспоминания и защищённый альбом: Google представила большое обновление «Google Фото»

Давайте будем честны: 139 рублей в месяц – это копейки. Это меньше, чем одна поездка на такси, меньше, чем стоит доставка в Delivery Club, и ощутимо меньше, чем вы платите за мобильный интернет. Короче говоря, вопрос денег сразу отметается. Но в моём случае на первое место вырывается вопрос принципа. Поэтому давайте рассуждать логически.

Сколько стоит подписка на Google Фото

Подписка

Подписка на 100 ГБ в Google Фото стоит 139 рублей в месяц. В iCloud за эти деньги вы получите уже 200 ГБ

Прежде всего меня очень смущает, что подписка на облачное хранилище Google – а подписываетесь вы именно на Google One, а не на «Google Фото» — стоит дороже, чем у Apple. За 149 рублей в месяц iCloud предоставит вам уже не 100 ГБ, как Google One, а целых 200. И это если покупать подписку на облако отдельно. А, если оформить её в пакете Apple One, цена будет куда как ниже.

Как освободить пространство в Google Фото

Причём с удобством проблем явно не будет. Несмотря на то что у iCloud нет собственного приложения для Android, вы вполне сможете пользоваться PWA. О том, что это и как работает, я рассказывал в отдельной статье. Через него вы будете иметь постоянный и комфортный доступ ко всем своим фото и видео, которые хранятся в облаке. Так что если и платить – то только за iCloud.

Что лучше: Google Фото или iCloud

Портретное освещение

Изменить направление света на фото очень круто, но пользоваться этим вы не будете

Да, я в курсе, что «Google Фото», в отличие от iCloud, предлагает обширный инструментарий для постобработки фото и видео. Кое-какие из этих надстроек и фильтров даже вызывают реальный интерес у пользователей. Всё-таки Google, чтобы привлечь аудиторию к подписке, добавила в «Google Фото» несколько функций из приложения Google Camera.

Google рассказала, почему нельзя выбирать высокое качество снимков в Google Фото

Например, это возможность сделать обычный снимок портретным или изменить направление света на уже готовой фотографии. Звучит круто. Но пользоваться на постоянной основе я этим точно не буду. Мне, откровенно сказать, хватает и инстаграмных фильтров. А платить за инструментарий постобработки, который пригодится мне полтора раза в год, я не хочу.

На сколько ещё хватит места в Google Фото

Гугл фото

Тут видно, на сколько лет вам ещё хватит имеющегося пространства в Google Фото

Ну, и самый логичный довод – это экономия. Нет, я не призываю вас ужимать все фотографии перед выгрузкой в «Google Фото», тем более что и Google делать этого не рекомендует. Просто знайте, что по умолчанию у вас есть 15 ГБ. Это 15 тысяч мегабайт. Каждая фотка весит плюс-минус 3 МБ. Значит, в «Google Фото» поместится целых 5000 фотографий. А это реально много.

Google представила платные функции для Google Фото

Я пользуюсь «Google Фото» несколько лет, и за это время израсходовал только 6 ГБ, из которых освободил почти 1,5 ГБ после чистки. Да, до этого я грузил в облако фотки только в высоком, а не исходном качестве. Но вместе с ними я грузил туда тысячи скриншотов, кучу однотипных снимков и видео, которые вообще не имели никакой ценности. Так что просто время от времени проводите чистку у себя в облаке, и его вам хватит очень надолго.

Теги
Лонгриды для вас
Трансфер WhatsApp
Нашел как перенести чаты WhatsApp с Android на iPhone. Нужно только одно приложение

Увы, но до сих пор в WhatsApp нет официального способа перенести чаты с Android на iPhone и наоборот. В отличие от того же Telegram, где доступ к переписке можно получить с любого устройства, на котором будет выполнена авторизация, WhatsApp застрял где-то в 2015 году. О том, что в Вотсапе появится такая функциональность, говорят уже пару лет, но до сих пор ее так и нет. Благо можно воспользоваться сторонними способами переноса чатов.

Читать далее
Билл Гейтс
Билл Гейтс рассказал, почему пользуется Android, а не iPhone

Считается, что iPhone – это удел богатых, а Android – решение для тех, кто не может себе позволить выложить за смартфон тысячу долларов или больше. Поэтому практически все звёзды, бизнесмены и лидеры общественного мнения ходят с айфонами. Ведь если даже генеральный директор Huawei признаётся, что для себя выбирает смартфоны Apple, что и говорить об остальных? Однако в последнее время iPhone стал таким мейнстримом, что кое-кто начал открыто заявлять о том, что предпочитает ему Android. Например, Билл Гейтс.

Читать далее
Android 12
Google выпустила бету Android 12. Что нового и как установить

В ночь с 18 на 19 февраля Google выпустила первую сборку Developer Preview обновления Android 12. Запуск апдейта не был таким уж неожиданным, поскольку двумя неделями ранее Google обновила приложение Beta Feedback, которое тестеры используют для отправки отзывов о ходе бета-тестирования ОС. Это закрытая бета-версия, доступ к которой официально могут получить только разработчики. Таким образом Google даёт им возможность ознакомиться с особенностями ОС и подготовить свои приложения к её релизу. Впрочем, кое-что новенькое там всё-таки есть.

Читать далее
Новый комментарий