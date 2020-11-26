Почему я не отказываюсь от Google Фото из-за отключения безлимитного доступа

Пару недель назад стало известно, что Google намеревается отключить безлимитное хранилище в «Google Фото». Я тут же занервничал и решил, что пора перебираться куда-нибудь ещё. Первым делом на ум пришёл «Яндекс.Диск», где тоже предоставляется безлимитное хранилище, если включить автозагрузку фото и видео. Но, во-первых, там такая возможность доступна только на мобильных устройствах, а, во-вторых, реализовано всё не так удобно. Поэтому я решил остаться в «Google Фото». Объясняю, почему.

Лучшие приложения для хранения и просмотра фотографий на Android

Честно сказать, никакого желания уходить с «Google Фото» в другой сервис у меня не было с самого начала. Я привык к облачной платформе Google и давным-давно успел оценить её удобство. Ведь, помимо того, что она предлагала мне безлимитное хранилище, мне очень понравилось обилие встроенных инструментов, которые делали использование приятнее и удобнее.

Почему стоит пользоваться Google Фото

Во-первых, это, конечно, множество разных инструментов редактирования, с помощью которых можно было перестроить перспективу, осветлить кадр и даже добавить эффект боке.

Во-вторых, мне нравится функция сторис. Сервис сам собирает фотографии, которые я сделал в этот день год или два назад, формирует из них подборку и позволяет немного поностальгировать.

Google твёрдо намерена изменить принцип обновления Android

В-третьих, автоматика «Google Фото» находится на потрясающе высоком уровне. Алгоритмы сервиса могут проанализировать фотографии, обнаружить среди них похожие и превратить их в гиф-анимацию. Получается очень круто.

Но ведь не будешь жить только воспоминаниями и респектом к некогда классному сервису, не так ли? Всё так. Но даже после запланированных изменений в правилах предоставления доступа «Google Фото» вполне можно будет пользоваться.

Как узнать, на сколько хватит Google Фото

По умолчанию в рамках бесплатного тарифа сервис предлагает пространство объёмом 15 ГБ. У меня их 17, потому что несколько лет назад я принял участие в программе по защите данных и получил в подарок от Google 2 дополнительных гигабайта. Не фонтан, конечно, но всё равно неплохо. Тем более, что лично мне моего объёма хватит примерно на 2 года. Откуда я это знаю, спросите? Я просто проверил через специальный инструмент, предложенный Google.

Что происходит? Пользователи iOS решили, что у них Android

Он анализирует, как часто вы загружаете фото, в каком количестве, как много пространства они обычно занимают, и проводите ли вы чистку хранилища. На основе этих данных алгоритмы формируют примерный сценарий вашего использования сервиса и предсказывают, на сколько вам ещё хватит доступного места в облаке, если вы будете загружать свои снимки и видеозаписи в «Google Фото» с прежней интенсивностью.

Безлистное хранилище фото

Как по мне, 2 года – это довольно большой срок. За это время я могу хорошенько всё обдумать и принять решение, стоит ли мне уходить на другую площадку. В конце концов, за это время Яндекс может сделать из своего «Яндекс.Диска» настоящую конфетку, молодые стартапы могут запустить похожие службы, тем более что спрос на них наверняка будет, да и Google – чем чёрт не шутит – может одуматься и вернуть безлимитный доступ, например, предложив его подписчикам платных тарифов.

Кто из производителей сегодня делает самые красивые Android-смартфоны

Не знаю, как вы, а я бы оформил подписку только на «Google Фото». Ведь для хранения разного рода данных у меня есть целый терабайт в OneDrive от Microsoft, куда я могу выгружать всё, что угодно. По факту, я использую его как наши люди используют балконы – под всякий хлам. Другое дело, что мне не нравится, как там реализована работа с фотографиями, а в «Google Фото» — нравится. Поэтому почему бы не заплатить за качественный продукт, тем более, если он безлимитный. Ну, а если всё будет не так, как я ожидаю, я всегда смогу перенести свои фотки куда-то ещё.