Почему я не переношу данные со старого смартфона на новый и вам не советую

В 2024 году переход на новый смартфон прост как никогда: вы без проблем можете перекинуть большинство данных, просто войдя в свой Гугл Аккаунт. В отличие от мобильных телефонов, нет никаких сложностей скопировать все файлы на другое устройство, а в большинстве случаев вам даже не понадобится компьютер поблизости — только стабильное интернет-соединение. Но так ли необходимо переносить данные на новый смартфон со старого? Думаю, что нет: у меня есть несколько рекомендаций, которым я сам следую уже не первый год. Возможно, и вам они придутся по душе!

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Как почистить память на телефоне

Современные смартфоны оснащаются в среднем 128 Гб памяти, чего должно хватить надолго большинству из пользователей. Однако вычтите из этого объема размер операционной системы, а также те данные, что переносите со старого смартфона. Скорее всего, после этого останется очень мало свободного места. С учетом того, что на новый гаджет переносится и масса лишних файлов и системного мусора, возможно, лучше отказаться от этого! Лучше настроить устройство заново, чем тратить в разы больше времени, очищая его от сотен ненужных видео, музыки и фотографий.

К тому же, из-за размера резервной копии иногда могут восстановиться не все файлы — зачастую она превышает объём хранилища в телефоне. Как итог, данные переносятся не полностью и бэкап по сути становится бесполезным, вдобавок отнимая у вас много времени, трафика и заряда батареи на телефоне. Зачем это нужно, когда можно просто настроить смартфон как новый?

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Где хранить резервную копию смартфона

Несмотря на довольно удобную функцию переноса данных, я от нее отказываюсь, но все же делаю резервную копию смартфона, чтобы случайно ничего не потерять. Иногда храню все по частям, отправляя медиафайлы в разные облачные хранилища, но все же самым надежным вариантом считаю бэкап на ПК. Это хоть и отнимает немало времени и места на диске, зато надежнее, чем резервная копия в облаке, которая при необходимости может попросту не восстановиться на телефон.

Кроме того, ее нельзя взять и открыть, как с локальным бэкапом на ПК: его можно смело распаковать и скачать нужные файлы при помощи специальных утилит, включая переписку в WhatsApp. Ну, и чисто логически — это немного безопаснее, так как ваши данные вряд ли утекут в Сеть или кто-то сможет посмотреть их в зашифрованном виде, кроме вас.

Как сэкономить на подписках

Отказ от переноса данных — это еще и возможность начать жизнь «с чистого листа», создав для себя новый Гугл Аккаунт. Учетка позволит вам не только избавиться от десятков неизвестных номеров в списке контактов, но и наконец завести электронную почту с нормальным адресом! Более того, новый Гугл Аккаунт — это еще и возможность активировать бесплатную подписку в разных сервисах, сэкономив таким образом немало денег.

Это и музыка, и фильмы, и игры, а также различные утилиты, которые позволяют активировать пробный период. Вам, конечно же, придется заново настроить рекомендации в некоторых сервисах, зато представьте, сколько денег вы сэкономите. В конце концов, иметь запасной Гугл Аккаунт в 2024 точно не повредит — он будет так же полезен, как и второй Apple ID.

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Как настроить приложения на Андроид

К тому же, без восстановления резервной копии сможете отсечь ненужные программы, коих наверняка было достаточно много в старом смартфоне. Зачем подгружать их еще и на новое устройство, если ими не пользуешься? Кроме того, это могут быть некоторые бесполезные для многих из нас компоненты вроде переписки в Ватсапе, истории браузера, звонков или входящих СМС. Отказ от восстановления бэкапа вас от этого освободит или, как минимум, избавит от необходимости чистить память смартфона вручную.

Добавьте к этому настройку приложений: после переустановки их кэш будет накапливаться с нуля, а вы наконец заглянете в параметры, до которых в прошлом все никак руки не доходили. Например, отрегулируете автозагрузку и сохранение данных в Телеграм, браузерах или мессенджерах, которые то и дело поедают память в телефоне. Лучше сделать это сразу после покупки, а наряду с этим — скачать новые приложения из нашей подборки, которых ранее у вас не было!

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