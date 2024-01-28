Почему я не переношу данные со старого смартфона на новый и вам не советую

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Иван Герасимов

В 2024 году переход на новый смартфон прост как никогда: вы без проблем можете перекинуть большинство данных, просто войдя в свой Гугл Аккаунт. В отличие от мобильных телефонов, нет никаких сложностей скопировать все файлы на другое устройство, а в большинстве случаев вам даже не понадобится компьютер поблизости — только стабильное интернет-соединение. Но так ли необходимо переносить данные на новый смартфон со старого? Думаю, что нет: у меня есть несколько рекомендаций, которым я сам следую уже не первый год. Возможно, и вам они придутся по душе!

Почему я не переношу данные со старого смартфона на новый и вам не советую. Переносите данные со старого смартфона на новый? Не надо так делать! Фото.

Переносите данные со старого смартфона на новый? Не надо так делать!

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Как почистить память на телефоне

Современные смартфоны оснащаются в среднем 128 Гб памяти, чего должно хватить надолго большинству из пользователей. Однако вычтите из этого объема размер операционной системы, а также те данные, что переносите со старого смартфона. Скорее всего, после этого останется очень мало свободного места. С учетом того, что на новый гаджет переносится и масса лишних файлов и системного мусора, возможно, лучше отказаться от этого! Лучше настроить устройство заново, чем тратить в разы больше времени, очищая его от сотен ненужных видео, музыки и фотографий.

Как почистить память на телефоне. Отказ от переноса данных — это отличный способ не забивать память. Фото.

Отказ от переноса данных — это отличный способ не забивать память

К тому же, из-за размера резервной копии иногда могут восстановиться не все файлы — зачастую она превышает объём хранилища в телефоне. Как итог, данные переносятся не полностью и бэкап по сути становится бесполезным, вдобавок отнимая у вас много времени, трафика и заряда батареи на телефоне. Зачем это нужно, когда можно просто настроить смартфон как новый?

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Где хранить резервную копию смартфона

Несмотря на довольно удобную функцию переноса данных, я от нее отказываюсь, но все же делаю резервную копию смартфона, чтобы случайно ничего не потерять. Иногда храню все по частям, отправляя медиафайлы в разные облачные хранилища, но все же самым надежным вариантом считаю бэкап на ПК. Это хоть и отнимает немало времени и места на диске, зато надежнее, чем резервная копия в облаке, которая при необходимости может попросту не восстановиться на телефон.

Где хранить резервную копию смартфона. Вместо восстановления, можете создать бэкап на компьютере и доставать из него нужные данные. Фото.

Вместо восстановления, можете создать бэкап на компьютере и доставать из него нужные данные

Кроме того, ее нельзя взять и открыть, как с локальным бэкапом на ПК: его можно смело распаковать и скачать нужные файлы при помощи специальных утилит, включая переписку в WhatsApp. Ну, и чисто логически — это немного безопаснее, так как ваши данные вряд ли утекут в Сеть или кто-то сможет посмотреть их в зашифрованном виде, кроме вас.

Как сэкономить на подписках

Отказ от переноса данных — это еще и возможность начать жизнь «с чистого листа», создав для себя новый Гугл Аккаунт. Учетка позволит вам не только избавиться от десятков неизвестных номеров в списке контактов, но и наконец завести электронную почту с нормальным адресом! Более того, новый Гугл Аккаунт — это еще и возможность активировать бесплатную подписку в разных сервисах, сэкономив таким образом немало денег.

Как сэкономить на подписках. Новый Гугл Аккаунт позволяет брать пробные подписки в некоторых сервисах. Фото.

Новый Гугл Аккаунт позволяет брать пробные подписки в некоторых сервисах

Это и музыка, и фильмы, и игры, а также различные утилиты, которые позволяют активировать пробный период. Вам, конечно же, придется заново настроить рекомендации в некоторых сервисах, зато представьте, сколько денег вы сэкономите. В конце концов, иметь запасной Гугл Аккаунт в 2024 точно не повредит — он будет так же полезен, как и второй Apple ID.

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Как настроить приложения на Андроид

К тому же, без восстановления резервной копии сможете отсечь ненужные программы, коих наверняка было достаточно много в старом смартфоне. Зачем подгружать их еще и на новое устройство, если ими не пользуешься? Кроме того, это могут быть некоторые бесполезные для многих из нас компоненты вроде переписки в Ватсапе, истории браузера, звонков или входящих СМС. Отказ от восстановления бэкапа вас от этого освободит или, как минимум, избавит от необходимости чистить память смартфона вручную.

Как настроить приложения на Андроид. Вместо того, чтобы переносить десятки ненужных приложений, скачайте только самые используемые. Фото.

Вместо того, чтобы переносить десятки ненужных приложений, скачайте только самые используемые

Добавьте к этому настройку приложений: после переустановки их кэш будет накапливаться с нуля, а вы наконец заглянете в параметры, до которых в прошлом все никак руки не доходили. Например, отрегулируете автозагрузку и сохранение данных в Телеграм, браузерах или мессенджерах, которые то и дело поедают память в телефоне. Лучше сделать это сразу после покупки, а наряду с этим — скачать новые приложения из нашей подборки, которых ранее у вас не было!

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