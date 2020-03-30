Amazon, eBay, AliExpress. Несмотря на то что россияне хорошо знают обо всех трёх площадках, заказывать товары для личного пользования они предпочитают именно на последней. Всё-таки китайский онлайн-маркетплейс, где могут размещать свою продукцию могут и крупные ритейлеры, и независимые торговцы-одиночки, всегда отличался широким ассортиментом и доступными ценами. Поэтому в какой-то момент AliExpress стал одним из основных каналов поставки смартфонов местного производства в Россию. Сказывались не в пример более низкие цены, чем в официальной отечественной рознице. Однако я никогда даже не пытался заказывать там технику для себя, ведь, в конце концов, это ничем не лучше, чем покупать смартфон с рук.

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Забегая вперёд, скажу: я никогда не опасался за качество товара, который получу. В конце концов, AliExpress активно следит за торговцами поддельной электроникой и блокирует их, да и отзывы реальных покупателей с фотографиями говорят о продавце и реализуемой им продукции лучше всего. Дело в другом.

Global ROM — что значит

Первое, что отталкивает меня в смартфонах с AliExpress, — это отличия в прошивках. Немногие знают об этом, но смартфоны китайских производителей, как правило, делятся на собственно китайские и глобальные. С технической точки зрения они абсолютно идентичны, а вот с программной различаются и очень существенно. В первую очередь, конечно, наличием сервисов Google. Смартфоны, предназначенные для продажи в Китае, работают на базе китайской прошивки (Chinese ROM) и в ней сервисов Google нет. Поэтому продавцы получают рут-права и накатывают глобальную прошивку (Global ROM) поверх китайской.

В скором времени мы можем потерять флагманские смартфоны

Казалось бы, какие могут быть проблемы, если за вас уже всё сделано? Но дело в том, что, во-первых, такие смартфоны зачастую остаются без обновлений, поскольку китайские апдейты опять заблокируют сервисы Google, а, во-вторых, Google сама может взять и остановить работу своих служб на китайском смартфоне. Если вы думаете, что это невозможно, прочитайте мой материал о том, как поисковый гигант блокирует Google Mobile Services на смартфонах Huawei. Даже если поначалу всё в порядке, со временем встроенный антивирус испортит вам всю малину. Но если вы всё-таки решились на покупку китайского смартфона на AliExpress, берите Global Version (не ROM) — это значит, что смартфон изначально предназначался для продажи на международном рынке.

Почему не работает Google Pay

Несмотря на то что Google Pay является частью прошивки смартфона, я хочу поговорить об этом сервисе отдельно. Я не знаю, почему так происходит, но очень часто я вижу жалобы пользователей, которые пишут, что у них на смартфоне, который они заказали с AliExpress, перестал работать Google Pay, хотя все остальные сервисы Google функционируют вполне исправно. Тут, скорее всего, сказывается работа защитных механизмов, которые встроены в Google Play – всё-таки это платёжный сервис, имеющий доступ к личным финансам пользователя, а раз на устройстве получены рут-права, по сути, приравниваемые ко взлому, значит, работа бесконтактных платежей может быть опасной. Поэтому алгоритмы самостоятельно блокируют сервис и не позволяют ему совершать транзакции.

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Исправить ситуацию зачастую оказывается довольно сложно. При этом всем помогают разные способы, но наиболее распространённым и действенным оказывается переустановка прошивки. Вот только я, понятное дело, ничего такого делать не хочу – в конце концов, мне уже не 16 лет и заниматься этой чепухой мне удовольствия не доставляет совершенно. Когда я покупаю смартфон, я хочу просто пользоваться им, а не трястись в страхе, что в следующий раз на кассе мой смартфон просто заблокирует Google Pay, не позволив мне оплатить покупку и вынудив меня краснеть перед очередью.

Гарантия на смартфон с Алиэкспресс

Да, я уже говорил, что не сомневаюсь в качестве смартфонов, которые отправляются с AliExpress, однако гарантия для меня по-прежнему является очень важной. Ведь никогда нельзя быть уверенным, что купленный аппарат не окажется бракованным.

Как сдать смартфон в магазин

В случае с магазинами, которые территориально находятся в России, этот вопрос решается очень просто. Если я купил устройство лично в магазине, то в случае поломки я отнесу его обратно. Если он был куплен через интернет, например, на «Беру» или на «Озоне», я могу отправить его либо через пункт самовывоза, либо курьерской службой, за которую мне вернут деньги. В случае с AliExpress всё не так.

Почему я не покупаю смартфоны б/у сам и вам не советую

Во-первых, разобраться в китайских адресах – тот ещё квест. Поэтому если у вас получится разгадать обратные реквизиты, я лично готов вручить вам виртуальную медаль защитника прав потребителей. Во-вторых, посылка в Китай будет идти недели 2 в лучшем случае, а то и месяц, и всё это время вам придётся оставаться без смартфона, не говоря уже о том, что во время пересылки его могут угробить окончательно. В-третьих, в магазине мне могут дать замену на время ремонта или экспертизы, а AliExpress не даст ничего.

А ведь нужно помнить ещё и о сроках гарантийного обслуживания, которое по российскому законодательству составляет 2 года, а по китайскому… Чёрт побери, да я понятия не имею, есть ли там вообще закон о защите прав потребителей, не говоря уже о сроках, в течение которого у них продавцы или производители принимают претензии от потребителей. Но, как бы там ни было, в случае чего, вы даже нормально подать на продавца, отпустившего вам смартфон, в суд не сможете, поскольку мировым судьям в России это дело всё равно будет неподсудно.

P.S. Покупайте смартфоны в России. Уж лучше обратиться к серому ритейлеру, чем заказывать что-то из Китая, а потом мучиться.