Android всегда считался одной из самых незащищённых платформ. Сказывалось нежелание пользователей платить за софт, который они скачивали бесплатно из интернета, периодически натыкаясь на всевозможные вирусы, которые захватывали контроль над их устройством, учётными записями и даже банковскими аккаунтами. Поэтому многие решили, что было неплохо на такой случай иметь установленный антивирус, который бы в случае чего предупредил о вредоносной активности скачанных приложений и уберёг их смартфон от взлома. Но лично у меня такие доводы не вызывают ничего, кроме искреннего смеха. Объясняю на пальцах, почему.

Появились фальшивые приложения, которые обещают показать больных коронавирусом

Начнём с того, что на Android вирусов в правильном смысле этого слова не существует в принципе. Ведь что такое вирус? Несмотря на то что большинство пользователей подразумевает под этим термином вообще любое вредоносное ПО, вирус представляет собой вполне конкретное явление, во-первых, способное самостоятельно размножаться и абсолютно автономно заражать уязвимые устройства, а, во-вторых, в первую очередь ориентированное на уничтожение файлов, а не их воровство или захват контроля над устройством.

Есть ли вирусы на Android

Имеет ли это принципиальное значение для пользователей? Конечно, имеет. Отсутствие настоящих вирусов под Android, означает, что смартфонам активная защита не нужна от слова совсем, потому что трояны хоть и могут проникнуть в память под видом доброкачественных приложений, но для того, чтобы это случилось, нужны активные действия со стороны самого пользователя. Ведь мало просто загрузить троян на устройство, нужно ещё и раздать ему все привилегии, которые он запрашивает. В противном случае, он не сможет реализовать большую часть своих возможностей.

Старые флагманы на Android, которые стоит купить в 2020 году

Нет, я не хочу сказать, что защищаться от троянов не нужно. Скорее, напротив. Однако тут дело в том, что от вас, как от пользователя, для этого потребуется минимум усилий. Прежде всего нужно помнить о том, что загрузка любых файлов из ненадёжных источников может быть опасна, а значит, нужно свести такие случаи к минимуму. Особенно это касается взломанных приложений в формате APK, которые распространяются в интернете. Просто возьмите себе за правило не качать всякий треш, а пользоваться только Google Play или фирменным каталогом производителя, предустановленным на ваш смартфон, внимательно читая отзывы и анализируя рейтинг интересующего вас софта.

Как работает Google Play Protect

Впрочем, на тот случай, если вы всё-таки нарвались на вредоносное приложение, которые тоже иногда попадают в Google Play, в Android предусмотрена встроенная защита, которая показывает себя только с самой лучшей стороны. Это, конечно же, антивирус Google Play Protect, который поставляется со всеми устройствами на Android, имеющими лицензию на Google Mobile Services. Кто бы что ни говорил про него, но на самом деле это очень эффективный инструмент, способный обеспечить вашу безопасность во многих сценариях использования.

А ты уже подписался на наш канал в Google Новостях? Давай быстрее, не тяни.

Например, он не только сканирует Google Play и устройство на предмет откровенно вредоносных приложений, но и способен предупредить вас, если какая-то доброкачественная программа занимается чем-то неподобающим, например, сливает ваши данные на сторону или злоупотребляет привилегиями. Такое, как показывает практика, тоже случается, не говоря уже о том, что антивирус Google способен даже блокировать окна авторизации на сайтах в интернете, если обнаружит на них вредоносные скрипты или сочтёт их мошенническими.

Антивирус Сбербанка для Android

Бесспорно, полагаться только на Google Play Protect было бы более чем наивно. В конце концов, даже на входных дверях делают по два замка. Но, к счастью, разработчики большинства банковских и платёжных приложений понимают: хочешь, чтобы было хорошо, сделай сам. Поэтому и в «Сбербанк Онлайн», и в «Тинькофф», и в «Сбербанк Бизнес», и во многих других программах есть встроенные антивирусы, которые сканируют устройства пользователей перед авторизацией. Что это значит? А то, что даже если Google Play Protect не справился со своей задачей, банковские приложения сами не позволят вредоносному ПО получить доступ к вашим аккаунтам.

Почему для игр нужно брать Android, а не iPhone

Ведь как работает большинство троянов, ворующих деньги с банковских счетов? Они просто сканируют нажатия на экран в надежде зафиксировать пароль доступа, который вы вводите для авторизации в банковском приложении. Если вы будете пользоваться биометрией, ничего вводить вручную вам не придётся, а украсть ваш отпечаток или образ лица не сможет ни один троян. Однако, даже если ваш смартфон заражён чем-то подобным, банковские антивирусы, надрессированные на поиск такого рода вредоносов, обязательно их найдут.

А раз за меня уже всё продумали, то зачем мне ещё и сторонний антивирус?