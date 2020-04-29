Почему я не пользуюсь бенчмарками для Android и вам не советую

Ещё, кажется, 10 лет назад, когда я только выбирал свой первый смартфон на Android, я уже слышал про бенчмарки. Ими пользовались все те немногие ютуберы, которые публиковали обзоры у себя на каналах, замеряя с их помощью производительность обозреваемых аппаратов. В результате у меня сложилось мнение, что прогнать смартфон в бенчмарке перед покупкой – это такое же обязательное дело, как помять его корпус, чтобы выявить все люфты, и – непонятно, зачем – проверить дисплей при экстремальных углах обзора. Как же сильно я ошибался.

Чем отличаются процессоры

Давайте начнём с того, что гонять смартфон в бенчмарке совершенно бессмысленно из-за предсказуемости современной индустрии процессоростроения. Мало того, что основным поставщиком чипов сегодня является Qualcomm, чьи Snapdragon’ы занимают большую часть рынка и стоят в 8 из 10 флагманских смартфонов на Android, так ещё и все остальные производители развивают свои «камни» по примерно схожему сценарию. Из-за этого и тактовая частота, и техпроцесс, и количество ядер у них оказывается либо идентичным, либо очень и очень близким друг к другу.

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И всё бы ничего, если бы в производительности сегодня был бы хоть какой-то смысл. Однако сегодня на практике довольно сложно отличить флагманский смартфон с самым топовым чипом от аппарата средней руки с таким же средним железом. Разница ощущается только в функциональных возможностях устройств, например, при фото- или видеосъёмке, экономии энергии и т.д. А поскольку бенчмарк не может протестировать ни портретный режим, ни зум, ни качество осветления ночных снимков, то и смысла в них я не вижу.

Как обманывают при покупке смартфона

А ведь есть ещё производители, которые специальным образом оптимизируют своё железо или софт под все популярные бенчмарки. В результате их фирменные смартфоны выдают в тестах на производительность куда более высокие результаты, чем устройства конкурентов. Кто-то из них скрывает это, а кто-то – например, Huawei – с гордостью признаётся в этом и говорит, что целенаправленно поступает таким образом, поскольку пользователям только это и нужно.

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В результате становится не очень понятно, что именно мы тестируем в бенчмарке: реальную производительность процессора или особенности хитросплетений программного обеспечения смартфонов, которое разработчики оптимизировали особым образом на выдачу максимально высоких цифр. Какой в этом смысл, лично я не очень понимаю. Ведь, по сути, в этом случае производитель обманывает меня за мои же деньги, заставляя считать его продукт лучше, чем он есть на самом деле.

Разогнать процессор на Android

Третья причина на самом деле логически вытекает из второй, но из-за её специфичности мне хочется проговорить её отдельно. Немногие знают, что MediaTek, в отличие от других производителей-лгунов, оптимизирует не софт, а буквально оснащает свои процессоры специальным турбо-режимом. По сути своей он напоминает режим Turbo Boost в процессорах Intel, позволяя кратковременно разгонять процессор до более высоких показателей производительности, чем в обычных условиях. Единственное отличие от Turbo Boost состоит в том, что турбо-режим MediaTek включается только в бенчмарках, из-за чего пользователь видит более высокие цифры, чем могли бы быть на самом деле.

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Вот только такой разгон может быть реально опасен как для самого процессора, так и для устройства, работу которого он обеспечивает. Дело в том, что разгон приводит к повышенному теплоотделению процессора, из-за чего он провоцирует нагрев смежных компонентов, негативно отражается на автономности смартфона, из-за чего 5-минутный тест отъедает по 10-15% зарядки, и провоцирует преждевременный износ самого процессора. В общем, от такого разгона одни только неприятности. Но зато пользователь может потешить своё самолюбие большими цифрами, которые, к сожалению, уже не стоят ровным счётом ничего.