Почему я не пользуюсь темной темой на Андроид и вам не советую

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Герман Вологжанин 1

Сегодня почти на каждом смартфоне Андроид есть темная тема, и пользуются ей все, кому не лень. Впервые подобное оформление интерфейса было опробовано в Twitter, после чего к 2019 году этот режим уже работал и на Windows, и на iOS, и на Android. Несмотря на популярность темной темы, я ей не пользуюсь. Это связано не только с личными предпочтениями, но и с научными исследованиями, которые опровергают ее мифическую пользу. Давайте разбираться, что же не так в темном режиме.

Темная тема очень популярна, но в ней нет практической пользы

Безопасный для глаз смартфон

Люди, которые пользуются темной темой, привыкли считать, что она снижает нагрузку на глаза. В принципе, в этом есть доля правды. Но только при эксплуатации смартфона в условиях низкой освещенности. Это подтверждается докладом Google, в котором компания заявляет об удобстве темного режима для разработчиков программного обеспечения из-за уменьшения светового излучения от монитора. Хотя, не проще ли просто сделать яркость ниже?

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Моя претензия к темной теме касается белого текста на черном фоне. Подавляющее большинство книг написано черным по белому, а потому переход с одного формата на другой вызывает дискомфорт. Особенно неудобство доставляет чтение белого текста днем. Если на темный фон глаз реагирует открыванием радужной оболочки (чтобы поймать больше света), то на светлый — ее закрытием.

Резкий переход с темной темы на светлую может вызывать дискомфорт

А теперь представьте, что вы пользуетесь смартфоном с темной темой на ярком солнце, а затем отводите взгляд в сторону, после чего глазу требуется некоторое количество времени, чтобы прийти в себя. Даже сами производители смартфонов рекомендуют пользоваться таким режимом только вечером, а потому предлагают настроить его расписание.

Автономность смартфонов

Также есть мнение, что темная тема экономит заряд смартфона. Как и в случае с предыдущим тезисом, с ним можно согласиться только с определенными оговорками. Пользу такого режима могут оценить только владельцы устройств с OLED-экранами. В 2018 году компания Google сравнила энергопотребление своего смартфона Pixel (OLED) с iPhone 7 (IPS). Оказалось, что в Google Maps энергопотребление Pixel составило 250 мАч со светлой и 92 мАч с темной темой оформления. При этом iPhone в обоих режимах за тот же промежуток времени разрядился на 230 мАч.

Автономность становится лучше только на смартфонах с OLED-экранами

Подобное расхождение обусловлено разными типами матриц. Если вы хотите узнать об этом подробнее, то прочитайте тематический материал. Я же отмечу, что пользуюсь смартфоном с IPS-экраном, поэтому темный режим не сделает его автономным, как бы мне ни хотелось. То же самое касается и вашего устройства, если матрица его экрана выполнена по технологии IPS.

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Как сделать темную тему

При использовании смартфона важную роль играет единообразие интерфейса. И здесь Dark Mode вновь способна добавить свою ложку дегтя. Но сначала о том, как включить темную тему:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Экран».
  3. Выберите «Темный режим».
  4. Перейдите в «Параметры темного режима», чтобы активировать тему в сторонних приложениях.

После включения темная тема должна заработать во всех поддерживаемых приложениях

Теперь, вроде бы, интерфейс должен стать затемненным во всех программах. Но это не так. В параметрах я, например, принудительно активировал темную тему в приложении «Пятерочка». Однако лень разработчиков софта оставила светлый вариант оформления. Памятуя о том, какой дискомфорт доставляет резкий переход с темного фона на светлый, можно предположить, как удивятся глаза, когда я решу проверить накопленные баллы.

Но работает темная тема не во всех приложениях

К счастью, сегодня темный режим поддерживается большинством приложений, и случай с «Пятерочкой» — это, скорее, исключение из правил. Однако подвох может ждать вас в самых неожиданных местах. Казалось бы, уже все браузеры адаптированы под затемненный вариант оформления. Но о сайтах этого сказать нельзя, из-за чего даже в темном веб-обозревателе вы наверняка наткнетесь на светлый сайт.

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Почему темная тема так популярна

Таким образом, я не пользуюсь темной темой ровно по трем причинам: она доставляет дискомфорт для глаз, не влияет на автономность моего смартфона, а некоторые приложения под нее до сих пор не адаптированы. В то же время, если взглянуть на результаты опроса, проведенного пару лет назад на нашем сайте, 65% респондентов используют темный режим всегда и лишь 14% вечером.

Несмотря на все недостатки, темная тема очень популярна

Я связываю такую востребованность режима не столько с пользой, которую он приносит, сколько с данью моде. Достаточно вспомнить, как в последние годы активно эксплуатировался черный цвет. Черными стали делать бургеры, чипсы и все на свете. Неужели так еда выглядит аппетитнее? Конечно же, нет. Просто черный цвет был и остается иконой стиля, волну популярности которого в том числе оседлали в Google, выпустив Android с темной темой на борту. Интересно, а как сейчас изменилось отношение пользователей к такому оформлению интерфейса. Расскажите об этом в комментариях.

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1 комментарий
  1. DrMeth

    Только тёмная тема рулит, остальное для блондинок.

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