Почему я не советую вам пользоваться браузером Brave

Наверное, вот уже год или полтора, как все вокруг форсят браузер Brave. О нём пишут так много, что в какой-то момент едва ли не каждый начал думать: им пользуются все, кроме меня. Очевидно, что активное продвижение является частью продуманной рекламной стратегии, направленной на повышение узнаваемости бренда и планомерный прирост аудитории, ведь в какой-то момент даже ваш покорный слуга решил, что не имеет права игнорировать новый тренд. Скажу честно, тогда из моего эксперимента, заключавшегося в попытке пересесть с Chrome на Brave, ничего не вышло. И, как я вижу теперь, хорошо, что всё так получилось.

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Создатели Brave позиционируют его как самый защищённый браузер. Несмотря на то что он основан на движке Chromium, разработчики особым образом его усовершенствовали, добавив ряд защитных механизмов. Например, они исключили из браузера алгоритмы отслеживания Google, запретили перекрёстное отслеживание между сайтами, включили блокировку скриптов и трекеров, анализирующих поведение посетителей. Таким образом удаётся обеспечивать конфиденциальность пользователей, не позволяя сайтам демонстрировать им рекламу, основанную на их предпочтениях. Словом, всё здорово.

Безопасен ли браузер Brave

Но, чтобы там ни пытались говорить нам создатели Brave, ссылаясь на его абсолютную надёжность, этот браузер ни разу не проходил аудита безопасности, способного подтвердить истинность заявлений разработчиков. Это универсальная процедура, которую проводят в отношении сайтов, сервисов и браузеров на основе стандартов, изложенных в руководстве для «современных безопасных браузеров». Оно включает в себя проверку по следующим критериям:

Аудит безопасности браузеров

Поддержка механизма мастер-паролей;

Встроенный механизм обновления;

Поддержка механизма блокирования сбора телеметрии;

Поддержка правила ограничения домена;

Поддержка политики защиты контента;

Поддержка целостности субресурсов;

Поддержка профилей браузера;

Организационная прозрачность браузера.

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Казалось бы, ну не проходил и не проходил. Разве мало таких браузеров? Да и кто вообще сказал, что этот аудит безопасности действительно что-то даёт? Однако намёк на нечистоплотность Brave возник откуда его совсем не ждали. Как оказалось, браузер отслеживает сайты, которые посещает пользователь, с целью обнаружения криптовалютных бирж, чтобы в нужный момент подставить рефератную ссылку. Затем, если пользователь регистрируется или что-то покупает на бирже, создатели Brave получают комиссию. Таким образом они зарабатывают неплохие деньги, учитывая, что зачастую комиссии могут достигать 50%.

Как обманывают разработчики Brave

На самом деле в желании разработчиков немного заработать нет ничего плохого. Но ведь сам факт того, что браузер может определить сайт, сформировать реферальную ссылку под каждого пользователя, а затем отправить эти данные на сервера своих создателей для идентификации, уже вызывает настороженность. В конце концов, я бы очень не хотел, чтобы браузер, на который я возлагаю задачу по обеспечению своей конфиденциальности, мог вести подобную деятельность в тайне от меня самого. И уж тем более, когда речь заходит о таком щепетильном деле, как торговля криптовалютой.

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Когда об этом стало известно, создатели Brave подтвердили, что сотрудничают с криптовалютными биржами и не видят ничего плохого в том, чтобы получать комиссию с пользователей. Тем не менее, они пообещали удалить этот механизм из браузера с выходом следующего обновления – во избежание дальнейшего скандала. Но даже если они и сделают это, то репутация проекта, как ни крути, уже подмочена. Поэтому я бы не рекомендовал вам пользоваться Brave, если ваша цель – обеспечение собственной безопасности в Сети.