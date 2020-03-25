Почему я никогда не чищу кэш на Android и вам не советую

Наверное, все хотя бы раз задавались вопросом, а не пришла ли пора почистить кэш смартфона. Он не приходил в голову только тем, кто делает это на постоянной основе, исправно удаляя данные, которые накопила система и приложения. Зачем? Одни таким образом стараются просто держать свой аппарат в чистоте, другие искренне верят, что удаление кэша позволит повысить быстродействие системы, а третьи делают это просто потому, что так делают все. Я, как приверженец рационального подхода во всём, кэш не удаляю от слова совсем. Объясняю на пальцах, почему.

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Я совру, если скажу, что никогда не чистил кэш сам. Я хорошо помню те смутные времена, когда 4 и 8 ГБ памяти были нормой, а Android-смартфоны – даже флагманские – начинали тормозить сразу после того, как их доставали из коробки. Тогда чистка кэша казалось логичным и вполне эффективным способом по недопущению переполнения встроенного хранилища и замедления операционной системы. Поэтому категория приложений-клинеров, или, по-простому, чистильщиков, была в Google Play одной из самых популярных. Но сегодня в них нет никакого смысла.

Что такое кэш и зачем он нужен

Кэш – это небольшие объёмы ключевых данных, которые приложения, сайты и онлайн-сервисы сохраняют на устройстве для быстрого доступа при последующих запусках. Дело в том, что все современные программы устроены таким образом, что получение данных из кэша у них происходит быстрее, чем выборка исходных данных из удалённого источника. В этом смысле кэш является технологическим аналогом привычек, которые приложение изучает и запоминает, а потом выстраивает модель взаимодействия с вами, основываясь на этих привычках.

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Многие думают, что файлы кэша как-то засоряют систему и заставляют смартфон работать медленнее, но это не так. Напротив, они позволяют ему работать быстрее, поскольку не вынуждают обрабатывать данные заново, а просто берут их из специального раздела хранилища. Браузеры сохраняют информацию о часто посещаемых ресурсах, чтобы тратить меньше времени на их загрузку при последующих обращениях. Удалите их и сайты начнут обрабатываться медленнее. То же самое касается и других приложений – от видеохостингов вроде YouTube и социальных сетей вроде «ВКонтакте» или Facebook.

Нужно ли удалять кэш на Android

Нет никакого смысла в том, чтобы удалять файлы кэша.

Во-первых, потому что с ними все приложения и сервисы, которые установлены на вашем смартфоне, начинают работать быстрее.

Во-вторых, потому что они занимают настолько мало места, что вы даже не заметите их.

В-третьих, файлы кэша имеют свойство повторно накапливаться ровно в том виде, в котором они были изначально.

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Google уже давно научила Android грамотно работать с файлами кэша – хоть с системными, хоть в приложениях. Серьёзный переворот в этой области случился в 2016 году, когда вышла Android 7.0 Nougat. Если до того момента в меню восстановления операционной системы была возможность сброса системного кэша, то после – он исчез. В результате вышло даже лучше, чем на iOS.

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Посмотрите на Telegram на моём iPad. Чаще всего я пользуюсь мессенджером именно на Android-смартфоне, где файлы кэша занимают меньше 70 МБ, тогда как на планшете с iOS их больше по объёму примерно в 30 раз. Всё дело в том, что iOS кэширует почти всю информацию, которую получает. Из-за этого фотографии, видеозаписи и другие медиавложения проходят через память устройства и остаются там. Это не плохо, просто эта такая особенность системы. Android ведёт себя более рационально, загружая только ключевые данные, но не скачивает все файлы без разбора.

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Я уже несколько лет не удаляю кэш и прекрасно себя чувствую. У меня не было проблем ни со старым LG G3, ни с LeEco Le 2, ни с Galaxy A51, ни с Honor View 20. Да, я, как, наверное, и все, сталкивался с замедлением работоспособности старых смартфонов. Но тут не нужно искать второго дна и сваливать всю вину на кэш, который якобы тормозит систему. На самом деле ничего такого не происходит и, даже стерев весь кэш, вы не вернёте аппарату былое быстродействие, просто потому что он устарел и банально перестал тянуть все функциональные обновления, которые на него свалились. Поэтому не порите горячку.