Почему я никогда не чищу память на Android

Я очень часто натыкаюсь на вопросы пользователей Android о том, какое приложение лучше выбрать для чистки смартфона. Причём все настойчиво ищут какое-то особенное приложение, которое бы творило чудеса. Я понимаю, почему этим занимаются владельцы старых смартфонов. Их аппараты уже перестали соответствовать современным реалиям, тянуть актуальный софт из Google Play, а потому эти люди думают, что замедление произошло из-за перегрузки фантомными файлами и кэшем. Но когда чистку проводят просто «для профилактики», я искренне недоумеваю, потому что сам никогда не пользовался утилитами-чистильщиками и не собираюсь.

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Начну, пожалуй, с развенчания главного мифа о чистке. Тут нужно понять, что такого явления, как засорение операционной системы или смартфона, в принципе не существует. Во всяком случае, в том виде, в каком его многие себе представляют. Чисто по умолчанию смартфоны не забиваются «лишними файлами» и не начинают работать из-за них медленнее.

Почему смартфон стал работать медленнее

Возможно, я открою вас страшную тайну, но старые смартфоны начинают работать медленнее, чем новые, просто потому что они старые. Да, это факт, который многим оказывается очень сложно принять, но от него никуда не деться. Старое железо начинает с трудом тянуть свежий софт, последние обновления с новыми функциями, да и наши запросы со временем тоже меняются, и скорость, с которой смартфон выполнял ту или иную задачу ещё пару лет назад, сегодня нас уже не устраивает.

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Нет, конечно, если вы скачаете себе на смартфон всякий программный хлам из интернета вроде нерабочих APK-файлов, приложений-майнеров или троянских программ, понятное дело, ваш аппарат станет работать хуже. Вот только удалить весь этот треш при помощи программ-чистильщиков уже не выйдет, да и «убить» таким образом можно даже новый смартфон за тысячу долларов. В этом случае он не будет отличаться от дешёвого Xiaomi или Meizu.

Чем забивается память смартфона

Так что же, в таком случае, все чистят? Ну, в процессе использования на устройстве и правда копятся какие-то файлы. Однако в моём случае удалять там нечего. Посмотрите на скриншот. Из вроде бы ненужного у меня тут данные приложений, неиспользуемые приложения, остаточные файлы и повторяющиеся файлы.

Но если открыть каждую вкладку и посмотреть, что же в ней скрывается, становится понятно – по крайней мере для меня – что ничего ненужного здесь практически нет. Раздел «Ненужные файлы» хранит в себе кэш, который, как я уже рассказывал, не только не тормозит устройство, а, напротив, позволяет ему работать быстрее. В «Неиспользуемых приложениях» действительно есть софт, которым я пользуюсь редко, но, как ни крути, пользуюсь и удалять его, чтобы потом скачивать заново, смысла не вижу. «Данные приложений» — говорят сами за себя.

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Там есть ещё вкладки с видеороликами, которые я записывал сам, и фотографиями, но, понятное дело, их я удалять не хочу. Остаются только «Остаточные файлы» и «Повторяющиеся файлы». Но, как видите, их вес настолько незначительный, что о них вообще можно и не вспоминать, не говоря уже о том, чтобы скачивать специальное приложение, чтобы очистить 15 МБ памяти. Да оно займёт больше места, чем освободит!

Зачем нужен сервис Google Фото

А как же быть с дубликатами фотографий и другими неудачными снимками, которые приложения для чистки находят и удаляют? Ну, у меня и на этот случай есть решение. Я уже давно пользуюсь «Google Фото», куда все фото и видео сгружаются автоматически. Затем, если сервис находит одинаковые или неудачные кадры, он просто предлагает мне удалить их. То есть, по сути, единственная функция очистки, в которой я нуждаюсь, находится в приложении, которым я хотя бы пользуюсь и работает в полуавтоматическом режиме. Да и то – из-за того, что у меня в «Google Фото» безлимитное хранилище, дубликаты можно не удалять.

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А что касается всякого треша из интернета, который портит людям жизнь, то я его не удаляю. Знаете, почему? Да потому что просто его не скачиваю, а пользуюсь только легальным ПО из Google Play. Ведь зачем мне искать проблемы на свою голову, если я могу найти нужные приложения в официальном каталоге?