Если в 2026 году вы покупаете смартфон на несколько лет вперёд, объём оперативной памяти, который также влияет и на быстродействие Android, стал куда более важным параметром, чем раньше. 8 ГБ оперативки уже не хватает для самых свежих функций ОС, и причина не в маркетинге, а в том, как устроен современный софт, работающий на наших устройствах. Разбираемся, почему планка поднялась до 12 ГБ и кому это действительно важно.

Почему смартфону нужно много оперативной памяти

Главная причина роста требований к объему ОЗУ современных смартфонов — переход на нейросети нового поколения, которые уже встроены в большинство моделей и работают локально, а не на удалённом сервере. Чтобы нейронка отвечала быстро, её приходится постоянно держать загруженной в оперативную память. Без этого запрос пришлось бы каждый раз ждать по несколько секунд.

У локального ИИ есть понятные плюсы: он работает быстрее, лучше защищает личные данные и часто функционирует без интернета. Инструменты Google вроде ластика, удаляющего лишние объекты с фото, а также определение текста на картинках как раз рассчитаны на то, чтобы убирать рутину из повседневных задач, а обработка запроса начинается сразу, без поездки данных на сервер и обратно. Расплата за это — несколько гигабайт памяти, которые постоянно заняты под нейросеть.

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Если хотите понять базу, мы отдельно объясняли, зачем Android-смартфону много оперативной памяти и на что она реально влияет в повседневном использовании.

Сколько весят нейросети для Android

Чтобы увидеть масштаб проблемы, достаточно посмотреть на свежие модели Pixel и на новые версии ИИ-модели Gemini Nano. Языковые модели Gemma 4 E2B и E4B, которые использует Google, весят 4,2 ГБ и 5,9 ГБ — то есть только под одну модель уходит почти столько же памяти, сколько раньше хватало на всю систему с парой приложений.

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Чтобы при этом оставалось место под остальные приложения, нужен смартфон с 12 ГБ оперативки и больше. Для сравнения: предыдущей версии, Nano 3, хватало менее 4 ГБ — то есть самые мощные модели на устройстве становятся крупнее. А набор функций под общим названием Gemini Intelligence прямо указывает минимум в 12 ГБ оперативной памяти. В итоге прошлогодние середняки и даже часть дорогих моделей с 8 ГБ уже исключены из самых свежих ИИ-возможностей.

Google не бросает покупателей бюджетных устройств: для слабых аппаратов на Android Go готовят урезанный набор функций под названием Gemini Go. Но и ему нужно хотя бы 2 ГБ свободной памяти, а такие телефоны часто несут на борту всего 4 ГБ суммарно.

Почему 8 ГБ оперативки мало для Android в 2026 году

Ещё недавно 8 ГБ считались более чем достаточным объёмом — этого хватало, чтобы держать в памяти две-три игры одновременно и не закрывать приложения. Если убрать ИИ из уравнения, 8 ГБ всё ещё с запасом покрывают повседневные задачи. Проблема в том, что развитие смартфонов сейчас крутится именно вокруг ИИ-функций, а они прожорливы по памяти.

Есть и неприятный нюанс для тех, кто ИИ не планирует использовать вообще. Поскольку модель постоянно висит в памяти, смартфон с 12 ГБ ближе к 7 ГБ реально свободной памяти под приложения и игры. То есть часть памяти как бы зарезервирована под функции, которые вам могут быть не нужны.

Тенденцию закрепляет не только Android. Apple Intelligence изначально требовал 8 ГБ оперативки, а с iOS 27 планка для ИИ-функций на устройстве подскочила до тех же 12 ГБ. В результате самые свежие ИИ-возможности Apple поддерживают только iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air — давняя традиция долгой обратной совместимости в линейке iPhone, по сути, прервалась.

Сколько оперативной памяти брать в Android-смартфоне в 2026 году

Вывод простой: покупка смартфона с 8 ГБ в 2026 году означает, что вы заранее отрезаете себя от свежих и будущих ИИ-функций Android и iOS. Более того, даже 12 ГБ могут устареть за два-три года из-за скорости изменений — то, что вчера было избытком, рискует опуститься ниже минимальных требований.

Поэтому при покупке стоит брать как можно больше памяти, тратите вы условные 600 долларов на середняк или больше 1000 долларов на флагман. На самом верху рынка хватает флагманов с 16 ГБ, хотя за такой объём иногда приходится доплачивать, выбирая версии с большим хранилищем на 512 ГБ или 1 ТБ. Даже более массовые варианты — Galaxy S26, S26 Plus и Z Flip 7 — идут с 12 ГБ, и этого пока достаточно.

Главная ложка дёгтя в том, что памяти сейчас не докупишь дёшево: из-за дефицита и роста цен на чипы памяти большой объём ощутимо влияет на итоговую стоимость смартфона. Мы уже разбирали, сколько оперативки теперь будет в Android-смартфонах и почему это бьёт по цене.

Кому критичен объём оперативной памяти в Android, а кому можно не переживать

Если вы берёте смартфон на пять лет вперёд и хотите оставаться в струе ИИ-функций, ориентир однозначный — 12 ГБ оперативной памяти как минимум, а лучше больше, если бюджет позволяет. Это страховка от того, чтобы устройство не выпало из обновлений с новыми возможностями раньше времени.

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А вот если ИИ-инструменты вам безразличны и нужен телефон под мессенджеры, навигацию, камеру и пару игр, то 8 ГБ всё ещё нормально справятся с повседневными задачами — просто не рассчитывайте на самые свежие нейросетевые функции. Главное — трезво понимать, за что именно вы платите, и не переплачивать за память, которую не будете использовать, но и не экономить, если ИИ для вас в приоритете.