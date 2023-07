Почему я никогда не включаю Always On Display на смартфоне, хотя все хвалят эту функцию

Одной из причин, заставивших меня однажды купить смартфон с AMOLED-экраном, стало наличие функции Always On Display, суть которой сводится к тому, что дисплей всегда остается включенным, показывая время и пропущенные уведомления. До непосредственного знакомства функция представлялась очень полезной, а сторонние отзывы только подкрепляли такое мнение. Но на практике оказалось, что активный экран блокировки приносит только вред, а его хоть какая-то польза вызывает серьезные сомнения.

Смартфон быстро разряжается

Функция активного экрана представлена только на устройствах с AMOLED-экранами, поскольку такой тип матриц энергоэффективнее IPS за счет отключения пикселей при отображении черного цвета. Все это наводит на мысль, будто работа Always On Display не сказываться на автономности, но мне хватило пары дней, чтобы убедиться в обратном.

Буду честен: никаких исследований на этот счет я не проводил, однако мои ощущения от использования активного экрана подтверждают тесты десятков коллег. Так, ребята с сайта 4PDA еще в 2021 году проанализировали влияние Always On Display на заряд, взяв в качестве подопытного смартфон vivo V21. Выяснилось, что за 5 дней смартфон в режиме ожидания с AOD разрядился на 88%, а за тот же период без AOD — на 15%.

За сутки Always On Display потребляет 17%, а смартфон без активного экрана — 3%. Разница колоссальная. Несмотря на энергоэффективность AMOLED, в фоновом режиме устройство разряжается более чем в 5 раз быстрее. Вот и думайте.

Ограничение работы активного экрана

Always On Display нужен для того, чтобы вы всегда видели текущее время и пропущенные уведомления. Но на некоторых смартфонах разрекламированная функция на это не способна. На многих сравнительно недорогих моделях стоит ограничение активного экрана на 10 секунд, по истечении которых дисплей принудительно гаснет.

В отдельном материале я рассказывал, как снять ограничение Always On Display, однако там же отметил, что после таких манипуляций смартфон быстро разряжается. В чем тогда смысл этого AOD, мне непонятно.

Почему смартфон отвлекает

Работая за ноутбуком, я кладу/ставлю смартфон на стол, чтобы в нужный момент взять его для проверки уведомлений или ответа на звонок. И в таком сценарии Always On Display абсолютно бесполезен. Время показывают часы ноутбука, а звонок или уведомление я и так не пропущу. Кроме того, подключив смартфон к ПК через Связь с Windows, можно сразу вывести все оповещения на лэптоп.

Помимо того, что функция в таком сценарии является бесполезной, она постоянно отвлекает. Твой взгляд то и дело падает на экран смартфона, где высвечиваются часы с картинкой, которые к тому же постоянно перемещаются во избежание выгорания пикселей.

Чем заменить Always On Display

Пользу от Always On Display я не могу найти не только для себя, но и для любого другого человека, чем бы он ни занимался в течение дня. Работая на заводе, вы вряд ли будете держать в одной руке гаечный ключ, а в другой — смартфон, чтобы постоянно мониторить время и уведомления. Гаджет останется лежать в кармане, после извлечения из которого вы увидите всю пропущенную информацию и без AOD, если активируете пробуждение при взятии в руки:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Активный экран и блокировка». Включите функцию «Пробуждать при взятии в руки».

Здесь же вы найдете другие полезные опции, помогающие не пропустить ничего важного. Например, включение экрана при получении уведомлений, а также его пробуждение двойным тапом.

Еще более бесполеной функция Always On Display выглядит на смарт-часах, где ее нарекли musthave-фичей. Она сильнее сказывается на автономности устройства, а время и так можно увидеть, просто повернув запястье. Вот бы увидеть человека, придумавшего сделать Always On Display на часах…