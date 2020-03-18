Почему я никогда не закрываю приложения на Android и вам не советую

Эта статья, как, впрочем, и многие до неё, родилась из бытового разговора с одним из моих знакомых. Как-то раз он спросил меня, сколько приложений можно держать запущенными в фоновом режиме, чтобы смартфон не разряжался слишком быстро. Признаюсь честно, меня тот вопрос поставил в ступор. Ведь, получается, что мой товарищ был твёрдо уверен, что заполненное меню многозадачности приводит к повышенному энергопотреблению, и желал выяснить, в какой именно момент смартфон начинает потреблять так много ресурсов, что это становится заметно. Если вас гложет тот же вопрос, отвечу вам немного шире, чем ответил ему.

Емкость аккумуляторов растет, но автономность — нет. Почему?

Сам я приложения на Android не закрываю уже давно. Эта привычка у меня появилась ещё с тех времён, когда моим единственным смартфоном был iPhone. Кажется, тогда кто-то из представителей Apple выступил с заявлением, что закрытие фоновых программ не только не экономит зарядку, а, напротив, расходует её ещё больше. Звучит, действительно, странно, но, как оказалось, iOS настолько энергоэффективна, что приложения, оказавшись в фоне, просто замирают и перестают подавать признаки жизни, создавая впечатление, что их там нет. А вот активные действия по запуску меню многозадачности и последовательному закрытию каждой открытой программы ресурс батареи, как ни крути, расходуют.

Нужно ли выгружать приложения на Android

Поэтому, когда я почти полностью перешёл на Android, своим принципам я решил не изменять. Не то чтобы мне было сложно закрыть запущенные программы, однако я настолько привык к тому, что этого делать не нужно, что мне было банально лень. Тем не менее, страх того, что моя халатность может стоить мне нескольких минут, а может быть, и часов автономной работы, меня не покидал, и я решил проверить, что к чему.

Все, что вам нужно знать о работе аккумулятора вашего Android-смартфона

Эксперимент, который я решил провести, был довольно простым. Я просто решил сравнить, как быстро сядет зарядка моего смартфона, если я буду закрывать приложения и если не буду этого делать. Возможно, мой вариант тестирования покажется вам не совсем показательным, но поскольку я использую смартфон всегда примерно одинаково (переписка в мессенджере, Instagram и изредка веб-сёрфинг), то мне показалось, что это довольно объективный способ выяснить, как правильно работать с многозадачностью.

Расходуют ли приложения в фоне зарядку на Android

Как я и ожидал, результаты по времени автономной работы оказались практически идентичными что в одном, что в другом случае. Нет, конечно, закрытие приложение не оказало особенной нагрузки на аккумулятор, как на iOS, но зато и их работа в фоновом режиме зарядку не израсходовала, что тоже плюс. Тем не менее, я допускаю, что разный софт может функционировать по-разному, а потому, если вы точно знаете, что какие-то из ваших программ активируются в фоне и расходуют ресурс аккумулятора, у меня есть для вас отличное решение.

Зачем нужно калибровать аккумулятор и как это сделать

Большинство смартфонов под управлением Android имеют своего рода контроллер, который следит за тем, как работают приложения и препятствует перерасходу энергии. На аппаратах Huawei он располагается в разделе «Запуск приложений». Просто найдите его в «Настройках» и включите функцию автоматического управления. Она будет блокировать автоматический запуск приложений в фоновом режиме, запрещая им производить обновления и расходовать энергию или интернет-трафик.

Как снизить расход энергии в фоне на Android

Насколько эффективен этот механизм, видно на скриншоте выше. Я не выгружаю приложения из памяти, и они продолжают висеть в фоне, не расходуя или практически не расходуя ресурс аккумулятора. Но не потому, что приложения так хорошо оптимизированы или их разработчики озаботились автономностью моего смартфона. Просто мой аппарат, или, вернее, его механизмы блокируют их.

Так, с автономностью разобрались. Но отсутствие видимых изменений во времени работы – это не единственная причина, по которой я не закрываю приложения. Не знаю, с чем это связано, но иногда Android может грешить тем, что банально перестаёт присылать уведомления от какого-то приложения. Шаманить с настройками бесполезно – система как блокировала оповещения, так и блокирует их либо делает вид, что их нет совсем.

Не приходят уведомления на Android. Что делать

Тем не менее, мой личный опыт показал, что пуши не приходят только в том случае, если приложение выгружено из памяти. Стоит открыть его и оставить работать в фоновом режиме – пусть и под надзором контроллера – и оно вновь продолжит слать вам уведомления. К сожалению, доподлинно мне так и не удалось выяснить, с чем именно это связано, но факт остаётся фактом, так что я лучше буду держать приложения в фоне, чем страдать от отсутствия уведомлений.

Нам нужны смартфоны со съёмными аккумуляторами

Ну, и, третья причина, — это рационализм. Я по жизни стараюсь придерживаться рационального подхода во всём: не мариновать шашлык в майонезе, потому что майонез – это яйца, масло и уксус, не покупать личный автомобиль, если поездки на такси обходятся дешевле, и, конечно, не закрывать приложения, если в этом нет никакого смысла. Вы только подумайте, сколько раз за свою жизнь вы проделывали эти манипуляци.

И ладно ещё, если в прошивке вашего смартфона есть одна кнопка для того, чтобы закрыть все программы разом, но ведь очень многие делают это вручную, десятки раз свайпая пальцем по экрану и стирая на нём олеофобный слой. А задумывались ли вы, зачем вы это делаете? Наверняка да, но скорее всего всякий раз отвечали себе неверно, ошибочно полагая, что закрытие либо экономит ресурс аккумулятора, либо позволяет работать смартфону быстрее. Но ни то, ни другое, конечно же, неверно.

Будьте рациональными.