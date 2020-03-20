Google Assistant – просто супер-помощник. Я не перестаю удивляться, как Google удалось сделать его настолько умным, полезным и удобным. Особенно разница была заметна на фоне Siri, которой, откровенно говоря, пользоваться было невозможно в принципе. Поэтому, когда я понял, что Google Assistant, не только правильно распознаёт мои запросы, произнесённые даже с набитым ртом, даёт на них правильные ответы, а заодно ещё и выполняет не самые мелкие поручения, я понял, что это лучшее из того, что могло случиться с искусственным интеллектом. Но знакомство с Алисой всё изменило.

Как ассистент Яндекса удивляет пользователей

На самом деле я брался тестировать Алису ещё на заре её развития года эдак три назад. Тогда мне очень понравилось её живое произношение, которое сильно контрастировало с синтезированным компьютерным голосом Google Assistant. Однако в остальном это была малополезная разработка, годившаяся только для того, чтобы убить время пространной беседой, которую Алиса – надо отдать ей должное – вела довольно хорошо. Жаль только на большее она не годилась, и я благополучно о ней забыл на следующую пару лет.

Что лучше для умного дома: Алиса или Google Assistant

Вернуться к Алисе меня побудила покупка умных светильников от Xiaomi, которыми мне загорелось управлять голосом. Сначала я, конечно, попробовал настроить управление через Google Assistant, но у меня почему-то то и дело слетали все конфигурации, так что, понятное дело, пользоваться этим было нельзя. Тогда я установил Алису, так как слышал, что она с умным домом управляется на ура, быстренько всё настроил и понял, что, да, слухи не были ложью. Алиса могла не только включить и выключить свет, но ещё и регулировала цветовую температуру, делала свет ярче или темнее в зависимости от того, о чём я её просил.

Алиса — так ли хорош голосовой ассистент Яндекса?

Но поскольку только ради этого отказываться от Google Assistant было бы немного неразумно, я стал исследовать функции Алисы дальше.

С оформлением подписки на Яндекс.Плюс и банковской карты «Тинькофф x Яндекс» я стал активнее пользоваться Яндекс.Музыкой и Яндекс.Такси. Первый сервис после оформления абонемента стал бесплатным, а второй позволил получать кэшбек и скидку на поездки. Тут-то Алиса мне и пригодилась. Во-первых, теперь я получил возможность просто просить её включить мои любые треки или предложить мне что-нибудь новенькое, а в случае с извозом, вместо того чтобы набирать адреса в приложении Яндекс.Такси вручную, мог просто попросить вызвать машину командой «Вызови такси домой». Алиса сама определяла, где я нахожусь и подавала машину туда, куда нужно. В результате вызов такси стал занимать вместо полутора-двух минут всего 3-5 секунд.

Можно ли выключать телевизор голосом со смартфона

Круто? Да, но мне было недостаточно. Однако на моё счастье, примерно в то же время Samsung объявила о том, что теперь часть её телевизоров работает с Алисой, позволяя управлять ими при помощи голоса. Я проверил, и моя модель оказалась в списке. Я быстренько провёл необходимые манипуляции, установил сопряжение между телевизором и смартфоном с установленной Алисой и обзавёлся ещё одним умным устройством. Скажу сразу, управлять воспроизведением, громкостью и другими аспектами голосом – неудобно и банально долго. Куда проще нажать на кнопку на пульте. А вот выключать телевизор перед сном, когда не знаешь, куда делся пульт, — милое дело. Ведь не будешь же полусонный вставать с постели и искать его, а смартфон, как ни странно, всегда у изголовья и готов прийти на помощь.

Как Алиса вела диалог с Siri и говорила сама с собой…

Довольно показательно, впрочем, что все эти манипуляции я всегда совершал из отдельного приложения и не назначал Алису штатным голосовым помощником вместо Google Assistant. Случилось это совершенно неожиданно даже для меня.

В какой-то момент я начал пользоваться ещё и определителем номеров от Яндекса, поскольку стал получать кучу ненужных звонков. Однако проблема была в том, что в последних версиях Android появилось ограничение, которое позволяет сканировать номера только штатному голосовому ассистенту. Поэтому, чтобы разрешить Яндексу определять мои номера, мне не оставалось ничего другого, кроме как назначить Алису помощником по умолчанию, дав ей возможность определять источник звонка и выводить информацию о нём на экран прямо во время вызова.

К настоящему моменту Алиса является моим основным помощником уже около трёх или четырёх месяцев. Да, кое в чём она действительно уступает Google Assistant. Например, её нельзя заставить читать содержимое веб-страницы или вернуть ошибочно купленное приложение в Google Play. Но – вот беда – покупать новый софт, тем более случайно, я перестал уже давно, а читать всё-таки предпочитаю самостоятельно, чтобы лишний раз не травмировать свой внутренний голос, который сильно раздражается, когда текст зачитывает не он. В общем, я остался доволен и вам рекомендую как минимум попробовать Алису.