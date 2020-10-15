Почему я отказался от жестов на Android в пользу кнопок под экраном

Жесты или кнопки? Каждый сам решает, как ему удобнее управлять Android, и единого мнения здесь быть не может. Поэтому производители не решаются оставить что-то одно и убрать другое. Более того, многие из них предлагают пользователям гибридные методы взаимодействия с интерфейсом ОС, позволяя использовать и жесты, и кнопки. Слишком уж непохожи друг на друга пользователи, которые к тому же могут менять своё мнение относительно удобных способов управления в ту или иную сторону. Как я.

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Сколько я пользуюсь Android, столько я взаимодействовал с ним через кнопки под экраном, но после обновления до Android 10 решил включить жесты. Во-первых, мне нравились жесты на iPhone, во-вторых, кнопки успели мне порядком поднадоесть, а, в-третьих, я прочитал, что молодым управлять ОС жестами проще, чем пожилым, а чувствовать себя стариком я совершенно не хотел. Поначалу, скажу честно, особенного удобства я не ощущал, но всё-таки попытался привыкнуть.

Как работают жесты на Android

Привыкал я недолго. Поэтому, наверное, уже через пару-тройку дней я освоился и перестал ошибаться. Ещё через пару недель совсем отвык от кнопок и даже убедил себя, что мне нравится. Хотя, конечно, нравилось в жестах мне только одно – жест переключения между запущенными приложениями. Он позволял свайпать по нижней части экрана вправо или влево, пролистывая таким образом программы, работающие в фоновом режиме. Это реально удобно, потому что теперь не нужно было открывать меню многозадачности, что немного экономило время и уже совершенно не раздражало.

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Правда, только жест переключения и доставил мне удовольствие. Потому что использование всех остальных – это сущий ад. Допускаю, что дело в моём смартфоне, но почему-то многие жесты срабатывают через раз. Особенно это касается жеста возврата, который требует свайпнуть от края до середины экрана. Периодически этот жест распознаётся как неудачная попытка просто пролистнуть экран, из-за чего нужного действия не происходит, что очень сильно бесит.

Вообще жест возврата – это отдельная история. Помимо того, что он время от времени вообще не срабатывает, он ещё и работает по обоим сторонам экрана. Казалось бы, так должно быть удобнее, но дело в том, что в приложениях для Android широко распространены контекстные меню, которые вызываются свайпом от левой грани экрана.

В результате когда мне было нужно вызвать контекстное меню, я просто возвращался на шаг назад, а, когда нужно было вернуться назад — я вызывал контекстное меню. В общем, полная дичь, которая бесила похлеще всего остального.

Проблемы жестов на Android

Другая проблема жеста возврата, скорее всего, касается только смартфонов Huawei и Honor. Она состоит в том, что в прошивках EMUI и Magic UI запуск функции разделения экрана тоже производится по свайпу от левой грани экрана. Просто тянуть для этого нужно чуть дольше, что, впрочем, не доставляет никакого удобства.

Поэтому хоть я и нечасто пользовался функцией разделения экрана, но запустить её с первой попытки мне так ни разу и не удалось. Прежде, чем это случалось, я, кажется, уже успевал стереть все узоры на своих пальцах, формирующих отпечатки.

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Жест вызова меню многозадачности тоже срабатывает далеко не всегда. Если вы свайпните по экрану снизу вверх, находясь в каком-либо приложении, с большой долей вероятности, система просто перебросит вас на рабочий стол. Только оттуда вы сможете запустить меню многозадачности без каких-либо проблем.

Но стоило мне включить подэкранные кнопки, как я испытал настоящий кайф. Я тут же понял, чего добровольно лишил себя несколько месяцев назад. Я думал, что привык к жестам, но это было не так. Я просто отвык от кнопок, которые были по-настоящему удобным способом взаимодействия с интерфейсом операционной системы. Возможно, у меня стариковские наклонности, возможно, Альцгеймер где-то за углом, но вы как хотите, а я буду пользоваться именно кнопками.