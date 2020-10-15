Почему я отказался от жестов на Android в пользу кнопок под экраном

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 1

Жесты или кнопки? Каждый сам решает, как ему удобнее управлять Android, и единого мнения здесь быть не может. Поэтому производители не решаются оставить что-то одно и убрать другое. Более того, многие из них предлагают пользователям гибридные методы взаимодействия с интерфейсом ОС, позволяя использовать и жесты, и кнопки. Слишком уж непохожи друг на друга пользователи, которые к тому же могут менять своё мнение относительно удобных способов управления в ту или иную сторону. Как я.

Жесты Android

Управление жестами на Android не такое уж удобное, как могло бы показаться

Google добавит в Android новый режим энергосбережения

Сколько я пользуюсь Android, столько я взаимодействовал с ним через кнопки под экраном, но после обновления до Android 10 решил включить жесты. Во-первых, мне нравились жесты на iPhone, во-вторых, кнопки успели мне порядком поднадоесть, а, в-третьих, я прочитал, что молодым управлять ОС жестами проще, чем пожилым, а чувствовать себя стариком я совершенно не хотел. Поначалу, скажу честно, особенного удобства я не ощущал, но всё-таки попытался привыкнуть.

Как работают жесты на Android

Жест возврата

Худший жест на Android — это жест возврата

Привыкал я недолго. Поэтому, наверное, уже через пару-тройку дней я освоился и перестал ошибаться. Ещё через пару недель совсем отвык от кнопок и даже убедил себя, что мне нравится. Хотя, конечно, нравилось в жестах мне только одно – жест переключения между запущенными приложениями. Он позволял свайпать по нижней части экрана вправо или влево, пролистывая таким образом программы, работающие в фоновом режиме. Это реально удобно, потому что теперь не нужно было открывать меню многозадачности, что немного экономило время и уже совершенно не раздражало.

Как производители Android-смартфонов выиграют от выхода iPhone 12

Правда, только жест переключения и доставил мне удовольствие. Потому что использование всех остальных – это сущий ад. Допускаю, что дело в моём смартфоне, но почему-то многие жесты срабатывают через раз. Особенно это касается жеста возврата, который требует свайпнуть от края до середины экрана. Периодически этот жест распознаётся как неудачная попытка просто пролистнуть экран, из-за чего нужного действия не происходит, что очень сильно бесит.

Вообще жест возврата – это отдельная история. Помимо того, что он время от времени вообще не срабатывает, он ещё и работает по обоим сторонам экрана. Казалось бы, так должно быть удобнее, но дело в том, что в приложениях для Android широко распространены контекстные меню, которые вызываются свайпом от левой грани экрана.

В результате когда мне было нужно вызвать контекстное меню, я просто возвращался на шаг назад, а, когда нужно было вернуться назад — я вызывал контекстное меню. В общем, полная дичь, которая бесила похлеще всего остального.

Проблемы жестов на Android

Включить жесты

Если вы намучились с жестами, как и я, включите кнопки

Другая проблема жеста возврата, скорее всего, касается только смартфонов Huawei и Honor. Она состоит в том, что в прошивках EMUI и Magic UI запуск функции разделения экрана тоже производится по свайпу от левой грани экрана. Просто тянуть для этого нужно чуть дольше, что, впрочем, не доставляет никакого удобства.

Поэтому хоть я и нечасто пользовался функцией разделения экрана, но запустить её с первой попытки мне так ни разу и не удалось. Прежде, чем это случалось, я, кажется, уже успевал стереть все узоры на своих пальцах, формирующих отпечатки.

Новый вирус для Android блокирует смартфоны от имени МВД РФ

Жест вызова меню многозадачности тоже срабатывает далеко не всегда. Если вы свайпните по экрану снизу вверх, находясь в каком-либо приложении, с большой долей вероятности, система просто перебросит вас на рабочий стол. Только оттуда вы сможете запустить меню многозадачности без каких-либо проблем.

Но стоило мне включить подэкранные кнопки, как я испытал настоящий кайф. Я тут же понял, чего добровольно лишил себя несколько месяцев назад. Я думал, что привык к жестам, но это было не так. Я просто отвык от кнопок, которые были по-настоящему удобным способом взаимодействия с интерфейсом операционной системы. Возможно, у меня стариковские наклонности, возможно, Альцгеймер где-то за углом, но вы как хотите, а я буду пользоваться именно кнопками.

Теги
Новости по теме
Huawei начала обновлять смартфоны до EMUI 10 в России
Под какую музыку работать дома? Послушайте новый альбом The Weeknd
Лонгриды для вас
Какие функции в Android 10 я ценю больше всего

Android 10 вышла уже достаточно давно – аж прошлой осенью, - а многие до сих пор либо так и не получили обновления, либо, если получили, то даже не пытались в нём разобраться. По сути, в этом нет ничего странного, потому что для большей части пользователей важен только сам факт выхода обновлений, и они совершенно не заботятся о том, какие нововведения оно в себе содержит. Но со временем даже они начинают интересовать, чем примечательна последняя сборка ОС, а потому в Сети всё чаще появляются вопросы вроде «что нового в Android 10?», «какие функции есть в Android 10?» и так далее. Восполняем пробел.

Читать далее
Записать звонок на Android
Как записать телефонный разговор на смартфонах Huawei и Honor

Вы знаете, что такое конфиденциальность? Видимо, нет, раз начали искать в гугле, как записать звонок на Android. Ну, либо знаете, но плевать хотели на все эти моральные установки, возникшие непонятно откуда. Причём вероятность того, что вы относитесь именно к пользователям из второй категории, куда выше. Во всяком случае, мой личный опыт показывает, что о конфиденциальности, приватности и прочей чепухе знает едва ли не каждая собака. А вот о возможностях по грамотному обходу навязанных этими самыми установками ограничений, как ни странно, знает не так много людей.

Читать далее
Google Фото
Как пользоваться Гугл фото на Android

«Google Фото», как это обычно бывает у Google, - очень сложный сервис. Но не для понимания – с логикой интерфейса как раз никаких проблем нет, - а с точки зрения функциональных возможностей. Задумывавшийся изначально как хранилище фотографий и видеозаписей в облаке, этот сервис со временем превратился в удобный инструмент обработки изображений, превосходя по своим качествам даже встроенный редактор Инстаграма. Объясняю на пальцах, что умеет «Google Фото» и как с его помощью обрабатывать снимки перед публикацией.

Читать далее

1 комментарий Оставить свой

  1. nikelboy

    Я бы хотел на вас посмотреть как вы пользуетесь кнопками на смартфоне 6.5 дюйма или больше.)) Пользуюсь oneplus 5T, и на мой взгляд жесты это лучшее что можно было придумать.

Новый комментарий