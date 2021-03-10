Почему я перестал пользоваться расширениями для Google Chrome

Основным преимуществом Chrome всегда считались расширения. Несмотря на серьёзную прожорливость браузера, пользователи всё равно предпочитали его. Ведь благодаря расширениям Chrome превращался в самую настоящую операционную систему в операционной системе, предлагая неимоверно обширный перечень программных возможностей. С их помощью можно было сделать всё – от настройки предварительной загрузки ссылок до использования паролей из iCloud. Но с некоторых пор я вообще перестал пользоваться расширениями. Объясняю на пальцах, почему.

Chrome жрёт оперативку? Google это исправит

Расширения – это чрезвычайно удобная, но оттого не менее опасная штука. Многие даже не догадываются об этом, но именно они серьёзно подрывают защиту браузера и ваших личных данных. Но если на то, что кому-то станут известны мои поисковые запросы или онлайн-покупки, мне, в общем-то, наплевать, то вот мои пароли, которые я ввожу, данные банковских карт и паспортные данные, которые мне время от времени приходится заполнять на тех или иных сайтах, я бы предпочёл держать в тайне от посторонних.

Как проверить расширение в Chrome

Практически любое расширение – оно ведь расширение для браузера, на минуточку – может считывать содержимое сайтов, которые вы посещаете. Их разработчики даже не скрывают этого. Можете проверить сами:

Запустите Google Chrome у себя на компьютере;

Откройте любой сайт из тех, что обычно посещаете;

Наведите мышь на иконку расширения и нажмите на неё;

Прочитайте вторую строку сверху в выпадающем окне.

Там будет написано примерно следующее: расширение может получать доступ к данным сайта и изменять их. Конечно, если нажать на эту строчку, вы попадёте в настройки и сможете закрыть для него эту привилегию. Но только на конкретных сайтах. А теперь представьте, что вам нужно запретить расширению взаимодействовать с содержимым десятков, если не сотен веб-страниц. А ради чего? Наверное, проще вообще отказаться от расширений.

Запрет куков, профили и поиск по вкладкам: Google выпустила обновление Chrome 89

На момент, когда я решил отказаться от использования расширений, у меня их было всего 5 штук: Gmail (присылало оповещение в браузере о новых сообщениях на эл.почте), Link to Text Fragment (позволяло дать ссылку на конкретную часть страницы), FasterChrome (начинает загружать веб-страницу заранее по наведению курсора на ссылку), Just Read (активирует режим чтения по аналогии с Safari) и iCloud Password (открывает доступ к паролям из iCloud).

Зачем нужны расширения в Chrome?

Если подумать, то у каждого из этих расширений есть замена. Расширением с оповещениями о новых письмах я не пользуюсь уже давно, потому что заменил его ботом в Telegram, ссылки на конкретные фрагменты веб-страницы можно давать официально благодаря специальному флагу, предварительная загрузка страниц решает не так уж много проблем и так далее. Нет, дело не в том, что расширения мне оказались не нужны, а в том, что без них вполне себе можно существовать, не испытывая каких-либо затруднений.

Google будет обновлять Chrome по-новому. Что изменится

Вообще, Google давно пора переосмыслить магазин расширений для Google Chrome. Мало того, что он выглядит как привет из начала 2000-х годов, так ещё и полон всякого треша. Складывается полное впечатление, что за Chrome Web Store поисковый гигант следит ещё хуже, чем за Google Play. Ну ведь можно же проработать жёсткий свод правил, которым были бы обязаны подчиняться разработчики. Не так ли? Но вместо этого Google позволила Chrome Web Store развиваться самостоятельно и практически автономно от неё, чем подвергла пользователей серьёзному риску.