Почему я пользуюсь темной темой на телефоне и вам тоже стоит попробовать

Темная тема в смартфоне — одна из тех настроек, вокруг которых всегда идут нешуточные споры. Одни говорят, что так глазам легче, да и батарея живет дольше, другие считают, что днем читать неудобно, ночью глаза «вытекают», а экономия — вовсе, миф. Правда в том, что темный режим, на самом деле, не универсальная панацея, но у него есть вполне конкретные сценарии, где он действительно лучше светлого.

Например, я пользуюсь темной темой. И не потому, что так стало модно или ради экономии батарейки, а потому что это оказалось удобнее в моих условиях. Тем более, сейчас этот режим совсем не такой, как раньше.

Чем темная тема на телефоне лучше светлой

Главное преимущество темного режима: комфорт в условиях низкой освещенности. Когда вы лежите в кровати, едете ночью в такси или просто листаете ленту социальных сетей в полумраке, белый экран бьет по глазам. Можно, конечно, выкрутить яркость на минимум, но полностью это проблему не решает: светлая тема все равно делает экран большим светлым пятном, просто чуть менее ярким.

Темная тема в таком режиме работает мягче: экран не слепит, не отвлекает, и вы не ловите эффект “зайчиков”, когда после телефона поднимаешь глаза, и сначала видишь прожженные пятна в сетчатке, а только потом адаптируешься к окружающему освещению. Это особенно чувствуется, если приходится читать всякие лонгриды, обзоры или много общаться в мессенджерах.

К тому же, темный режим не всегда подразумевает резкую смену контраста с белого на черный. Да, так было несколько лет назад, когда темный режим только появился в смартфонах и компьютерах. Сейчас же при включении ночной темы белый и черный не просто меняются местами — общий акцент смещается к темным тонам. Например, в Телеграме можно выбрать, какой режим использовать ночью — ”вырвиглазный” контраст черного и белого или спокойную тему с приглушенной палитрой.

И, да, есть еще один фактор, из-за которого я пользуюсь темной темой — мерцание дисплея. Если установить яркость на минимум, экран на базе органических пикселей начинает заметно мерцать. Это замечают не все, но мне “повезло”, так что я вижу так называемый эффект ШИМ уже при снижении подсветки до 30%. Соответственно, при использовании темной темы мерцание не пропадает полностью, но становится менее заметным, так что мне так приятнее.

Экономит ли темный режим заряд батареи

Когда темные режимы только появились в смартфонах, их позиционировали как способ сэкономить заряд батареи. Отчасти это, и правда, работает, но только на телефонах с экранами определенного типа:

Если у смартфона органическая матрица (OLED или AMOLED), темная тема действительно может сэкономить заряд. У таких дисплеев каждый пиксель светится сам по себе, и черный цвет означает, что пиксели светят минимально или не светят вообще. Очевидно, что чем больше на экране темных областей, тем ниже будет энергопотребление, потому что пиксели в них просто отключены.

Если же экран LCD или IPS, темная тема не дает никакого эффекта: подсветка здесь горит одинаково и для светлого, и для темного интерфейса. А черный цвет получается лишь из-за жидкокристаллических фильтров. В таком случае темный режим больше про удобство, чем про автономность.

Почему многие не любят темную тему

Одно время этот режим сильно ругали. Впрочем, как и все новое. Но это было не без причины: как обычно, разработчики операционных систем выкатили фишку, а создатели стороннего софта еще долго не оптимизировали свои программы под два цветовых режима. Из-за чего пользоваться устройством было неприятно: сначала глаза привыкают к темному системному интерфейсу, а потом открывается неадаптированная программа какой-нибудь “Пятерочки” и начинает выжигать расслабленные глаза белым светом.

Вот только эта проблема уже давно решена: почти все программы оптимизированы, даже самые простые и наименее популярные. Умеют переключаться в разные режимы и сайты, которые “общаются” с системой и понимают, когда вам нужно показывать темную версию, а когда — обычную.

Да, единицы приложений и страниц без темного режима все еще существуют. И, чтобы их контрастные “сюрпризы” не раздражали, я делаю простую вещь: включаю темную тему вместе с автояркостью. Тогда даже при внезапном переключении на белый цвет насыщенность последнего оказывается не такой высокой, чтобы устроить глазам взбучку.

Как включить темную тему на смартфоне

Запомните простое правило: не надо превращать темную тему в предмет обожания. Да, она немного экономит заряд, но это не значит, что нужно установить ее железобетонно и навсегда забыть про белый режим интерфейса. Тем более, что сэкономить батарейку на андроиде можно другими способами.

Будьте гибкими. Вот, лично для меня темный режим: это вариант для вечера, а днем я использую светлую тему. Так что у меня прекрасно видно все даже на солнце, а ночью подсветка не бьет в глаза, и ШИМ не докучает сонному мозгу. Все это переключается автоматически на основе системных данных, поэтому телефоном комфортно пользоваться в любое время.

Чтобы включить темную тему, сделайте следующее:

Откройте настройки системы

Перейдите в меню “Экран”

Выберите там “Темный режим”

А чтобы включить автоматическую смену режима, откройте “Темный режим по расписанию” и установите нужное время. Еще в некоторых смартфонах можно настроить переключение темы по времени заката и восхода солнца.