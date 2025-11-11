Почему Яндекс списывает деньги с карты, и как их вернуть

Сервисами Яндекса в той или иной степени пользуется почти каждый житель страны, и с учетом такой широкой аудитории российская компания готова похвастать огромными оборотами финансов. Но порой они, как говорится, проходят мимо кассы. Точнее — мимо пользователей, которые жалуются, что Яндекс списал деньги с карты, хотя никаких покупок не было. В последнее время проблема стала особенно частой, и о ней пишут целые треды в соцсетях. А мы разбираемся, почему Яндекс списывает деньги, и можно ли их вернуть.

За что Яндекс списывает деньги

Чаще всего Яндекс списывает 399 рублей, а это — размер ежемесячного платежа за мультиподписку, открывающую доступ к контенту в Яндекс Музыке и на Кинопоиске. Именно столько она стоит на момент публикации материала, но в скором времени платить придется уже 449 ₽/мес. И это не считая стоимости дополнительных опций.

Также Яндекс списывает деньги за покупки в других сервисах компании:

Яндекс Такси;

Яндекс Еда;

Яндекс Лавка;

Яндекс Маркет;

Яндекс Путешествия.

Суммы тут не фиксированные, поскольку зависят от стоимости товара или услуги, и такие транзакции редко проходят без ведома пользователя. Чаще всего Яндекс списывает деньги за подписку, и вот именно это возмущает тех, кто пишет гневные треды в X и других социальных сетях.

Почему Яндекс списывает деньги с карты

В большинстве случаев Яндекс списывает деньги из-за автопродления подписки. Как правило, человек оформляет пробный период и забывает прочитать правила, согласно которым по его истечении каждый месяц начинает списываться обозначенный условиями размер платежа.

Отключите подписку. Если вы уверены, что подписки у нет, но все равно Яндекс списал деньги, мы имеем дело с другими причинами проблемы:

деньги списываются за подписку на старом аккаунте и любой другой учетке, к которой привязана ваша карта;

списание происходит через сторонние сервисы (например, мобильный оператор);

ошибка или сбой системы, который приводит к случайным списаниям;

кража данных банковской карты, а также их использование мошенниками.

Скажем прямо: ситуация не из приятных. Но не стоит отчаиваться раньше времени. Проблема в любом случае решаемая. Кроме того, если списания действительно были случайными, в будущем можно вернуть деньги за подписку Яндекса.

Что делать, если Яндекс списал деньги

Ваш план действий должен учитывать все вероятные причины непреднамеренных списаний вне зависимости от подозрений, а потому делайте следующее:

Откройте страницу plus.yandex.ru, чтобы проверить наличие подписки и дополнительных опций. Сделайте это для всех аккаунтов (обычно привязываются к номеру). Также проверьте подписки в приложении оператора. Проверьте историю платежей на странице bank.yandex.ru/my/payments для понимания, за что Яндекс списывает деньги. Если не планируете пользоваться сервисами, обязательно отвяжите карту, с которой происходили списания, на странице plus.yandex.ru/my/payments. Соберите доказательную базу: скриншоты, подтверждающие наличие списаний и отсутствие подписки на аккаунте.

Также вам может потребоваться замораживание банковской карты. Но только в том случае, если вы точно уверены, что списания происходят регулярно и непреднамеренно.

Как вернуть деньги, если Яндекс их списал

Только после того, как вы защитите себя от последующих списаний, можно начинать пытаться вернуть деньги в Яндексе. Для этого обратитесь в службу поддержки на странице yandex.ru/support/ через чат в Яндекс Мессенджере и любым другим удобным способом, подробно описав ситуацию и предоставив доказательства, после чего запросите возврат.

Если станет ясно, что карту использовали мошенники, обратитесь в службу поддержки банка для подачи заявки на чарджбэк — оспаривание операции. Главное — идти до конца и иметь в рукаве все доказательства.