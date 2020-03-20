В индустрии поп-музыки не так много исполнителей, которые способны сочетать не столько музыку разных жанров, сколько совершенно противоположные настроения. Например, Абель Тесфайе, который выступает под псевдонимом The Weeknd, уже как несколько лет смешивает стили инди и электронной музыки. В свое время я прямо заслушал пластинку «Starboy» — начав с одноименного трека, уже не мог остановиться. Сейчас многие музыканты и деятели кино переносят свои премьеры, и я был рад, когда узнал о выходе нового альбома The Weeknd: когда работаешь из дома, легче делать это под приятную музыку.

The Weeknd играется с музыкальными стилями настолько искусно, что ни один из его новых альбомов не похож на другой. Взять тот же «Starboy»: энергичный, привычный любителям R&B набор треков, который можно слушать на репите дома, в машине, в клубе — то, за что мы любим поп-музыку.

Последовавший за ним «My Dear Melancholy» — совсем другая история. Меланхоличные песни, подчеркнутые сильным вокалом исполнителя (а голос у The Weeknd действительно крутой), так и манят забиться под одеяло с кружкой чая, а если за окном идет проливной дождь, так вообще красота. Расставание с Беллой Хадид он явно пережил болезненно.

Еще в ноябре прошлого года певец сделал два явных намека на скорый релиз еще одного альбома. За неделю он выпустил сразу два сингла — «Blinding Lights» и «Heartless», которые оказались настолько хороши, что быстро завоевали себе первые места в большинстве мировых музыкальных чартов, и, кстати, «Blinding Lights» до сих пор остается в топах.

Но до февраля 2020 года про новый альбом не было ничего известно, пока The Weeknd не порадовал еще одним синглом «After Hours» — из одноименного альбома.

Все треки новой пластинки объединяет то, что они выполнены в стилистике 80-х, это прослеживается, например, в партиях синтезатора с характерным для той эпохи звуком и прямолинейном танцевальном бите. Исполнитель явно вдохновлялся музыкой того времени, но ни в коем случае нельзя сказать, что треки звучат «винтажно»: напротив, это микс с современным стилем. Наверное, именно поэтому альбом для многих может стать глотком свежего воздуха — всегда приятно послушать что-то действительно новенькое. И заметьте, альбом снова не похож ни на один из прошлых релизов The Weeknd.

В «After Hours» вас ждет почти час отменного «альтернативного R&B», который не оставит равнодушными даже тех, кто далек от поп-музыки. И пусть вас не смущает смелая обложка, лучше скорее его послушайте. Сделать это можно в Boom, на Яндекс.Музыке или в другом стриминговом сервисе. Надеялся, что The Weeknd все-таки приедет с концертом в Москву в этом году, но из-за нынешней ситуации в мире уже не уверен.