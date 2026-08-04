Ключевые приложения российских банков удалены из Google Play, в связи с чем многие из нас пользуются ими через браузер, хотя их просто можно установить обходным путем. Но сегодня я открыл сайт Альфа-Банка в Chrome и получил красный экран с предупреждением «Подключение не защищено». Интернет работает, адрес правильный, время на телефоне верное. Потратил минуту на то, чтобы понять в чем дело, и теперь объясняю вам, потому что 3 августа 2026 года с этим столкнулись миллионы россиян одновременно.
Почему сайты банков не открываются в Chrome
Причина технически несложная. Сайты российских банков (ВТБ, Сбербанка, Альфа-Банка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Уралсиба и других) перешли на сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры. Это произошло потому что зарубежные удостоверяющие центры (TrustAsia и другие) отозвали свои SSL-сертификаты у российских организаций под санкциями.
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Суть проблемы: Chrome, Safari и Edge не доверяют сертификатам Минцифры по умолчанию. Они не включены в базовый список доверенных центров этих браузеров. Поэтому браузер видит сертификат, не может его проверить через известный ему центр — и показывает предупреждение.
Само по себе это не значит, что сайт опасный или взломан. Это значит, что ваш браузер не знает, кто выдал сертификат. Решений два: переключиться на браузер со встроенной поддержкой российских сертификатов или установить сертификаты Минцифры вручную. Следить за актуальными новостями удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.
Зачем скачивать Яндекс Браузер на Android
В Яндекс Браузере сертификаты Минцифры уже встроены (ВТБ подтвердил это официально и рекомендует его как решение). Устанавливаете, открываете сайт банка — все работает без каких-либо дополнительных действий.
Это самый быстрый путь если нужно просто зайти на сайт прямо сейчас:
- Скачайте Яндекс Браузер из Google Play, RuStore или AppGallery.
- Откройте сайт нужного банка — он откроется без предупреждений.
Если приложение вам понравится, то можете также узнать про самые полезные функции Яндекс Браузера. Если же вы не хотите менять браузер — читайте дальше.
Как установить сертификаты Минцифры на Android
Установка сертификатов позволяет оставить привычный Chrome и при этом открывать сайты с российскими сертификатами без предупреждений. Нужно установить два файла: корневой и выпускающий. Важно: скачивайте сертификаты только с gosuslugi.ru. Не из Telegram-каналов, не с форумов, не из почты. Корневой сертификат получает широкие полномочия в системе — поддельный файл из ненадежного источника это реальная угроза безопасности.
Шаг 1 — скачайте сертификаты:
- Откройте gosuslugi.ru/crt в браузере.
- Найдите раздел «Для Android» и скачайте архив с сертификатами.
- Распакуйте архив через файловый менеджер — там будет два файла: Russian Trusted Root CA.cer и Russian Trusted Sub CA.cer.
Шаг 2 — установите сертификаты:
- Откройте «Настройки» и в строке поиска введите «сертификат».
- Найдите пункт «Установка сертификатов» или «Сертификат CA».
- Нажмите «Сертификат CA» и подтвердите установку.
- Выберите файл Russian Trusted Root CA.cer в папке «Загрузки».
- Если система спросит тип сертификата — выберите «VPN и приложения».
- Введите PIN или пароль устройства для подтверждения.
- Повторите те же действия для файла Russian Trusted Sub CA.cer.
Шаг 3 — проверьте установку:
- В «Настройках» введите в поиске «надежные сертификаты» или «надежные учетные данные».
- Перейдите на вкладку «Пользователь» — там должны появиться оба сертификата Минцифры.
На Xiaomi и REDMI путь может немного отличаться: «Настройки — Пароль и безопасность — Конфиденциальность — Установка сертификата». На Samsung: «Настройки — Биометрия и безопасность — Установка неизвестных приложений» — нет, именно через поиск в настройках по слову «сертификат». Обсудить установку можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.
Что делать, если сертификаты не помогли
Бывает, что после установки Chrome все равно показывает предупреждение. Несколько причин и решений:
- Не установили оба файла — нужны именно два: корневой и выпускающий. Проверьте вкладку «Пользователь» в надежных сертификатах.
- Устарела версия Chrome — обновите браузер через Google Play или RuStore.
- Кеш браузера — очистите его: «Настройки Chrome — Конфиденциальность — Очистить данные».
- Сертификат скачали не с Госуслуг — удалите и скачайте заново с gosuslugi.ru/crt.
Если ничего не помогает — используйте Яндекс Браузер или мобильное приложение банка. В мобильных приложениях банков сертификаты встроены, там эта проблема не возникает вовсе.
Нужно ли устанавливать сертификаты — честный ответ
Нет, если вас устраивают альтернативы. Конкретные сценарии:
- пользуетесь мобильным приложением банка — ничего не нужно, там все работает;
- готовы переключиться на Яндекс Браузер — тоже ничего не нужно;
- хотите остаться в Chrome и пользоваться сайтами банков — устанавливайте сертификаты;
- нужен доступ к другим российским сайтам с сертификатами Минцифры — тоже стоит установить.
Минцифры заявило, что установка безопасна и не повлияет на работу устройства. Это правда при условии, что скачиваете файлы только с gosuslugi.ru. Актуальные новости о работе российских сервисов публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.