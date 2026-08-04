Ключевые приложения российских банков удалены из Google Play, в связи с чем многие из нас пользуются ими через браузер, хотя их просто можно установить обходным путем. Но сегодня я открыл сайт Альфа-Банка в Chrome и получил красный экран с предупреждением «Подключение не защищено». Интернет работает, адрес правильный, время на телефоне верное. Потратил минуту на то, чтобы понять в чем дело, и теперь объясняю вам, потому что 3 августа 2026 года с этим столкнулись миллионы россиян одновременно.

Приложения российских банков больше не открываются в популярных браузерах. Фото.

Приложения российских банков больше не открываются в популярных браузерах

Почему сайты банков не открываются в Chrome

Причина технически несложная. Сайты российских банков (ВТБ, Сбербанка, Альфа-Банка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Уралсиба и других) перешли на сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры. Это произошло потому что зарубежные удостоверяющие центры (TrustAsia и другие) отозвали свои SSL-сертификаты у российских организаций под санкциями.

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Суть проблемы: Chrome, Safari и Edge не доверяют сертификатам Минцифры по умолчанию. Они не включены в базовый список доверенных центров этих браузеров. Поэтому браузер видит сертификат, не может его проверить через известный ему центр — и показывает предупреждение.

Такое сообщение можно увидеть при попытке открыть сайт российского банка. Фото.

Такое сообщение можно увидеть при попытке открыть сайт российского банка

Само по себе это не значит, что сайт опасный или взломан. Это значит, что ваш браузер не знает, кто выдал сертификат. Решений два: переключиться на браузер со встроенной поддержкой российских сертификатов или установить сертификаты Минцифры вручную. Следить за актуальными новостями удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Зачем скачивать Яндекс Браузер на Android

В Яндекс Браузере сертификаты Минцифры уже встроены (ВТБ подтвердил это официально и рекомендует его как решение). Устанавливаете, открываете сайт банка — все работает без каких-либо дополнительных действий.

Скачать Яндекс Браузер

Это самый быстрый путь если нужно просто зайти на сайт прямо сейчас:

  1. Скачайте Яндекс Браузер из Google Play, RuStore или AppGallery.
  2. Откройте сайт нужного банка — он откроется без предупреждений.

Если приложение вам понравится, то можете также узнать про самые полезные функции Яндекс Браузера. Если же вы не хотите менять браузер — читайте дальше.

Как установить сертификаты Минцифры на Android

Установка сертификатов позволяет оставить привычный Chrome и при этом открывать сайты с российскими сертификатами без предупреждений. Нужно установить два файла: корневой и выпускающий. Важно: скачивайте сертификаты только с gosuslugi.ru. Не из Telegram-каналов, не с форумов, не из почты. Корневой сертификат получает широкие полномочия в системе — поддельный файл из ненадежного источника это реальная угроза безопасности.

Скачать сертификаты Минцифры

Шаг 1 — скачайте сертификаты:

  1. Откройте gosuslugi.ru/crt в браузере.
  2. Найдите раздел «Для Android» и скачайте архив с сертификатами.
  3. Распакуйте архив через файловый менеджер — там будет два файла: Russian Trusted Root CA.cer и Russian Trusted Sub CA.cer.
Нужно скачать корневые и выпускающие сертификаты. Фото.

Нужно скачать корневые и выпускающие сертификаты

Шаг 2 — установите сертификаты:

  1. Откройте «Настройки» и в строке поиска введите «сертификат».
  2. Найдите пункт «Установка сертификатов» или «Сертификат CA».
  3. Нажмите «Сертификат CA» и подтвердите установку.
  4. Выберите файл Russian Trusted Root CA.cer в папке «Загрузки».
  5. Если система спросит тип сертификата — выберите «VPN и приложения».
  6. Введите PIN или пароль устройства для подтверждения.
  7. Повторите те же действия для файла Russian Trusted Sub CA.cer.
Установить нужно оба сертификата. Фото.

Установить нужно оба сертификата

Шаг 3 — проверьте установку:

  1. В «Настройках» введите в поиске «надежные сертификаты» или «надежные учетные данные».
  2. Перейдите на вкладку «Пользователь» — там должны появиться оба сертификата Минцифры.
А теперь найдите сертификаты Минцифры в списке надежных сертификатов. Фото.

А теперь найдите сертификаты Минцифры в списке надежных сертификатов

На Xiaomi и REDMI путь может немного отличаться: «Настройки — Пароль и безопасность — Конфиденциальность — Установка сертификата». На Samsung: «Настройки — Биометрия и безопасность — Установка неизвестных приложений» — нет, именно через поиск в настройках по слову «сертификат». Обсудить установку можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Что делать, если сертификаты не помогли

Бывает, что после установки Chrome все равно показывает предупреждение. Несколько причин и решений:

  • Не установили оба файла — нужны именно два: корневой и выпускающий. Проверьте вкладку «Пользователь» в надежных сертификатах.
  • Устарела версия Chrome — обновите браузер через Google Play или RuStore.
  • Кеш браузера — очистите его: «Настройки Chrome — Конфиденциальность — Очистить данные».
  • Сертификат скачали не с Госуслуг — удалите и скачайте заново с gosuslugi.ru/crt.

Если ничего не помогает — используйте Яндекс Браузер или мобильное приложение банка. В мобильных приложениях банков сертификаты встроены, там эта проблема не возникает вовсе.

Нужно ли устанавливать сертификаты — честный ответ

Нет, если вас устраивают альтернативы. Конкретные сценарии:

  • пользуетесь мобильным приложением банка — ничего не нужно, там все работает;
  • готовы переключиться на Яндекс Браузер — тоже ничего не нужно;
  • хотите остаться в Chrome и пользоваться сайтами банков — устанавливайте сертификаты;
  • нужен доступ к другим российским сайтам с сертификатами Минцифры — тоже стоит установить.

Минцифры заявило, что установка безопасна и не повлияет на работу устройства. Это правда при условии, что скачиваете файлы только с gosuslugi.ru. Актуальные новости о работе российских сервисов публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.