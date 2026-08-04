Ключевые приложения российских банков удалены из Google Play, в связи с чем многие из нас пользуются ими через браузер, хотя их просто можно установить обходным путем. Но сегодня я открыл сайт Альфа-Банка в Chrome и получил красный экран с предупреждением «Подключение не защищено». Интернет работает, адрес правильный, время на телефоне верное. Потратил минуту на то, чтобы понять в чем дело, и теперь объясняю вам, потому что 3 августа 2026 года с этим столкнулись миллионы россиян одновременно.

Почему сайты банков не открываются в Chrome

Причина технически несложная. Сайты российских банков (ВТБ, Сбербанка, Альфа-Банка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Уралсиба и других) перешли на сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры. Это произошло потому что зарубежные удостоверяющие центры (TrustAsia и другие) отозвали свои SSL-сертификаты у российских организаций под санкциями.

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Суть проблемы: Chrome, Safari и Edge не доверяют сертификатам Минцифры по умолчанию. Они не включены в базовый список доверенных центров этих браузеров. Поэтому браузер видит сертификат, не может его проверить через известный ему центр — и показывает предупреждение.

Само по себе это не значит, что сайт опасный или взломан. Это значит, что ваш браузер не знает, кто выдал сертификат. Решений два: переключиться на браузер со встроенной поддержкой российских сертификатов или установить сертификаты Минцифры вручную. Следить за актуальными новостями удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Зачем скачивать Яндекс Браузер на Android

В Яндекс Браузере сертификаты Минцифры уже встроены (ВТБ подтвердил это официально и рекомендует его как решение). Устанавливаете, открываете сайт банка — все работает без каких-либо дополнительных действий.

Скачать Яндекс Браузер

Это самый быстрый путь если нужно просто зайти на сайт прямо сейчас:

Скачайте Яндекс Браузер из Google Play, RuStore или AppGallery. Откройте сайт нужного банка — он откроется без предупреждений.

Если приложение вам понравится, то можете также узнать про самые полезные функции Яндекс Браузера. Если же вы не хотите менять браузер — читайте дальше.

Как установить сертификаты Минцифры на Android

Установка сертификатов позволяет оставить привычный Chrome и при этом открывать сайты с российскими сертификатами без предупреждений. Нужно установить два файла: корневой и выпускающий. Важно: скачивайте сертификаты только с gosuslugi.ru. Не из Telegram-каналов, не с форумов, не из почты. Корневой сертификат получает широкие полномочия в системе — поддельный файл из ненадежного источника это реальная угроза безопасности.

Скачать сертификаты Минцифры

Шаг 1 — скачайте сертификаты:

Откройте gosuslugi.ru/crt в браузере. Найдите раздел «Для Android» и скачайте архив с сертификатами. Распакуйте архив через файловый менеджер — там будет два файла: Russian Trusted Root CA.cer и Russian Trusted Sub CA.cer.

Шаг 2 — установите сертификаты:

Откройте «Настройки» и в строке поиска введите «сертификат». Найдите пункт «Установка сертификатов» или «Сертификат CA». Нажмите «Сертификат CA» и подтвердите установку. Выберите файл Russian Trusted Root CA.cer в папке «Загрузки». Если система спросит тип сертификата — выберите «VPN и приложения». Введите PIN или пароль устройства для подтверждения. Повторите те же действия для файла Russian Trusted Sub CA.cer.

Шаг 3 — проверьте установку:

В «Настройках» введите в поиске «надежные сертификаты» или «надежные учетные данные». Перейдите на вкладку «Пользователь» — там должны появиться оба сертификата Минцифры.

На Xiaomi и REDMI путь может немного отличаться: «Настройки — Пароль и безопасность — Конфиденциальность — Установка сертификата». На Samsung: «Настройки — Биометрия и безопасность — Установка неизвестных приложений» — нет, именно через поиск в настройках по слову «сертификат». Обсудить установку можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Что делать, если сертификаты не помогли

Бывает, что после установки Chrome все равно показывает предупреждение. Несколько причин и решений:

Не установили оба файла — нужны именно два: корневой и выпускающий. Проверьте вкладку «Пользователь» в надежных сертификатах.

— нужны именно два: корневой и выпускающий. Проверьте вкладку «Пользователь» в надежных сертификатах. Устарела версия Chrome — обновите браузер через Google Play или RuStore.

— обновите браузер через Google Play или RuStore. Кеш браузера — очистите его: «Настройки Chrome — Конфиденциальность — Очистить данные».

— очистите его: «Настройки Chrome — Конфиденциальность — Очистить данные». Сертификат скачали не с Госуслуг — удалите и скачайте заново с gosuslugi.ru/crt.

Если ничего не помогает — используйте Яндекс Браузер или мобильное приложение банка. В мобильных приложениях банков сертификаты встроены, там эта проблема не возникает вовсе.

Нужно ли устанавливать сертификаты — честный ответ

Нет, если вас устраивают альтернативы. Конкретные сценарии:

пользуетесь мобильным приложением банка — ничего не нужно, там все работает;

готовы переключиться на Яндекс Браузер — тоже ничего не нужно;

хотите остаться в Chrome и пользоваться сайтами банков — устанавливайте сертификаты;

нужен доступ к другим российским сайтам с сертификатами Минцифры — тоже стоит установить.

Минцифры заявило, что установка безопасна и не повлияет на работу устройства. Это правда при условии, что скачиваете файлы только с gosuslugi.ru. Актуальные новости о работе российских сервисов публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.