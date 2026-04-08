VK запустила платную подписку для своего видеосервиса — «VK Видео Премиум». Новость пришла тихо, без громких анонсов, но у всех сразу появились вопросы. Что именно дает эта подписка VK Видео Премиум, стоит ли она своих денег и есть ли смысл платить, если привык пользоваться сервисом бесплатно? Разбираю все по порядку — от того, что входит в подписку, до честного ответа на вопрос, нужна ли она вам вообще. Заодно можете разобраться, что это вообще за сервис VK Видео, и как его установить на Android, если вдруг не знаете.

Что дает подписка VK Видео Премиум

Главное и по сути единственное, что дает подписка VK Видео без рекламы — отсутствие рекламных вставок при просмотре. Никаких роликов перед видео, никаких пауз посередине, никаких баннеров. Работает на всех устройствах: в браузере, в мобильном приложении и на Smart TV.

Важный нюанс, который стоит знать заранее: отключить рекламу в VK Видео через подписку можно только ту, которую вставляет сама платформа. Если автор ролика вшил рекламную интеграцию прямо в свое видео, вы ее увидите в любом случае. Это стандартная практика для всех видеохостингов, подписка тут ни при чем.

Других бонусов пока нет. Никакого эксклюзивного контента, улучшенного качества картинки или приоритетного доступа к новинкам. Только видео VK без рекламы и ничего больше. VK обещает расширить возможности подписки в будущем, но конкретики пока нет.

Сколько стоит VK Видео Премиум

Цена VK Видео Премиум — 299 рублей в месяц. Это базовый тариф только для видеосервиса.

Есть второй вариант: за 399 рублей в месяц к подписке добавляется VK Музыка — стриминговый сервис с музыкой, подкастами и аудиокнигами. Если вы уже пользуетесь VK Музыкой отдельно, комбо-тариф очевидно выгоднее. Доплатить 100 рублей и получить второй сервис без рекламы — разумный вариант для тех, кто сидит в экосистеме VK.

VK Видео без подписки никуда не денется. Сервисом можно продолжать пользоваться бесплатно с рекламой, как и раньше. Никаких принудительных переводов на платный тариф нет.

Как купить подписку VK Видео

Оформить платную подписку VK Видео можно несколькими способами. Например, через мобильное приложение VK Видео на Android:

Откройте приложение VK Видео на смартфоне. Перейдите в настройки профиля. Найдите раздел «VK Видео Премиум» или «Подписки». Выберите нужный тариф (299 рублей или 399 рублей с VK Музыкой). Подтвердите оплату удобным способом, включая VK Pay.

Через браузер:

Зайдите на vkvideo.ru или откройте мини-приложение «VK Премиум» ВКонтакте. Выберите тариф и нажмите «Подключить». Подтвердите оплату.

Подключили? Тогда самое время узнать, что интересного можно посмотреть на VK Видео. Но отменить подписку можно в любой момент: зайдите в настройки профиля, откройте раздел «Моя подписка», нажмите «Управлять подпиской» и выберите «Отменить». Деньги за оставшиеся дни не возвращаются, но подписка продолжает действовать до конца оплаченного периода.

Стоит ли подключать VK Видео Премиум

Честный ответ: зависит от того, как активно вы пользуетесь VK Видео на Android и насколько вас раздражает реклама.

Подписка имеет смысл, если:

вы смотрите VK Видео регулярно: фильмы, шоу, ролики блогеров;

смотрите на телевизоре, где блокировщики рекламы не работают;

уже пользуетесь VK Музыкой отдельно, и тогда комбо за 399 рублей выгоднее двух отдельных подписок.

Премиум-подписка VK Видео скорее не нужна, если:

вы заходите на VK Видео от случая к случаю;

пользуетесь браузером на компьютере с AdBlock — блокировщики пока справляются с рекламой VK Видео, хотя VK активно с этим борется;

смотрите видео преимущественно у авторов, которые вшивают интеграции прямо в ролики: подписка на такую рекламу не влияет.

Сравнение с YouTube Premium напрашивается само: тот стоит значительно дороже и тоже убирает только рекламу платформы. На этом фоне 299 рублей за подписку VK Видео выглядят скромно. Другой вопрос, что по своему наполнению платформы сильно отличаются. Если вам не особо нравится контент российского сервиса, то острой необходимости платить нет. Зато у отечественной платформы есть отдельный детский режим: можете почитать, что такое VK Видео Детям.