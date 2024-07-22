Подслушивает ли Алиса разговоры через Яндекс Станцию

Умная колонка Яндекса — штука не только полезная, но и потенциально опасная. Только вдумайтесь: вы добровольно покупаете устройство, которое круглосуточно обрабатывает и передает на сервер все голосовые команды, произносимые пользователем. Что с ними происходит потом? Кто-то слышит их? А если «слушателю» не нравится содержание запроса, может ли он передать его в компетентные органы? Давайте разбираться, подслушивает ли Алиса разговоры, и безопасно ли вообще пользоваться колонками Яндекса.

Как понять, что Алиса вас слушает

Разработчики Яндекса придумали специальную индикацию, позволяющую понять, что вас слушает Алиса. По замыслу это напоминает зеленую точку Андроид, которая появляется на экране в момент, когда то или иное приложение получает доступ к одному или нескольким датчикам смартфона (камере, микрофону или местоположению). Вот только в случае с колонкой дело ограничивается звукозаписывающим устройством.

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Если вы слышите характерный звук или видите световую индикацию (как правило, фиолетового цвета) — значит, Алиса вас слушает через Яндекс Станцию. Слушает, а не подслушивает, поскольку индикация появляется только после голосовой команды «Алиса» или «Яндекс», а также других фраз-триггеров вроде «Включи свет». Все остальное время колонка как бы сидит с закрытыми «ушами».

Исходя из этого, резонно задаться вопросом: как Алиса откликается на голосовую команду, если по умолчанию она нас не слышит? Официальное объяснение следующее:

Фразы-триггеры (например, «Алиса») хранятся во внутренней памяти умной колонки. Когда устройство слышит их, происходит подключение к серверам Яндекса, на которые передается ваш запрос. На серверах обрабатывается запись разговора, и колонка выполняет действие в соответствии с запросом.

Аналогичным образом работает Google Ассистент на смартфоне, если у вас включена голосовая активация. До фразы «Окей, Google» его уши закрыты, а открываются они только после распознавания «триггера», вызывающего затем появление зеленой точки в углу экрана.

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Допустим, Алиса нас не подслушивает, но может ли кто-то за исключением искусственного интеллекта услышать запись нашего голоса после попадания команды на серверы компании? Да, и этим кем-то зачастую оказывается случайный человек, выполняющий задания через сервис Толока. Так, он может услышать запись вашего голоса с целью проверить, правильно ли Алиса распознала запрос. В то же время аудиозапись обезличена и не сопровождается информацией о владельце. Может ли кто-то еще получить к ней доступ, попутно узнав сведения о носителе голоса, — неизвестно. Сама компания утверждает, что это противоречит ее политике конфиденциальности.

Подслушивает ли Алиса разговоры

Итак, что мы имеем? Официально Алиса не подслушивает пользователей и не слышит, о чем они разговаривают, до того момента, пока не будет произнесена фраза-триггер. Впрочем, на этот счет есть противоположные мнения, подкрепленные информацией из довольно регулярных сливов данных Яндекса.

Так, в начале 2023 года стало известно, что умные колонки Яндекса подслушивают пользователей без упоминания слов-триггеров. Правда, как поспешила оправдаться компания, происходит это только на устройствах людей, принимающих участие в бета-тестировании. То есть обычных пользователей прослушка Алисы не затрагивает.

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Стоит ли доверять словам Яндекса — решайте сами. У нас нет ни подтверждений, ни опровержений информации о прослушке. Приходится полагаться исключительно на собственное чутье, а также на расхожие мнения людей, позиционирующих себя экспертами в области кибербезопасности.

Как отключить микрофон на Яндекс Станции

Тот факт, что потенциальная прослушка через Яндекс Станцию будет будоражить умы многих пользователей, компания поняла с самого начала. Поэтому все ее умные колонки оснащены кнопкой отключения микрофона. Обычно она располагается на задней части корпуса, реже — вверху.

Как утверждает Яндекс, после ее нажатия отключается подача питания на микрофоны Станции. То есть они теряют физическую возможность слышать, что происходит вокруг. Поэтому в режиме «Mute» голосовой помощник не откликается даже на слова-триггеры.

Правда ли это? Увы, здесь тоже есть повод для сомнений. После активации режима «Mute» и переподключения колонки к розетке она снова начинает реагировать на команды-триггеры. Но почему, если, как утверждает сам Яндекс, цепь подачи питания на микрофон замыкается физически? Компания объясняет это противоречие «сбросом электронного контроллера» после отключения и повторного подключения колонки к розетке.

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Как бы то ни было, мы не можем дать стопроцентных гарантий относительно того, что Яндекс Станция не прослушивает пользователей. А потому, если вы хотите быть полностью уверены в отсутствии прослушки, лучше вообще не пользоваться какими-либо умными колонками, а любое устройство с микрофоном и выходом в интернет стоит убрать подальше от себя.