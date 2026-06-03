Не так давно мы рассказывали, стоит ли покупать смартфоны на OZON. И оказалось, что стоит. Но может случиться и так, что при всем желании ничего купить не получится даже при наличии нужной суммы: приложение открывается, показывает экран загрузки и выдает «Похоже, нет соединения». Интернет работает, другие приложения открываются, а OZON нет. Разбираю причины и решения по порядку.

Почему не работает приложение OZON

Сообщение «Похоже, нет соединения» в OZON на Android появляется по нескольким причинам, и не все из них связаны с интернетом. Самая частая причина — включенный VPN. OZON, как и большинство крупных российских сервисов, блокирует доступ через VPN. Приложение определяет, что соединение идет через сторонний сервер, и отказывает в подключении.

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Другие возможные причины:

сбой OZON на стороне серверов (случается редко, но бывает);

на стороне серверов (случается редко, но бывает); устаревшая версия приложения (старые версии иногда перестают работать после обновления серверной части);

накопившийся кеш приложения, который конфликтует с новой версией;

нестабильное интернет-соединение (несмотря на то что другие приложения работают, OZON может требовать более стабильного канала);

проблемы с аккаунтом (редкий случай, но иногда приложение не загружается из-за ошибки авторизации).

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Почему OZON не работает с VPN

OZON с VPN не работает намеренно. Это не баг, а сознательное решение. По требованию Минцифры крупные российские платформы обязаны ограничивать доступ через VPN. Дедлайн для выполнения этого требования был в апреле 2026 года, после чего OZON через VPN перестал открываться для большинства пользователей.

Про то, запретят ли VPN в России полностью, говорил отдельно. Если коротко: полного запрета для обычных пользователей пока нет, но инфраструктурные ограничения нарастают, и блокировка в приложениях это часть той же тенденции.

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Технически приложение определяет VPN несколькими способами: по IP-адресу из базы известных серверов, по характеристикам соединения и некоторые приложения видят список установленных VPN-приложений на устройстве даже когда он выключен. Это значит, что иногда OZON без VPN тоже может работать нестабильно, если приложение зафиксировало наличие VPN-клиента на телефоне. Следить за актуальными новостями о работе российских приложений удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Как отключить VPN на Android

Это основное решение, которое помогает в большинстве случаев. Важно именно разорвать соединение, а не просто свернуть приложение — VPN продолжает работать в фоне пока активен туннель.

Через само VPN-приложение:

Откройте VPN-приложение на смартфоне. Нажмите на кнопку отключения или переключатель (соединение должно разорваться). Убедитесь, что значок VPN (замочек или буквы VPN) исчез из строки состояния вверху экрана. Откройте OZON.

Через настройки Android:

Откройте «Настройки». Перейдите в «Сеть и интернет» или «Подключения». Найдите раздел «VPN». Нажмите на активное VPN-соединение и выберите «Отключить».

Кроме того, на многих Android-смартфонах в шторке быстрых настроек есть плитка VPN. Нажмите на нее — соединение разорвется. После отключения VPN дайте смартфону 5-10 секунд на переключение соединения и попробуйте открыть OZON на Android снова. В большинстве случаев этого достаточно. Кстати, если думаете над тем, нужен ли вам VPN вообще — прочитайте текст о том, нужно ли удалять VPN на Android. Там честный разбор всех сценариев использования и рисков.

Все равно не работает OZON на Android — что делать

Если VPN выключен, а не открывается OZON на Android по-прежнему, то двигаемся дальше по списку.

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Очистить кэш приложения:

Откройте «Настройки — Приложения». Найдите OZON и нажмите на него. Выберите «Хранилище — Очистить кэш». Перезапустите приложение.

Обновить приложение:

Откройте Google Play или RuStore. Найдите OZON и проверьте наличие обновления. Если есть — установите и попробуйте снова.

Переустановить приложение:

Удалите OZON через «Настройки — Приложения — OZON — Удалить». Перезагрузите смартфон. Установите OZON заново из Google Play или RuStore.

Если не помогло, переключитесь с Wi-Fi на мобильный интернет или наоборот. Иногда не работает OZON именно из-за настроек конкретной сети (например, корпоративный Wi-Fi может блокировать определенные соединения). Обсудить проблемы с работой приложений можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.