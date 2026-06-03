Не так давно мы рассказывали, стоит ли покупать смартфоны на OZON. И оказалось, что стоит. Но может случиться и так, что при всем желании ничего купить не получится даже при наличии нужной суммы: приложение открывается, показывает экран загрузки и выдает «Похоже, нет соединения». Интернет работает, другие приложения открываются, а OZON нет. Разбираю причины и решения по порядку.
Почему не работает приложение OZON
Сообщение «Похоже, нет соединения» в OZON на Android появляется по нескольким причинам, и не все из них связаны с интернетом. Самая частая причина — включенный VPN. OZON, как и большинство крупных российских сервисов, блокирует доступ через VPN. Приложение определяет, что соединение идет через сторонний сервер, и отказывает в подключении.
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Другие возможные причины:
- сбой OZON на стороне серверов (случается редко, но бывает);
- устаревшая версия приложения (старые версии иногда перестают работать после обновления серверной части);
- накопившийся кеш приложения, который конфликтует с новой версией;
- нестабильное интернет-соединение (несмотря на то что другие приложения работают, OZON может требовать более стабильного канала);
- проблемы с аккаунтом (редкий случай, но иногда приложение не загружается из-за ошибки авторизации).
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Почему OZON не работает с VPN
OZON с VPN не работает намеренно. Это не баг, а сознательное решение. По требованию Минцифры крупные российские платформы обязаны ограничивать доступ через VPN. Дедлайн для выполнения этого требования был в апреле 2026 года, после чего OZON через VPN перестал открываться для большинства пользователей.
Про то, запретят ли VPN в России полностью, говорил отдельно. Если коротко: полного запрета для обычных пользователей пока нет, но инфраструктурные ограничения нарастают, и блокировка в приложениях это часть той же тенденции.
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Технически приложение определяет VPN несколькими способами: по IP-адресу из базы известных серверов, по характеристикам соединения и некоторые приложения видят список установленных VPN-приложений на устройстве даже когда он выключен. Это значит, что иногда OZON без VPN тоже может работать нестабильно, если приложение зафиксировало наличие VPN-клиента на телефоне. Следить за актуальными новостями о работе российских приложений удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.
Как отключить VPN на Android
Это основное решение, которое помогает в большинстве случаев. Важно именно разорвать соединение, а не просто свернуть приложение — VPN продолжает работать в фоне пока активен туннель.
Через само VPN-приложение:
- Откройте VPN-приложение на смартфоне.
- Нажмите на кнопку отключения или переключатель (соединение должно разорваться).
- Убедитесь, что значок VPN (замочек или буквы VPN) исчез из строки состояния вверху экрана.
- Откройте OZON.
Через настройки Android:
- Откройте «Настройки».
- Перейдите в «Сеть и интернет» или «Подключения».
- Найдите раздел «VPN».
- Нажмите на активное VPN-соединение и выберите «Отключить».
Кроме того, на многих Android-смартфонах в шторке быстрых настроек есть плитка VPN. Нажмите на нее — соединение разорвется. После отключения VPN дайте смартфону 5-10 секунд на переключение соединения и попробуйте открыть OZON на Android снова. В большинстве случаев этого достаточно. Кстати, если думаете над тем, нужен ли вам VPN вообще — прочитайте текст о том, нужно ли удалять VPN на Android. Там честный разбор всех сценариев использования и рисков.
Все равно не работает OZON на Android — что делать
Если VPN выключен, а не открывается OZON на Android по-прежнему, то двигаемся дальше по списку.
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Очистить кэш приложения:
- Откройте «Настройки — Приложения».
- Найдите OZON и нажмите на него.
- Выберите «Хранилище — Очистить кэш».
- Перезапустите приложение.
Обновить приложение:
- Откройте Google Play или RuStore.
- Найдите OZON и проверьте наличие обновления.
- Если есть — установите и попробуйте снова.
Переустановить приложение:
- Удалите OZON через «Настройки — Приложения — OZON — Удалить».
- Перезагрузите смартфон.
- Установите OZON заново из Google Play или RuStore.
Если не помогло, переключитесь с Wi-Fi на мобильный интернет или наоборот. Иногда не работает OZON именно из-за настроек конкретной сети (например, корпоративный Wi-Fi может блокировать определенные соединения). Обсудить проблемы с работой приложений можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.