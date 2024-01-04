Полезные настройки приложений на Android, о которых мы вам еще не рассказывали

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Герман Вологжанин

Приложения на Андроид являются важнейшей частью наших смартфонов. Именно они позволяют использовать функциональность устройства на 100%, а для повышения комфорта при взаимодействии с ПО их важно правильно настроить. Мы уже рассказывали про автообновление, разрешения и другие настройки приложений на Андроид. Это основные, но далеко не все функции. Сегодня копнем глубже и разберем секретные настройки, о которых вы точно не знали.

Полезные настройки приложений на Android, о которых мы вам еще не рассказывали. Спорим, вы знаете далеко не обо всех настройках приложений? Фото: Mrwhosetheboss. Фото.

Спорим, вы знаете далеко не обо всех настройках приложений? Фото: Mrwhosetheboss

Как убрать названия приложений на Андроид

У ярлыков программ, расположенных на рабочем столе, есть подписи. И, оказывается, вы можете убрать названия приложений:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Рабочий стол».
  3. Активируйте опцию «Не показывать текст» (название отличается в зависимости от производителя смартфона).
Как убрать названия приложений на Андроид. Освободите место, удалив названия приложений. Фото.

Освободите место, удалив названия приложений

Подписи иконок спрятали, но зачем? Например, чтобы освободить место на рабочем столе. Если с названиями используется сетка 6х4, то без них — 7х4. То есть, избавившись от подписей, вы можете получить еще одну строку для размещения иконок.

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Можно ли переименовать приложение

Также Android позволяет переименовать приложение на телефоне. Правда, тут не обойтись без специальной программы Shortcut Maker. Установите ее и сделайте следующее:

  1. Запустите Shortcut Maker.
  2. Перейдите в раздел «Приложения».
  3. Выберите нужную программу.
  4. Измените по своему усмотрению название и ярлык.
  5. Нажмите кнопку «Создать ярлык».
Можно ли переименовать приложение. Эта программа поможет и в других сценариях. Фото.

Эта программа поможет и в других сценариях

Помимо переименования приложений Shortcut Maker позволяет, в частности, добавить файл на рабочий стол, что зачастую нельзя сделать штатными средствами Android. Программа полезная, поэтому не поленитесь ее хорошенько изучить.

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Как убрать значок приложения

Еще один способ навести порядок на рабочем столе Androidудалить иконку на главном экране при условии, что программа продолжит оставаться на смартфоне. Сделать это получится только в случае, если в настройках устройства вы активируете меню приложений:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Рабочий стол».
  3. Среди предложенных вариантов рабочего стола выберите «Меню приложений».
  4. Вернитесь на главный экран.
  5. Задержите палец на лишней иконке и нажмите «Удалить».
Как убрать значок приложения. Так рабочий стол станет практичнее. Фото.

Так рабочий стол станет практичнее

Ярлык исчезнет, а программа останется. Сделайте свайп вверх, чтобы открыть меню приложений на Андроид и получить доступ к нужному софту.

Читайте также: как быстро восстановить приложение на Андроиде

Быстрый запуск приложений

Приложения можно запускать не только через ярлык, но и, к примеру, нажатием на одну их физических кнопок смартфона. Для реализации задумки нам понадобится программа MacroDroid:

  1. Запустите MacroDroid.
  2. Перейдите в раздел «Добавить макрос» или «Мастер создания макроса».
  3. Во вкладке «Триггеры» выберите «Кнопка громкости» или «Долгое нажатие кнопки питания».
  4. Во вкладке «Действия» нажмите «Запустить приложение».
  5. Укажите нужную программу и сохраните макрос, нажатием на галочку.
Быстрый запуск приложений. Работает со всеми приложениями на телефоне. Фото.

Работает со всеми приложениями на телефоне

Еще больше о возможностях MacroDroid вы узнаете в тексте про автоматизацию на Android. Этот материал поможет вам освободить руки и начать пользоваться смартфоном по-новому.

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Как запретить приложению доступ в интернет

Некоторые программы потребляют много трафика, хотя они могут работать и без доступа к сети. Чтобы сэкономить пакет гигабайтов, отключите интернет в приложении:

  1. Откройте настройки Андроид.
  2. Перейдите в раздел «Приложения».
  3. Выберите интересующую программу.
  4. Откройте вкладку «Сетевые подключения».
  5. Снимите галочку с мобильного интернета или обоих типов подключения.
Как запретить приложению доступ в интернет. Больше никакого скрытого потребления трафика. Фото.

Больше никакого скрытого потребления трафика

Если эта настройка покажется вам полезной, прочитайте текст об экономии трафика на телефоне. В нем вы найдете еще несколько способов, позволяющих предотвратить исчерпание пакета гигабайтов до конца расчетного периода.

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