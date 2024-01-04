Полезные настройки приложений на Android, о которых мы вам еще не рассказывали

Приложения на Андроид являются важнейшей частью наших смартфонов. Именно они позволяют использовать функциональность устройства на 100%, а для повышения комфорта при взаимодействии с ПО их важно правильно настроить. Мы уже рассказывали про автообновление, разрешения и другие настройки приложений на Андроид. Это основные, но далеко не все функции. Сегодня копнем глубже и разберем секретные настройки, о которых вы точно не знали.

Как убрать названия приложений на Андроид

У ярлыков программ, расположенных на рабочем столе, есть подписи. И, оказывается, вы можете убрать названия приложений:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Рабочий стол». Активируйте опцию «Не показывать текст» (название отличается в зависимости от производителя смартфона).

Подписи иконок спрятали, но зачем? Например, чтобы освободить место на рабочем столе. Если с названиями используется сетка 6х4, то без них — 7х4. То есть, избавившись от подписей, вы можете получить еще одну строку для размещения иконок.

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Можно ли переименовать приложение

Также Android позволяет переименовать приложение на телефоне. Правда, тут не обойтись без специальной программы Shortcut Maker. Установите ее и сделайте следующее:

Запустите Shortcut Maker. Перейдите в раздел «Приложения». Выберите нужную программу. Измените по своему усмотрению название и ярлык. Нажмите кнопку «Создать ярлык».

Помимо переименования приложений Shortcut Maker позволяет, в частности, добавить файл на рабочий стол, что зачастую нельзя сделать штатными средствами Android. Программа полезная, поэтому не поленитесь ее хорошенько изучить.

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Как убрать значок приложения

Еще один способ навести порядок на рабочем столе Android — удалить иконку на главном экране при условии, что программа продолжит оставаться на смартфоне. Сделать это получится только в случае, если в настройках устройства вы активируете меню приложений:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Рабочий стол». Среди предложенных вариантов рабочего стола выберите «Меню приложений». Вернитесь на главный экран. Задержите палец на лишней иконке и нажмите «Удалить».

Ярлык исчезнет, а программа останется. Сделайте свайп вверх, чтобы открыть меню приложений на Андроид и получить доступ к нужному софту.

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Быстрый запуск приложений

Приложения можно запускать не только через ярлык, но и, к примеру, нажатием на одну их физических кнопок смартфона. Для реализации задумки нам понадобится программа MacroDroid:

Запустите MacroDroid. Перейдите в раздел «Добавить макрос» или «Мастер создания макроса». Во вкладке «Триггеры» выберите «Кнопка громкости» или «Долгое нажатие кнопки питания». Во вкладке «Действия» нажмите «Запустить приложение». Укажите нужную программу и сохраните макрос, нажатием на галочку.

Еще больше о возможностях MacroDroid вы узнаете в тексте про автоматизацию на Android. Этот материал поможет вам освободить руки и начать пользоваться смартфоном по-новому.

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Как запретить приложению доступ в интернет

Некоторые программы потребляют много трафика, хотя они могут работать и без доступа к сети. Чтобы сэкономить пакет гигабайтов, отключите интернет в приложении:

Откройте настройки Андроид. Перейдите в раздел «Приложения». Выберите интересующую программу. Откройте вкладку «Сетевые подключения». Снимите галочку с мобильного интернета или обоих типов подключения.

Если эта настройка покажется вам полезной, прочитайте текст об экономии трафика на телефоне. В нем вы найдете еще несколько способов, позволяющих предотвратить исчерпание пакета гигабайтов до конца расчетного периода.