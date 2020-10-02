Портреты ночью, настройка света и киношная стабилизация: Google обновила Гугл Камеру

Ключевым преимуществом продукции Google всегда была их доступность. В отличие от наработок Apple, которая максимально ограничивала их присутствие, поисковый гигант стремился к постоянному расширению аудитории хоть сервисов, хоть своих устройств. Но со временем в Google почему-то решили, что фирменным смартфонам бренда нечего делать на международном рынке, а потому максимально сузили географию их продаж, а вместе с тем и распространение части предустановленных сервисов. Но если по «Google Телефону», в общем, никто не грустил, то вот обзавестись Гугл камерой хотели все. Тем более сейчас, когда она ещё обновилась.

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Вместе с Pixel 5 компания Google представила обновлённое приложение Google Camera. Оно является частью прошивки фирменных смартфонов компании, но, несмотря на это, в скором времени будет адаптировано умельцами и энтузиастами и для многих «непиксельных» аппаратов под управлением Android. Поэтому все нововведения, которые появились в Гугл Камере в текущем обновлении, в равной степени можно считать актуальными для самых разных устройств, а не только представителей модельного ряда Google Pixel.

Новые функции Google Camera

Небольшой дисклеймер: ниже перечислены нововведения, о которых заявила сама Google. Но не исключено, что на самом деле новых режимов, инструментов и функций несколько больше, просто в компании предпочли не говорить о них на презентации.

Режим HDR+ с брекетингом экспозиции;

Съёмка портретных фото в ночном режиме;

Возможность изменять направление света на постобработке;

Три режима стабилизации для видео: Locked, Active и Cinematic Pan;

Отказ от алгоритмов бьютификации в режиме по умолчанию;

Поддержка ультраширокоугольных объективов.

Новая камера покажет, как делать хорошие фотографии на смартфон ночью

Особенно интересными, на мой взгляд, являются съёмка портретных фотографий в ночном режиме, новые режимы стабилизации и отказ от использования режима бьютификации. Первые два нововведения реализовано исключительно на программном уровне, что лишний раз подчёркивает профессионализм программистов Google, а третье – напротив, заключается в отключении алгоритмов, делающих человека на фотографии более красивым. Интересно, почему?

Портретная съёмка в ночном режиме сложна тем, что практически не позволяет камере работать с перспективой. Ведь в условиях недостаточного освещения пространство за объектом съёмки может быть либо видно, но очень плохо, либо не видно вообще. Однако разработчикам поискового гиганта каким-то невероятным образом удалось совместить портретный режим и режим Night Sight, осветляющий кадр, и добиться эффекта размытия за объектом съёмки даже в темноте.

Стабилизация на видео в гугл камере

Дополнительные режимы стабилизации нужны для создания более плавной картинки. Но если с первыми двумя, в общем-то, всё понятно даже по названию, то вот Cinematic Pan представляет особенный интерес. Если включить его, камера будет снимать видео с частотой 60 кадров в секунду, а затем, на постобработке, замедлит его в два раза. На выходе получится невероятно плавный и драматический ролик в стиле лучших голливудских режиссёров, на фильмах которых Google и обучала свой ИИ.

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Ну, и, конечно, блокировка режима бьютификации. Google собиралась сделать это уже давно, но решилась только сейчас. Дело в том, что, по мнению компании, режимы бьютификации, которые делают фотографируемых красивее, чем на самом деле, могут помешать им в жизни. Они будут сравнивать свои фотографии с отражением в зеркале и, не найдя сходства, могут впасть в депрессию. Поэтому, если вы обнаружите, что вдруг стали получаться на фотках с Google Камеры хуже, чем раньше, — знайте, что так и надо.